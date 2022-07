Tom Sachs : de Rocket Man à Renaissance Man

Le mercantilisme nu de l’univers crypto est une caractéristique, pas un bogue, pour Sachs. “Je crois que le contrat intelligent – ou Web3 – est vraiment une question d’argent, et il s’agit de, si tout le monde est un artiste, et cela inclut les banquiers, c’est l’art de la foi”, a-t-il déclaré. Dernièrement, cette foi est mise à l’épreuve. Les ventes de NFT sont en baisse et les prix du Bitcoin et de l’Ethereum ont chuté. Le ralentissement, a déclaré Sachs, « éliminera toutes les ordures. Seuls les artistes qui sont prêts à le faire pour le faire l’emporteront.

Entre-temps, les signalements d’escroqueries et de vols cryptographiques ont continué de proliférer. “La négativité est si facile, délicieuse et amusante”, a déclaré Sachs. Mais ce n’est pas sa vision du monde; il apparaît comme un vrai croyant. “Je m’en fous de ça,” dit-il. “Ce qui m’intéresse, c’est de faire du monde ce que je veux qu’il soit. C’est la seule façon de survivre. »

Sachs apprécie clairement l’opportunité de travailler au-delà des frontières de l’industrie de l’art contemporain, où “il y a un élitisme qui est vraiment offensant pour moi et mesquin, et je crois même qu’il est là pour masquer des idées non formées et mal formées”, a-t-il déclaré. Adolescent dans le Connecticut dans les années 1980, fréquentant les émissions punk hardcore, il a maintenant un goût prononcé pour les croisements populistes, qui génèrent des frictions productives. Il a conçu une guillotine Chanel non autorisée et les très vraies Nikes; la société d’athlétisme a présenté sa nouvelle chaussure dépouillée comme «une sneaker do-more. Une sneaker sans propre. Sachs l’a décrit comme “une sculpture qui est sur votre pied”, et il veut que ses sculptures spatiales soient également accessibles. “Vous n’avez pas besoin d’un texte mural pour les expliquer”, a-t-il déclaré.