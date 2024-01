Tom Pidcock évite les classiques pavées en route vers le Tour de France et les Jeux olympiques de Paris

Tom Pidcock a clôturé sa saison de cyclocross lors de la Coupe du monde de Benidorm dimanche et sa saison sur route devrait maintenant commencer dans la Volta ao Algarve, après avoir participé à l’événement Shimano Supercup Massi MTB à La Nucía le 11 février.

La saison du Britannique s’articulera en grande partie autour des Classiques ardennaises, du Tour de France et de la défense de son titre de cross-country en VTT aux Jeux Olympiques de Paris. Pidcock aura un peu plus d’une semaine pour se préparer entre les deux derniers événements, mais pense pouvoir être prêt à temps.

“L’année prochaine, je veux aller défendre mon titre aux Jeux olympiques, mais je dois aussi équilibrer cela avec l’équipe”, a déclaré Pidcock au communiqué de Red Bull. Il suffit de rouler podcast en octobre. “Et ils ont besoin de moi, ils me veulent sur le Tour, donc je dois être là et faire de mon mieux.”

Pidcock prévoit un bloc de course alternatif pour les Classiques de printemps, sautant le Tour des Flandres et toutes les autres courses pavées à l’exception de l’Omloop het Nieuwsblad, mais retournant aux Strade Bianche pour défendre son titre sur les routes blanches de Toscane avant de se diriger vers Milan-San Remo et Tirreno. Adriatique.

Au lieu du Tour des Flandres ou de Paris-Roubaix, Pidcock serait prêt à courir Itzulia Pays Basque dans le cadre de sa préparation au Tour de France et aux Ardennes Classics.

Se concentrer davantage sur les classiques vallonnées et s’éloigner des pavés a été une décision consciente prise par Pidcock et son entraîneur Kurt Bogaerts, après que le Yorkshireman s’y soit montré beaucoup plus prometteur en 2023 avec une deuxième place à l’Amstel Gold Race, une sixième à La Flèche Wallonne, et deuxième à Liège-Bastogne-Liège, le meilleur résultat d’un cavalier britannique masculin au Monument depuis 1988.

« Si vous participez à toutes les courses flamandes, vous êtes limité en termes de courses auxquelles vous pouvez participer. Si vous voulez faire plus que participer à une course par étapes à la Volta ao Algarve et concourir, vous devez commencer à réduire votre programme », a déclaré Bogaerts à Le Nieuwsblad en novembre.

Il a confirmé son objectif clair le mois dernier de viser le classement général du Tour de France, mais était naturellement réticent à révéler qui serait le principal leader des Ineos Grenadiers avec Carlos Rodríguez, cinquième du Tour de l’année dernière, également prêt à prendre le départ à Florence. .

“Mon rôle? Je pense qu’il est trop tôt pour y penser », a déclaré Pidcock à COMME et les médias après la Coupe du Monde de Benidorm. “Il faut se rendre au Tour de France avec une vision réaliste de ce que l’on peut réaliser et avec ses propres objectifs.”

Pidcock pensait que sa meilleure victoire en carrière au sommet de l’Alpe d’Huez lors de ses débuts sur le Tour en 2022 « m’a peut-être mis un peu de pression », sa course de 2023 ayant apporté moins de succès malgré sa position globale passant de la 16e à la 13e. Il s’est montré très compétitif tout au long de la première semaine mais est sorti du top 10 par Paris.

Cet hiver, la saison de cyclocross de Pidcock a été réduite pour cause de maladie et lui a fait rater trois courses, mais il est revenu à la compétition pour une dernière course avec les deux autres membres du « big three » du cyclocross, Mathieu van der Poel et Wout van Aert.

Van Aert a été victorieux en Espagne alors que le trio a tous subi des accidents lors de la manche passionnante de la Coupe du monde CX, mais Pidcock n’a réussi que neuvième après être descendu de son vélo, bien que debout, en essayant de sauter les planches. Il a confirmé qu’il était “de nouveau en bonne santé et qu’il se sentait fort sur la moto” après ses absences, ses débuts sur route approchant le mois prochain.

Le calendrier 2024 de Tom Pidcock