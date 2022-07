Tom Schwartz révèle si lui et son ex Katie Maloney se remettraient ensemble – Hollywood Life

Crédit d’image : KCR/Shutterstock

Règles de Vanderpump’ Tom Schwartz et Katie Maloney ont annoncé qu’ils se séparaient en mars après 12 ans ensemble, mais cela ne veut pas dire que tout espoir est parti pour les stars de télé-réalité. “Ne jamais dire jamais”, a déclaré Tom, 39 ans HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT sur une éventuelle réconciliation tout en profitant d’un événement familial et amical dans son nouveau bar à cocktails et restaurant avec Tom Sandoval, Schwartz & Sandy’s. « À partir de maintenant, nous sommes en pause indéfinie. Nous nous aimons et nous soutenons toujours. Je suis un grand champion de Maloney. Je la soutiendrai dans tout ce qu’elle entreprendra. Elle le tue et atteint son rythme. Le podcast l’écrase.

Katie, 35 ans, a suivi son podcast, Tu vas m’aimer, quelques jours seulement après l’annonce du divorce pour discuter de ce qui a conduit à la rupture de leur mariage. “Il n’y a pas eu une sorte de combat fou qui a abouti à cela”, a-t-elle expliqué. “C’était ma décision qui était probablement la décision la plus difficile et la plus douloureuse que j’ai jamais eu à prendre. Mais la meilleure et la seule façon dont je peux le décrire est de me réveiller à l’intérieur de ma vie et d’avoir cette voix qui est devenue de plus en plus forte. Elle a ajouté qu’elle “s’est assise” en silence avec ses préoccupations conjugales jusqu’à ce qu’elle ait l’impression qu’elle allait “éclater” de frustration. « Pendant des mois, ça s’est accumulé. Je me sentais juste déconnecté. J’avais l’impression de dériver de plus en plus loin », se souvient-elle.

Elle a également noté qu’elle et Tom étaient bien placés alors qu’ils se débattaient avec leur nouvelle normalité. “Ça a été émouvant à coup sûr”, a-t-elle admis. «Mais cela a également été de manière pacifique et aimante. Jusqu’à présent, la transition se passe très bien. Nous vivons toujours ensemble dans notre maison et nous essayons simplement de franchir ces étapes ensemble et de vraiment travailler pour devenir amis.

Heureusement, quelques mois plus tard, Tom partageait le même sentiment et confirmait qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre lui et le podcasteur. “Moi et Katie sommes toujours très proches. Pouvez-vous organiser une fête de divorce conjointe ? » il a plaisanté HollywoodLa Vie. “La transparence totale, ça a été sympa. Moi et Katie avons toujours un lien profond, nous nous aimons toujours”, a-t-il poursuivi, avant de noter que le frère de Katie, Joey, était présent à la réunion de famille et d’amis. Il a conclu: «Nous sommes toujours incroyablement proches, nous avons la garde conjointe des chiens. Ça fait vraiment du bien de dire que je n’ai ni amertume ni colère. Je l’aime toujours.”

L’entrepreneur a précédemment admis qu’il était la seule raison pour laquelle son union avec Katie n’a pas fonctionné. « Non, non, tout dépend de moi. J’aimerais avoir un bouc émissaire, mais tout dépend de moi », a-t-il déclaré à un « photographe de célébrités » à l’extérieur d’un Home Depot de la région de Los Angeles. Il a poursuivi en disant que toute la situation était “compliquée, évidemment”, et a fait le point sur la façon dont il faisait face à l’époque. « Je ne sais pas ce que l’avenir de la série nous réserve. Je suis toujours optimiste, éternellement. Et oui, je vais bien. Je reste occupé », a-t-il déclaré.

Tom est certainement resté occupé, car le 19 juillet, il a célébré le lancement de son bar et salon avec Tom Sandoval à Hollywood. En parlant de l’influence du design derrière l’espace, Tom a dit HL il voulait que ce soit “cohésif, amusant, funky et beau – mais pas trop cohérent”. Faisant allusion à sa rupture, il a ajouté: «Nous voulions que cela ressemble à son propre petit monde dans chaque section mais que nous travaillions toujours ensemble. Nous voulions que ce soit une petite évasion. Un petit écart par rapport à la réalité… non pas que je sois plongé dans l’évasion, mais ça a été une année difficile.