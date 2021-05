Tom Phillips retiré du panel de commentaires de la WWE : rapport

Un mois après avoir abandonné 10 lutteurs vedettes de Monday Night Raw et Friday Night SmackDown en raison de compressions budgétaires, l’univers de la World Wrestling Entertainment (WWE) a maintenant rompu les liens avec un certain nombre de grapplers, de stagiaires et d’arbitres de la liste NXT et de WWE Performance. Centre. Selon un nouveau rapport, l’ancien commentateur de WWE Raw Tom Phillips est le dernier nom de haut niveau à rejoindre la liste.

La nouvelle du départ de Phillips a été confirmée par Sean Ross Sapp de Fightful. Plus tôt, il y avait eu des rapports sur Internet selon lesquels Phillips pourrait revenir au panel de commentaires de la WWE RAW après la sortie d’Adnan Virk. Cependant, les spéculations se sont avérées fausses après qu’il a été confirmé que Virk serait remplacé par Jimmy Smith.

Smith a travaillé en tant que co-animateur de l’émission télévisée Fight Quest sur Discovery Channel aux côtés de Doug Anderson. Auparavant, il a travaillé avec Bellator, UFC et Premier Boxing Champions en tant que commentateur.

Phillips fait partie de l’équipe de la WWE depuis 10 ans. Il a commenté et narré dans de nombreux matchs pour l’entreprise au cours de son temps. Phillips a commencé son parcours avec la WWE en 2012. Au départ, il menait des interviews pendant Monday Night Raw, lorsque l’application WWE a été lancée pour la première fois. Plus tard, elle est devenue l’application WWE Network.

Il fait également partie d’une liste très restreinte et d’élite de commentateurs, qui ont travaillé avec chaque émission de la WWE que la société de divertissement sportif produit actuellement comme Raw, Smackdown, NXT., NXT UK, Main Event. Il faisait également partie des émissions que la WWE a interrompues comme Superstars.

Il a également occupé le poste d’annonceur principal play-by-play lundi soir à Raw du 26 janvier 2020 au 12 avril 2021. Phillips a remplacé Vic Joseph pour devenir l’annonceur principal avant d’être remplacé par Adnan Virk. Plus tôt cette semaine, Virk et la WWE se séparent deux mois seulement après avoir rejoint l’entreprise.

