Tom Parker a rassuré les fans qu’il y arrivait «jour après jour» après son diagnostic dévastateur de cancer du cerveau.

Le chanteur de Wanted a annoncé aux fans son diagnostic de cancer du cerveau en phase de choc en octobre, ajoutant que la maladie était inopérable.

Refusant de s’asseoir et de s’apitoyer sur lui-même, le hitmaker Glad You Came s’est tourné vers les médias sociaux pour terminer 2020 sur une note positive.

Partageant un message plein d’espoir avec les fans aux côtés d’un selfie, le père de deux enfants a écrit: « Hé, je ne suis peut-être pas encore à 100%, mais je suis ici en train de le faire … y arriver jour après jour.

« Accablé par tout votre amour et votre soutien. Alors merci à tous pour cela. J’espère que vous avez tous passé un beau Noël et que vous pourrez au moins célébrer NYE dans une certaine mesure. »







(Image: Tom Parker / Instagram)



Naturellement, les fans ont afflué vers la section des commentaires pour partager leurs vœux.

« Vous êtes une source d’inspiration, vous devriez être fier parce que nous le sommes tous », a écrit un fan.

Un autre a écrit: « Smashing it. Looking good. »

Tandis qu’un troisième ajoutait: « Bonne année à toi. Tu ne manques jamais de m’impressionner ma chérie. Amour à toi et à la famille. »







(Image: Instagram)



Le chanteur s’est rendu sur Instagram le 12 octobre pour partager la tragique nouvelle avec les fans.

Il a écrit: «Hé les gars, vous savez que nous sommes tous les deux silencieux sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines et il est temps de vous dire pourquoi.

«Il n’y a pas de moyen facile de dire cela, mais on m’a malheureusement diagnostiqué une tumeur au cerveau et je suis déjà sous traitement.

«Nous avons décidé, après beaucoup de réflexion, que plutôt que de nous cacher et d’essayer de garder le secret, nous ferions une interview où nous pourrions exposer tous les détails et faire connaître les faits à chacun à notre manière.







(Image: Instagram / tomparkerofficial)



Le chanteur a conclu: « Nous sommes tous absolument dévastés mais nous allons lutter contre cela jusqu’au bout. Nous ne voulons pas de votre tristesse, nous voulons juste de l’amour et de la positivité et ensemble nous sensibiliserons à cette terrible maladie et rechercherons tous les traitements disponibles. options.

« Ce sera une bataille difficile, mais avec l’amour et le soutien de tout le monde, nous allons vaincre ça. Tom et Kelsey xxx »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033