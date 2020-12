Tom Parker a juré de combattre sa tumeur au cerveau en phase terminale alors qu’il devenait émotif en regardant The Real Full Monty.

La star de Wanted, 32 ans, a admis que regarder l’émission émouvante d’ITV, à laquelle il a participé en 2018, était une lutte alors que d’autres célébrités s’ouvraient sur leurs problèmes de santé.

Tom est allé sur son Instagram pour écrire: «Une montre difficile pour moi ce soir à regarder #TheRealFullMontyOnIce Je ne savais pas, deux ans plus tard, je serais assis ici à me battre pour ma propre vie pour ma famille.»

Il a ajouté à côté d’un cliché de lui-même dans la série: «La vie vous lance parfois des balles courbes inattendues. C’est la façon dont nous nous levons et leur faisons face qui est importante.

«Le destin chuchote au guerrier. «Vous ne pouvez pas résister à la tempête» et le guerrier lui répond: «Je suis la tempête». Et je me battrai @being_kelsey @aureliaroseparker @bodhithomasparker ».







(Image: TomParker / Instagram)



Tom a révélé la tragique nouvelle qu’il avait été diagnostiqué avec une tumeur cérébrale terminale appelée glioblastome de grade quatre en octobre.

Le chanteur a révélé à ses fans qu’il suivait un traitement pour la tumeur au cerveau mais qu’il est inopérable.

Depuis cette annonce déchirante, Tom a été inondé de messages et de soutien de sa base de fans.

Le nouveau père de deux enfants a été accueilli avec admiration et éloges après sa confession après avoir regardé l’émission ITV.

Sa femme Kelsey, avec qui il partage sa fille Aurelia, un an, et son fils Bodhi, deux mois, a raconté à quel point elle était «totalement impressionnée» par son mari et comment il avait fait face à sa bataille contre les tumeurs cérébrales jusqu’à présent.









Elle a écrit: «Je me suis assise à regarder #therealfullMontyonice avec mon mari que je suis en admiration totale tous les jours. Il est si fort et courageux, une inspiration absolue pour moi et nos enfants.

«Il y a deux ans, je me suis assis dans le public, rayonnant d’une oreille à l’autre, regardant le spectacle @tomparkerofficial. J’ai hâte de te revoir jouer quand on se remettra de ce hoquet dans la vie ».

Les amis célèbres de Tom ont également partagé leur soutien à la star.









Ashley Banjo de Diversity a partagé: «Je vous envoie tout l’amour et toutes les prières du monde, mon ami», tandis que la star de Girls Aloud, Kimberley Walsh, a écrit: «Vous êtes incroyable. Inspiration totale. »

Et je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici! La star Victoria Derbyshire a ajouté: « Vos paroles et votre esprit sont immenses. »

Tom a déjà commencé un traitement de chimiothérapie et de radiothérapie et essaie de rester positif aux côtés de sa femme pour le bien de leur fille Aurelia et de leur nouveau-né Bodhi.