Tom Sandoval révèle s’il sort avec Tii après des rumeurs d’amour – Hollywood Life

Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Tom Sandoval40 ans, a affirmé qu’il n’était pas dans une nouvelle relation après sa séparation de Ariana Madix et Raquel Léviss. Le Règles de Vanderpump des paparazzis ont demandé à la star le 9 août s’il sortait avec un musicien en herbe Tii après avoir été vus ensemble à West Hollywood quelques nuits auparavant. « C’est juste une de mes amies », a déclaré Tom à un journaliste alors qu’il était en train de déjeuner avec sa co-vedette. Tom Schwartz à Los Angeles.

Tom Sandoval s’est ensuite moqué des rumeurs sur lui et Tii datant. « Une nouvelle relation? » dit-il rhétoriquement aux paparazzi. « Tu m’as vu avec quelqu’un une fois et tout d’un coup on est en couple ? » Le Bravolebrity a déclaré au journaliste qu’il voulait « plus d’énergie féminine positive dans ma vie. Ça manquait depuis un moment. »

Tom et Tii ont déclenché des rumeurs de rencontres après être allés à la Fleur Room à West Hollywood samedi soir (5 août). Le couple s’est rencontré grâce à l’ancien de Tom Règles de Vanderpump co-vedette Billie Leeselon Page 6. « Tom et Tii se sont beaucoup amusés pendant leur soirée et il y a définitivement un lien », a déclaré un initié à la publication. Ils ont ajouté: « Il pensait que c’était une fille vraiment cool et ils ont aimé apprendre à se connaître. »

Tom est apparemment célibataire depuis le scandale qui a complètement fait exploser sa vie plus tôt cette année. La petite amie de Tom depuis neuf ans, Ariana Madixa découvert qu’il avait une liaison avec leur co-star Raquel Léviss. Ariana a immédiatement largué Tom, mais ils vivent toujours ensemble dans la même maison alors qu’ils tournent la saison 11 de Règles de Vanderpump. La relation de Tom avec Raquel a également pris fin après l’éclatement du scandale et l’ancienne reine de beauté est entrée dans un établissement de santé mentale en Arizona pendant deux mois. Raquel n’a pas filmé la prochaine saison de VRP.

Après l’éclatement du scandale, Tom s’est publiquement excusé auprès d’Ariana pour l’avoir trompée via Instagram le 7 mars. « Surtout, je veux m’excuser auprès d’Ariana », a-t-il écrit en partie. « J’ai fait des erreurs, j’étais égoïste et j’ai pris des décisions imprudentes qui ont blessé quelqu’un que j’aime. Personne ne mérite de ressentir cette douleur de manière aussi traumatisante et publiquement. En réponse, Ariana a coupé Tom de sa vie et a confirmé qu’elle ne filmerait plus avec lui ou Raquel. « Je n’ai rien à dire à aucun d’eux. Notre émission est très réelle et suit un vrai groupe d’amis, et aucun d’eux ne fait partie du groupe d’amis, alors bonne chance », a-t-elle déclaré. Le New York Times.

Depuis que les caméras ont remonté pour la saison 11, Ariana et Tom n’auraient pas du tout interagi. Un 27 juillet TMZ rapport a déclaré qu’Ariana « refuse de partager l’écran » avec son ex-petit ami alors qu’ils filment l’émission à succès Bravo. Cependant, les ex se sont réunis pour un événement de casting le 8 août, mais ils sont restés aussi éloignés que possible l’un de l’autre sur la photo de groupe qui comprenait toutes leurs co-stars.

