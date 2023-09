Tom Sandoval dit qu’il votera pour Ariana Madix dans « DWTS » – Hollywood Life

Crédit d’image : Arlène Richie/Shutterstock

Tom Sandoval a admis qu’il pensait que son ex Ariana Madix fera bien car elle rejoint le casting de Danser avec les étoiles pour la saison 32, des mois après la rupture très publique du couple en raison de sa liaison « Scandoval ». Le Règles de Vanderpump star, 40 ans, a annoncé qu’il voterait pour son ex, 38 ans, dans une interview avec Supplémentaire le mercredi 13 septembre. En plus d’être heureux qu’elle rejoigne le casting, Tom a dit qu’Ariana était également une très bonne danseuse seule.

Lorsqu’on lui a demandé s’il regarderait cette saison de DWTS, Tom a assuré qu’il le ferait et qu’il soutenait Ariana. «Je voterai pour elle. Je pense qu’elle va vraiment bien s’en sortir », a-t-il déclaré. « Elle a beaucoup de capacités réelles en matière de danse. Cela faisait longtemps qu’elle voulait participer à la série. Je suis super content pour elle. J’espère qu’elle va vraiment bien. Je pense qu’elle le fera.

Ariana a été annoncée comme la première célébrité à rejoindre la compétition de la saison 32 en juillet. Son annonce d’adhésion DWTS est survenu quelques mois seulement après que le drame « Scandoval » ait fait la une des journaux lorsqu’il a été révélé que Tom avait trompé Ariana après neuf ans passés ensemble avec sa meilleure amie et camarade de casting. Raquel Léviss, 29. Le drame a captivé les fans et a été documenté dans la saison 10 de VPR et les épisodes de retrouvailles. Tom et Raquel se sont séparés en mai.

Depuis le drame, Raquel a annoncé qu’elle ne reviendrait pas dans VPR pour la saison 11. Tom et Ariana ont été photographiés ensemble pour la première fois depuis leur séparation lors d’une photo de groupe avec d’autres membres de l’émission de téléréalité en août. Cependant, il a été rapporté que les deux n’avaient pas tourné de scène ensemble en juillet.

L’interview de Tom a également eu lieu peu de temps après qu’il ait souhaité à Raquel un « Joyeux anniversaire » dans un commentaire sur Instagram, et elle l’a ensuite bloqué. La star de télé-réalité en a parlé un peu dans le Supplémentaire entretien. « Elle est qui elle est. Je lui souhaite toujours le meilleur. J’espère qu’elle va bien et qu’elle trouvera son bonheur », a-t-il déclaré.