Tom Selleck frustré par la fin de « Blue Bloods », déclare que le spectacle est pris pour acquis

Tom Selleck cherche toujours comment dire au revoir à Frank Reagan. L’acteur a récemment déclaré qu’il était « frustré » par la décision de CBS d’annuler Sang bleuet estime que le programme a été tenu pour acquis au cours de ses 14 années d’existence.

« Durant ces huit derniers concerts, je n’ai pas voulu parler de fin pour Sang bleu mais que cela rencontre toujours un énorme succès », a déclaré Selleck, qui joue le commissaire du NYPD dans le drame de CBS, dans une interview avec Insider de la télévision.

Selleck a ensuite cité une liste non précisée des meilleures émissions de 2023-2024, en disant : « si vous ne faites pas attention aux trois émissions de football, nous sommes n°6 ! » Tout en reconnaissant qu’il ne veut pas « se transformer en un vieil homme amer disant : « Quitte ma pelouse » », l’acteur a déclaré qu’il était toujours en train de réfléchir au choix de la chaîne d’annuler une émission aussi réussie.

« Si vous disiez à la chaîne de télévision : « Voici une émission que vous pouvez programmer dans la pire tranche horaire dont vous disposez, et elle vous garantira de gagner vendredi soir pendant les 15 prochaines années », il serait presque impossible de croire », a-t-il déclaré. « Ma frustration est que le spectacle a toujours été tenu pour acquis parce qu’il a été joué dès le départ. »

Selleck a ajouté qu’il « faudra beaucoup de temps pour régler tout cela » et qu’il aura besoin de temps pour s’adapter à une routine sans Sang bleu. « Je me souviens après le week-end [of the final episode’s shoot]j’ai dit : ‘Je dois me coucher tôt ce soir parce que je dois faire mon dialogue pour lundi.’ Eh bien, il n’y avait pas de lundi. Cela va juste prendre du temps.

Ailleurs dans l’interview, Selleck a également donné quelques détails sur le prochain épisode final de la série. « Le dîner de famille réunit en quelque sorte la famille Reagan », a-t-il déclaré. « Nicky, la fille d’Erin [Sami Gayle] était là et Jack aussi [Tony Terraciano]le fils aîné de Danny. Tout le monde était d’accord avec moi pour dire que nous devrions fermer le décor pour le dîner de famille et ne pas exploiter cela.

Les retrouvailles étaient très spéciales, a déclaré Selleck, car il considère les acteurs comme une famille. « Il n’y en a pas un seul qui ne voulait pas revenir », a-t-il déclaré. « La plupart des émissions ne se terminent pas ainsi – il y a de la petite jalousie et toutes sortes de choses – et nous semblons avoir surmonté cela. C’est quelque chose sur lequel tout le monde peut accrocher son chapeau et dont il peut être fier.