« Tom Petty l’a entendu et a dit : « Wow ! » Jet raconte comment ils ont fait Are You Gonna Be My Girl | Culture

Nic Cester, chanteur, auteur-compositeur

Nous n’avions pas encore signé de contrat quand j’ai écrit le morceau. Personne ne savait qui nous étions. Nous jouions dans des pubs autour de Melbourne et personne ne venait. Les Strokes et toute cette scène n’avaient pas encore fait leur apparition et les gens n’étaient pas intéressés. J’avais un petit hangar dans mon jardin où je m’asseyais avec une guitare acoustique et j’écrivais. J’apportais mes idées au groupe et nous les étoffions. Tout le matériel de Get Born, notre premier album, a été écrit là-bas.

Le catalyseur de Are You Gonna Be My Girl a été la sortie de Last Nite par les Strokes. C’était cool d’entendre un autre groupe de rock’n’roll faire ce que nous faisions. Last Nite était une chanson rock sur laquelle on pouvait danser. Son rythme me rappelait Motown, des chansons comme You Can’t Hurry Love. À l’époque, j’étais fasciné par la dynamique de démarrage-arrêt que les Who utilisaient dans My Generation. Je me souviens avoir joué la chanson en live, dans sa toute première version. Il y avait environ 20 personnes là-bas. Je n’avais pas de paroles, alors j’ai juste marmonné des bêtises d’une manière qui ressemblait à des mots. Je m’en suis tiré parce que le système de sonorisation de la salle était horrible.

Une fois que ce grand riff démarre, vous êtes parti

La première version des paroles était assez négative. J’avais eu une mauvaise expérience dans une boîte de nuit et j’avais fini par rentrer seul à la maison. Pendant une pause musicale, j’ai dit : « Elle est comme toutes les autres filles. » J’ai montré la chanson au groupe et ils ont dit : « Mec, c’est tellement négatif. Que dirais-tu de : « Est-ce que tu vas être ma meuf ? » C’était une bonne idée, alors je suis rentré chez moi et j’ai tout écrit en 30 secondes à peu près. C’est une chanson basique, mais je suppose que c’est aussi pour ça qu’elle résonne. Elle est très directe dans son interprétation. Il n’y a pas d’astuces.

Lorsque la chanson est sortie en 2003, l’iPod était nouveau et Apple voulait utiliser le morceau dans le cadre de sa promotion. L’imagerie de la publicité ressemblait beaucoup à notre clip vidéo – je me suis toujours demandé si c’était lié. Le début des années 2000 était une période amusante. Avant cela, la musique électronique régnait en maître. Soudain, le type de rock’n’roll que nous faisions est devenu à la mode : l’ancien semblait à nouveau nouveau.

Vingt ans plus tard, Are You Gonna Be My Girl a résisté à l’épreuve du temps. Je me souviens avoir fait une démo de la chanson avant de l’enregistrer. Nous étions en train de courtiser le producteur Rick Rubin, qui nous a dit qu’il l’avait écoutée avec Tom Petty. « Waouh ! », s’est exclamé Tom. « C’est quelque chose qu’on n’entend pas tous les jours. » Rien que d’y penser, ça me donne des frissons.

Cameron Muncey, guitare solo, chœurs

La scène du garage rock était très branchée. Il n’y avait pas de fossé énorme entre le groupe et le public. On sortait boire un verre avec les fans après les concerts et on passait une bonne soirée parce que tout le monde était sur la même longueur d’onde.

Je me souviens que Nic avait apporté la chanson aux répétitions en disant : « J’ai cette idée rythmique. C’est comme un chant. » Nous l’avons construite une brique à la fois, en commençant par le tambourin, puis la basse et la batterie. Une fois que ce gros riff est lancé, c’est parti. Nous avons toujours eu une esthétique sonore globale : des guitares jangly, à la Kinks, rien de trop lourd.

Je ne sais pas comment la pub pour l’iPod a été créée, mais nos managers voulaient tout faire pour que la chanson soit un succès. Nous avons dit : « Ce n’est pas très punk, tout ce business commercial. » Mais ils nous ont convaincus et l’histoire leur donne probablement raison. Il y a eu un mouvement de fond et, une fois que suffisamment de gens l’ont entendu, il a eu son propre élan.

Are You Gonna Be My Girl a été très bénéfique pour nous. J’ai l’impression que nous avons – dans une certaine mesure, mais pas totalement – ​​évité les pièges d’un one-hit wonder parce que notre premier album contenait d’autres grandes chansons. Les fans du groupe adorent l’album, pas seulement cette chanson.

Les gens parlent de la similitude de la chanson avec Lust for Life. Elle a ce rythme, mais c’est aussi le cas de You Can’t Hurry Love et Town Called Malice. Je ne suis pas amer cependant. Il faut être capable d’accepter ça. Quant aux paroles, elles ne sont peut-être pas de la poésie lyrique profonde, mais elles servent le rythme. Et si une chanson fait ça, c’est très bien. Au niveau des paroles, Are You Gonna Be My Girl est assez innocente. C’est plus du I Want to Hold Your Hand que du WAP.

