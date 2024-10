Tom Sandoval affirme que lui et Ariana Madix ont accepté de vendre la maison

Tom Sandoval abandonne enfin sa maison partagée de 2 millions de dollars à Los Angeles avec Ariana Madix à la suite de leur différend juridique.

« La maison est sur le marché », Sandoval a déclaré dans l’épisode de mercredi de son podcast «Everybody Loves Tom». « [We are] vendre la maison, la préparer.

Le musicien a également révélé que lui et sa petite amie, Victoria Lee Robinson, emménageaient désormais ensemble.

Tom Sandoval, vu ici mercredi, a affirmé qu’il abandonnait enfin sa maison partagée de 2 millions de dollars à Los Angeles avec Ariana Madix. TomSandoval/Instagram

« La maison est sur le marché », a déclaré Sandoval, vu ici en 2019, sur son podcast « Everybody Loves Tom ». dmfrealty/Instagram

Le représentant de Madix n’a fait aucun commentaire lorsqu’il a été contacté par Page Six.

Sandoval, 42 ans, et Robinson, 32 ans, se fréquentent depuis le début de cette année.

Ils ont débuté leur relation via les réseaux sociaux en février avec des photos d’eux blottis devant Schwartz & Sandy’s à Los Angeles.

« [We are] vendre la maison, la préparer », a ajouté Sandoval. tomsandoval1/Instagram

Il a révélé qu’il emménageait avec sa petite amie, Victoria Lee Robinson, vue ci-dessus. tomsandoval1/Instagram

Leur romance a éclaté moins d’un an après que le leader de Tom Sandoval et de Most Extras se soit séparé de Madix, sa co-star de « Vanderpump Rules » et petite amie depuis près de 10 ans, en mars 2023 à cause de sa liaison explosive avec Raquel « Rachel » Leviss.

Les ex ont continué à vivre ensemble au milieu du scandale, même s’ils sont restés dans des quartiers séparés de la maison.

Madix, 39 ans, tente depuis de vendre sa vaste propriété de Village Valley, qu’ils ont achetée ensemble en 2019.

Le musicien et le mannequin se fréquentent depuis le début de cette année. tomsandoval1/Instagram

Sandoval et Madix se sont séparés l’année dernière. tomsandoval1/Instagram

Dans la saison 11 de « Pump Rules », filmée l’année dernière, la star de télé-réalité a affirmé que Sandoval lui avait proposé d’acheter sa part de la propriété, mais elle a refusé par dépit suite à sa trahison.

« Le fait est qu’il a détruit la maison. Il a foutu tout ça en l’air. Il ne peut pas faire ça et ensuite le garder », a-t-elle déclaré dans un confessionnal à l’émission Bravo.

Ailleurs au cours de la saison, Sandoval a affirmé que Madix n’avait versé aucune facture depuis des mois, laissant son compte bancaire à découvert.

À l’époque, il trompait l’ancien de « Danse avec les stars » avec Raquel Leviss. Instagram/Raquel Léviss

Madix essaie de vendre sa maison et celle de Sandoval depuis des mois. Médecin généraliste / MÉGA

L’ancienne de « Danse avec les stars » a poursuivi son ex-petit-ami pour forcer la vente de leur maison en janvier ; cependant, il a rejeté la demande par le biais de documents juridiques quelques semaines plus tard.

Madix a apparemment quitté sa maison et celle de Sandoval en mars, alors qu’elle a acquis une maison de 1,6 million de dollars à Hollywood Hills, a révélé en exclusivité Page Six.

Elle sort actuellement avec Daniel Wai, qu’elle a commencé à voir peu de temps après que l’alliance de Sandoval et Leviss ait été révélée.