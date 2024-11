Tom Selleck fait une apparition sur le tapis rouge avec sa femme et sa fille

Tom Selleck est un père de famille à l’écran et hors écran. Cela dit, les observations de l’acteur de 79 ans avec sa vraie famille sont rares. Ce mois-ci, cependant, Tom a mis sa femme et sa fille sous les projecteurs tout en continuant à les partager avec sa famille bien-aimée à l’écran.

Le jeudi 17 octobre, Tom et le Sang bleu Les acteurs ont assisté au PaleyFest 2024, un festival annuel célébrant les plus grands noms et émissions de télévision. Pendant l’événement, Tom a posé avec Donnie Wahlberg, Bridget Moynahan, Marisa Ramirez, Vanessa Ray et Len Cariou, mais il a également tenu à emmener sa vraie famille avec lui. Les photos de l’événement au Paley Museum de New York montrent Tom embrassant sa femme Jillie Mack et sa fille Hannah Selleck sur le tapis rouge, donnant aux fans un aperçu rare de sa vie personnelle.

Gary Gershoff//Getty Images

Aussi spécial que cela puisse être de voir Tom dehors avec sa famille, beaucoup étaient encore plus concentrés sur son apparence rafraîchie. Maintenant que Sang bleu Après avoir terminé le tournage, Tom a fait ses adieux à sa moustache emblématique bien coupée au profit d’une coupe de cheveux adulte et d’une barbe grise.

Même si Tom était tout sourire lors de l’événement, au cours duquel les participants ont pu visionner en avant-première les derniers épisodes de Sang bleu et profiter d’un panel avec les acteurs, il est loin d’être enthousiasmé par la fin de son rôle de commissaire de police de la ville de New York, Frank Reagan.

« Je suis un peu frustré. Durant ces huit derniers concerts, je n’ai pas voulu parler de la fin de Sang bleu mais que c’est toujours un énorme succès », a révélé Tom dans une interview avec Insider de la télévision . « Dans le Top 100 des émissions de 2023-2024 (au total, nous étions numéro 9 sur 100), si l’on exclut les trois émissions de football, nous sommes n°6 ! Je ne vais pas me transformer en un vieux amer. en disant : « Quittez ma pelouse ! » Je ne crois pas à la rancune, mais si vous disiez à la chaîne de télévision : « Voici une émission que vous pouvez programmer dans la pire tranche horaire dont vous disposez, et elle vous garantira de gagner le vendredi soir pour les 15 prochaines années ». « , ce serait presque impossible à croire. Ma frustration est que le spectacle a toujours été pris pour acquis parce qu’il a été joué dès le départ. Alors, qu’est-ce que je ressens, ça va prendre beaucoup de temps pour régler tout ça. «

De nouveaux épisodes de Sang bleu diffusé le vendredi soir sur CBS. Pas prêt à embrasser ton préféré Sang bleu les personnages au revoir ? Revivez la magie sur ; ou profitez d’épisodes limités sur .

