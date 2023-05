Tom Schwartz menace Katie Maloney de cesser et de s’abstenir de parler de Jo Mopays.com

Voir la galerie





Crédit image : Nicole Weingart/Bravo

Quand Andy Cohen demandé Katie Maloney si oui ou non elle voulait toujours être amie avec son ex-mari, À M Schwartzlors de la partie 1 du Règles de Vanderpump réunion le 24 mai, elle a dit non. « Pas vraiment » est ce qu’elle a vraiment dit et c’est parce qu’elle ne pense pas qu’il valorise « l’honnêteté, la loyauté, le respect [or] intégrité. » Elle a dit qu’elle avait fixé une limite dans laquelle aucun d’eux ne pouvait se connecter avec qui que ce soit dans le groupe d’amis, mais il lui a manqué de respect en ignorant cela et en s’embrassant. Raquel Léviss.

James Kennedy a dit à Schwartz que c’était le « moins » qu’il aurait pu faire en tant qu’homme dans la relation, et Schwartz a dit que c’était « sexiste », auquel À M Sandoval convenu. Mais avant qu’ils ne puissent aller plus loin, Andy a fait pivoter la conversation et a interrogé Schwartz sur son ami, Jo Wenberg, qui vivait avec lui cette saison. « C’était une petite amie ? » Il a demandé.

#PumpRules Aperçu : Katie et Ariana s’affrontent contre les Toms 😏 pic.twitter.com/51mJUqpiOB – Reines de Bravo (@queensofbravo) 24 mai 2023

« Non, ce n’était pas une petite amie, » dit-il. « Surtout à ce moment-là. Je veux dire, cela a évolué vers une situation-navire ou une chose d’amis avec des avantages avec des limites clairement définies. Nous sortions tous les deux d’une relation à long terme et pendant une minute, nous étions l’endroit heureux l’un pour l’autre.

Katie est alors intervenue et a dit: «Jo est une fluer! »

« Non, elle n’est pas – Katie, ne fais pas ça! » Schwartz a riposté. « Ne la dénigrez pas. »

Après que Katie ait révélé que « personne n’aime Joe », Schwartz lui a dit qu’elle allait « obtenir un cesser et s’abstenir » si elle continuait à « attaquer ». [Jo] dans les commentaires » sur Instagram. Récemment, Katie a écrit : « Jo est effrayante. Je veux dire, aucun de nous ne pouvait supporter d’être près d’elle. Son énergie est à égalité avec une tête de crack. C’est une psychopathe et je vais aussi l’allumer avec Rachel.

Katie a dit qu’elle pouvait dire ce qu’elle voulait, alors Schwartz s’est moqué d’elle en imitant un intimidateur en ligne. James lui a dit qu’il était « grossier et méchant », mais Schwartz lui a dit de « la fermer ».

L’ami de Tom Schwartz, Jo, ressemble un peu à Teddi. #PumpRules pic.twitter.com/tJPZ41RqLe – Chadwick (@ohchadwick) 23 février 2023

Katie a expliqué que Jo faisait partie du groupe d’amis « par procuration » car « elle était la meilleure amie de Kristen Douté. Chaque jour, ils traînaient. Et elle a bloqué le numéro de Kristen le jour où elle a emménagé avec [Schwartz].”

Andy a ensuite demandé si Schwartz et Sandoval « ont eu des doubles rendez-vous avec Jo et Raquel », mais Schwartz a dit, « f *** non. » Le casting, cependant, a supplié de différer. « Tu l’as fait! » Lala Kent a crié, tout en lui rappelant un voyage qu’ils ont fait tous les quatre à Big Bear, en Californie, en janvier 2023, deux mois seulement avant le tournage de la réunion.

Schwartz n’arrêtait pas d’insister sur le fait que ce n’était pas un double rendez-vous, et il a supplié Sandoval de le soutenir, mais tout ce que Sandoval a fait a été de secouer la tête non, alors Ariana Madix a sauté et a demandé: «Qu’est-ce que c’était, alors? Un putain de festival ? » Si ce n’était pas un double rendez-vous, pourquoi Ariana n’a-t-elle pas été invitée ? C’est ce qu’elle voulait savoir, mais avant qu’elle ne puisse obtenir une réponse, James a crié que Raquel « déteste le snowboard », alors elle n’était probablement pas là pour ce sport. Elle est allée « sucer [Sandoval’s] c *** », a déclaré James.

Les Toms ont toujours nié quoi que ce soit à propos d’un double rendez-vous, mais le groupe les a juste noyés avec des « huées » de l’autre côté de la pièce.

Vouloir plus? Une version étendue de cet épisode fera ses débuts sur Peacock le 25 mai, tandis que la partie 2 de la réunion sera diffusée mercredi prochain à 21 heures sur Bravo.

