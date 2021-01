Tom Parker est de bonne humeur au milieu de sa bataille contre le cancer.

Le jeudi 31 décembre le Voulait Un membre du groupe s’est rendu sur Instagram pour informer ses fans de sa santé.

«Hé, je ne suis peut-être pas encore à 100%, mais je suis ici pour le faire… y aller jour après jour», a écrit le chanteur de «Glad You Came». « Accablé par tout votre amour et votre soutien. Alors merci à tous pour cela. J’espère que vous avez tous passé un beau Noël et que vous pourrez au moins célébrer NYE dans une certaine mesure. »

Comme les fans se souviendront peut-être, en octobre, l’homme de 32 ans a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de tumeur cérébrale inopérable.

Lors d’un entretien avec le Britannique D’ACCORD! Magazine, l’artiste a expliqué le moment où ses médecins ont livré la nouvelle dévastatrice.

«Ils ont tiré le rideau autour de mon lit et ont dit: ‘C’est une tumeur au cerveau.’ Tout ce que je pouvais penser était: « F – roi de l’enfer! » J’étais sous le choc », se souvient-il. « C’est un glioblastome de stade quatre et ils ont dit que c’était en phase terminale. C’était beaucoup à gérer par moi-même. Je ne l’ai toujours pas traité. »