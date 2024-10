Tom Selleck, « ​​frustré », déchire CBS à cause de l’annulation de « Blue Bloods »

‘Comment je me sens ? Ça va prendre beaucoup de temps pour régler tout ça’ Recevez les dernières nouvelles de Mark Daniell directement dans votre boîte de réception S’inscrire Photo de CBS

Contenu de l’article Tom Selleck donne aux dirigeants du réseau CBS une tranquillité d’esprit suite à l’annulation de Sang bleu après 14 saisons réussies à l’antenne.

Contenu de l’article Dans un nouvelle interview avec TV Insiderl’acteur vétéran n’a pas hésité à expliquer que la série policière populaire « a toujours été considérée comme allant de soi ». «Je suis un peu frustré. Durant ces huit derniers concerts, je n’ai pas voulu parler de fin pour Sang bleu mais que cela continue de connaître un énorme succès », a déclaré l’homme de 79 ans. Selleck a poursuivi en expliquant que Sang bleu se classe toujours parmi les programmes les plus regardés sur une base hebdomadaire. « Dans un Top 100 des émissions de 2023-2024 (au total des téléspectateurs, nous étions numéro 9 sur 100), si l’on exclut les trois émissions de football, nous sommes n°6 ! Je ne vais pas me transformer en un vieil homme amer qui me dit : « Quitte ma pelouse ! » Je ne crois pas à la rancune, mais si vous disiez à la chaîne de télévision : « Voici une émission que vous pouvez programmer dans la pire tranche horaire dont vous disposez, et elle vous garantira de gagner le vendredi soir pour les 15 prochaines années ». « , ce serait presque impossible à croire », a déclaré Selleck.

Contenu de l’article Photo de CBS Selleck a exprimé son souhait que CBS reconsidère sa décision de supprimer la série. Dans une interview avec Matins CBS en mai, Selleck a déclaré qu’il espérait que le réseau «reprennent leurs esprits » et annuler son projet de terminer le spectacle plus tard cette année avec Saison 14. « Nous sommes la troisième émission scénarisée la plus scénarisée de toutes les diffusions. Nous gagnons la soirée», a déclaré Selleck. « Tous les acteurs veulent revenir. Et je peux vous dire ceci : nous ne glissons pas dans une falaise. Nous faisons de bons concerts et tenons toujours notre place. Sans ce travail régulier, Selleck craignait de perdre son ranch. «C’est toujours un problème», a déclaré Selleck. « Si j’arrêtais de travailler, oui. Suis-je prêt pour la vie ? Ouais, mais peut-être pas dans un ranch de 63 acres ! Mais dans sa nouvelle interview avec Insider de la télévisiontLe gagnant des Emmy était toujours perplexe quant à la raison pour laquelle CBS était si pressé d’annuler la série alors qu’elle avait « joué dès le départ ».

Contenu de l’article « Alors, comment je me sens ? Il faudra beaucoup de temps pour régler tout cela», a-t-il déclaré. Le spectacle de longue date suit plusieurs générations de la famille Reagan travaillant dans les forces de l’ordre de New York et met en vedette Selleck dans le rôle du commissaire de police de New York, Frank Reagan. Le casting comprend également Donnie Wahlberg (détective Danny), Bridget Moynahan (ADA Erin Reagan), Will Estes (sergent Jamie Reagan), Len Cariou (PC Henry), Jennifer Esposito (chef de la police Jackie Curatola), Steve Schirripa (détective . Anthony Abetemarco), Marisa Ramirez (détective Maria Baez) et Vanessa Ray (officier Eddie Janko). Quand ça se termine, Sang bleuqui a fait ses débuts en 2010, se classera parmi les 10 séries scénarisées CBS les plus anciennes de tous les temps. En novembre dernier, CBS a annoncé qu’il terminait la série à l’automne de cette année avec une dernière saison en deux parties.

Contenu de l’article « Au cours des 13 dernières années, ce fut un honneur et un privilège de travailler sur un spectacle qui célèbre non seulement les hommes et les femmes qui protègent et servent à New York, mais qui montre également l’importance de la famille », avait déclaré Selleck à l’époque. . « Travailler aux côtés de ces incroyables acteurs, scénaristes, producteurs, réalisateurs et équipe a été un rêve devenu réalité et je suis reconnaissant d’avoir fait partie de ce groupe extraordinaire pendant plus de 275 épisodes. Merci à CBS Studios et au réseau CBS pour leur soutien indéfectible, et nous exprimons notre sincère gratitude aux fans qui se sont réunis avec nous pour le dîner tous les vendredis soirs. Photo de CBS Le dernier épisode étant déjà tourné, Selleck a rappelé à quoi ressemblait son dernier jour de tournage lors de sa conversation avec Insider de la télévision. « Je me souviens qu’après le week-end (du tournage du dernier épisode), j’ai dit : « Je dois me coucher tôt ce soir parce que je dois faire mon dialogue pour lundi. » Eh bien, il n’y avait pas de lundi. Cela va juste prendre du temps », a-t-il déclaré.

Contenu de l'article Selleck, qui avait déjà connu un succès télé dans les années 1980 avec le film original Magnum, PIa dit que son Sang bleu le plus de camarades de casting maintenant que la série est terminée. « La famille des acteurs est aussi proche que la famille Reagan et les personnages qu'ils incarnent. Il n'y en a pas un seul qui ne voulait pas revenir. La plupart des émissions ne se terminent pas ainsi – il y a de la petite jalousie et toutes sortes de choses – et nous semblons avoir surmonté cela. C'est quelque chose sur lequel tout le monde peut accrocher son chapeau et dont il peut être fier », a-t-il déclaré. Mais Sang bleu ce n'est peut-être pas encore fait. Lors d'une assemblée générale des actionnaires en juin, Brian Robbins, co-PDG de Paramount Global, a laissé entendre qu'un nouveau Sang bleu des retombées pourraient être en route. « En TV, de nouvelles extensions de franchises arrivent Dexter, des milliards et Bleu Sangs, » il a dit. La seconde moitié de la dernière saison de Sang bleu est diffusé sur CBS à partir du 18 octobre 2024. Les saisons passées sont disponibles en streaming sur Paramount+.

