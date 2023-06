Tom Sandoval dénonce Tom Schwartz pour ne pas être «propriétaire» dans la chanson – Hollywood Life

Tom Sandoval40 ans, semblait ombrager Tom Schwartz40 ans, lors d’une de ses dernières performances avec son groupe de reprises, Tom Sandoval et les plus extras. Le Règles de Vanderpump la star a changé certaines des paroles de « Stacy’s Mom » ​​par Fontaines de Wayne, que lui et le groupe ont joué à Fresno, en Californie, vendredi, et ont appelé son ancien meilleur ami pour ne pas être propriétaire. Il a republié une vidéo du moment sur sa story Instagram.

« Schwartzy, vous souvenez-vous quand vous aviez une pelouse ? / Une pelouse de propriétaire / Votre mère est sortie avec juste un sweat à capuche et un string TomTom », a-t-il chanté dans la vidéo, qui a également été republiée par d’autres comptes. Il faisait référence à la maison californienne que Schwartz a vendue l’été dernier au milieu de son divorce avec sa femme Katie Maloney. Pendant le moment sur scène, l’ancien petit ami de Ariana Madix portait une veste noire et un pantalon imprimé léopard et semblait détendu.

La dernière dispute de Tom avec son camarade Tom n’est pas la première fois qu’il change les paroles en « Stacy’s Mom » ​​pour appeler les co-stars. Le mois dernier, il les a également changés en diss Raquel Léviss, avec qui il a eu une liaison qui fait désormais la une des journaux lors de sa romance avec Ariana. « La mère de Schwartz a le vent en poupe / Elle est tout ce que je veux, et j’attends depuis si longtemps / Schwartzy, tu ne vois pas que Raquel n’est pas pour moi? » il chantait à l’époque.

On ne sait pas ce que Schwartz ou Raquel pensent des changements lyriques, mais le dernier concert vient après que Schwartz a admis qu’il sentait que son partenaire controversé l’avait « utilisé » lui et son amitié pendant son drame. « Il a fait un gros gâchis, et il nous a laissé le soin de nettoyer », a-t-il déclaré lors d’un récent épisode de la Quand la réalité frappe avec Jax et Brittany podcast. « C’est difficile pour moi de ne pas lui en vouloir. … Je prends une pause de Tom en ce moment.

Schwartz a également déclaré qu’il « s’éloignait » de l’amitié « de manière permanente » dans un récent épisode de Etoiles sur Mars. « Il semble qu’à chaque fois que j’essaie de peser ou d’en parler, de radoter à ce sujet, de radoter, j’ai inévitablement l’air de le justifier ou de trouver des excuses, et ce n’est pas le cas », a-t-il expliqué lors de la discussion sur le affaire. « Il n’y a tout simplement aucune excuse pour cela. »

Plus Nouvelles des célébrités

