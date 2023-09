Tom Perez retrouve la vie et beaucoup de travail après la DNC

« Kathy Hochul et moi sommes en numérotation abrégée, et j’apprécie cela – elle travaille d’arrache-pied », a déclaré Perez, qui a également rencontré la semaine dernière des philanthropes, des chefs d’entreprise, des prestataires de services et des avocats spécialisés en droit de l’immigration, pour obtenir des engagements du secteur privé. d’embaucher des migrants dès qu’ils deviennent légalement éligibles pour travailler. « Ce travail implique une collaboration à grande échelle : collaboration au sein de l’aile ouest de la Maison Blanche, collaboration avec nos agences partenaires, collaboration avec les élus nationaux et locaux, avec les chefs religieux, les chefs d’entreprise. »

Hochul, qui connaît le « natif de Buffalo » Perez depuis des décennies, lui a rendu l’éloge.

«Nos conversations fréquentes et son engagement avec mon personnel – en personne et à distance – ont fait une énorme différence et nous avons encore beaucoup à faire», a-t-elle déclaré à West Wing Playbook.

Le rôle de Perez au sein de la Maison Blanche était, au départ, difficile à définir. Il avait couru et perdu une campagne pour devenir gouverneur du Maryland et, plus que toute autre chose, semblait avoir besoin d’une nouvelle place au sein de l’infrastructure démocrate. Il s’est vu confier un portefeuille qui comprenait le rôle de « conseiller principal ». Bien que moins étroitement défini, cela a permis à Perez de déployer son expérience dans plusieurs domaines, en plus de diriger l’OIA et de dialoguer avec les élus des 50 États.

« Si les gens recherchent des descriptions de poste linéaires, ce n’est probablement pas ce genre de travail », a-t-il déclaré.

Lundi, Perez s’est rendu dans l’Ohio pour un événement axé sur le développement de la main-d’œuvre. Plus tôt ce mois-ci, il s’est envolé pour Los Angeles pour rencontrer la maire Karen Bass au sujet des sans-abri. Il a visité Skid Row, ainsi que le port de Los Angeles pour discuter des nouveaux investissements issus de la loi bipartite sur les infrastructures.

Dans les jours et les semaines qui ont suivi les incendies de forêt à Maui, il s’est entretenu plusieurs fois par jour avec le gouverneur d’Hawaï, Josh Green. « Il est de loin la personne la plus réactive avec laquelle j’ai jamais travaillé au sein du gouvernement fédéral », a déclaré Green, qui a attribué le mérite à l’engagement de Perez pour avoir obtenu l’approbation presque immédiate de la demande d’Hawaï pour une déclaration fédérale de catastrophe. « Il comprend ce que nous avons vécu. »

Installé dans son bureau d’angle du deuxième étage, juste au-dessus de l’Ovale, Perez a assumé un vaste portefeuille qui s’étend au-delà de la réponse à la crise. Il travaille avec les responsables du HHS pour garantir que les bénéficiaires de Medicaid ne soient pas automatiquement exclus des listes s’ils ne renvoient pas les documents de renouvellement. Il s’est entretenu avec les dirigeants locaux de tout le pays au sujet de la chaleur extrême. Il a organisé une réunion sur la garde d’enfants à la Maison Blanche en juillet et il essaie de s’assurer que les États et les villes, ainsi que les entreprises, profitent des opportunités offertes par la loi sur la réduction de l’inflation.

Et ces derniers jours, il a conseillé Gene Sperling et d’autres sur la grève en cours de l’UAW. Sperling a été désigné comme responsable des négociations par l’administration avant le retour de Perez à la Maison Blanche. Perez, tout en félicitant Sperling comme étant « remarquablement bien qualifié » pour cette mission, a reconnu qu’il avait « fourni aide et conseils en coulisses », soulignant qu’il avait rencontré Sperling vendredi matin dernier, quelques heures seulement après le début de la grève de l’UAW.

«C’est un moment où tous les acteurs sont sur le pont, et j’ai des relations utiles au sein du mouvement syndical», a déclaré Perez.

« Quand je peux décrocher le téléphone et appeler quelqu’un avec qui je travaille depuis 10 à 15 ans… avoir ces relations aux niveaux national, fédéral et local, savoir comment fonctionnent les agences, cela me donne simplement une longueur d’avance. être capable de jouer un rôle significatif sur un large éventail de questions.

