Tom Selleck confie à Ted Danson qu’il n’arrive toujours pas à décrire ses années de détective privé chez Magnum

Tom Selleck a fait sa toute première apparition dans un podcast !

Dans un épisode de Là où tout le monde connaît votre nom avec Ted Danson et Woody Harrelson Tom s’est assis pour promouvoir son nouveau livre, et discutez de sa carrière historique — depuis ses jours de tournage Trois hommes et un bébé à captivant le public télévisuel en tant que commissaire de police de la ville de New York, Frank Reagan, Sang bleu.

Mais quand son ami Ted Danson demandé à propos de Magnum PIla série qui a réellement lancé la carrière de Tom, l’acteur s’est montré assez vulnérable à propos de son passage dans la série.

« Je n’ai pas aimé ça », a admis Tom. « Principalement à cause de la famille et du sentiment d’intimité. J’ai commencé à poser des questions lors des interviews auxquelles je ne voulais pas répondre. J’essayais, je me disais : « Tu ferais mieux de trouver un moyen et de trouver une ligne sur ce dont tu vas parler. » Je n’y suis pas toujours parvenu, mais ça a grandi. Je ne peux toujours pas vraiment le décrire, mais je ne le faisais pas tous les jours. »

« Ça » étant le stress d’essayer de voler sous le radar et de maintenir un certain sentiment de normalité en tant que mégastar de 1,93 m.

« J’avais une jolie maison à Hawaï », a continué Tom dans l’interview. « C’était une toute petite maison, une maison avec une chambre. Je l’ai louée. Je l’ai achetée plus tard. C’est la première maison que j’ai pu me permettre. J’appartenais à un endroit appelé l’Outrigger Canoe Club, et c’était des gens du coin. Ils savaient que j’étais acteur, mais cette période – pendant laquelle les acteurs étaient en grève et nous ne pouvions pas commencer la série, le tournage – était géniale. En fait, je vivais la vie de Magnum. À la plage et tout ça. Donc c’était vraiment, je ne sais pas, beaucoup de choses auxquelles il fallait s’adapter, je pense. Je ne sais pas comment les gens… Disons que la même série se déroulait à Los Angeles et qu’il y avait la même chaleur. Je ne sais pas comment les gens font ça. J’avais cette énorme marge de manœuvre, et c’était une bénédiction. »

Plus de 40 ans depuis Magnum PI a été créée, et on peut dire sans se tromper que Tom s’est un peu plus habitué aux feux de la rampe – surtout après plus d’une décennie de fanfare non-stop autour Sang bleu. La fin d’une époque est pourtant en vue. De nouveaux épisodes de Sang bleu La saison 14, la dernière saison de la franchise, sera diffusée le 18 octobre 2024.

