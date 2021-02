Tom Parker a eu le cœur brisé après avoir appris que son chiot bien-aimé Buddy devait se faire amputer la jambe et la queue.

Le chanteur Wanted – qui suit actuellement un traitement pour sa tumeur au cerveau – a déclaré aux fans son diagnostic de cancer du cerveau de choc en octobre, ajoutant que la maladie était inopérable.

Et la famille de Tom a reçu un autre coup après que son chien ait été heurté par une voiture en septembre.

Le chanteur, âgé de 32 ans, a reçu un diagnostic de cancer de stade quatre l’année dernière alors qu’il avait reçu un diagnostic terminal, ce qui a rendu ses derniers mois tout simplement difficiles.

Partageant d’adorables clichés du chien, la maman de deux enfants a écrit: «Buddy a été heurté par une camionnette en septembre. Il a dû se faire amputer la jambe et la queue.

«Tom et moi étions en route pour Londres, j’étais enceinte de 36 semaines et nous étions au deuxième jour de traitement (radiothérapie et chimiothérapie)», a-t-elle écrit.

« Honnêtement, mon frère est la personne la moins dramatique. De cet appel, j’ai pensé que nous l’avions perdu », a-t-elle ajouté.

Décrivant leur chien comme un « miracle ambulant », Kelsey a poursuivi: « Nous étions tellement paniqués et ma mère a appelé pour dire ‘Kelsey il est stable mais sa jambe est si gravement endommagée que la seule option est de l’amputer’, ils avaient également trouvé un un bâton de kebab dans son rectum qui avait manqué tous les organes vitaux de son corps – ce chien était vraiment un miracle ambulant alors j’ai dit tout ce qu’il fallait que nous devions faire.

Kelsey a poursuivi: « Buddy vit avec mon distributeur automatique de tante car c’est un peu trop pour lui donner l’amour et l’attention dont il a besoin. Nous l’aimons tellement et il fait incroyable sur ses trois jambes, nous sommes tellement fiers de lui. Je sais ce que vous pensez – et à ce moment-là nous pensions la même chose – notre chance pourrait empirer.

« Honnêtement, si nous apportions notre » histoire de vie « à Hollywood pour la présenter comme un film, ils diraient. Pas trop tiré par les cheveux.

« Buddy est un chien incroyable, c’est notre chien miracle – Tout comme Tom. Miracle copain. Miracle Tom. »

