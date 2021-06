Tom Parker de The Wanted réalise un documentaire déchirant sur la bataille contre une tumeur cérébrale en phase terminale

Tom Parker de THE Wanted réalise un documentaire sur sa bataille contre une tumeur cérébrale en phase terminale – et a juré de se battre jusqu’au bout.

L’émission de Channel 4 verra l’ancien chanteur de boyband, 32 ans, essayer d’organiser un grand concert de collecte de fonds dans le but de laisser un héritage positif derrière lui.

Caractéristiques de Rex

Tom Parker a découvert qu’il avait une tumeur inopérable l’année dernière[/caption]

Tom marié, père de deux enfants, a révélé en octobre de l’année dernière qu’il avait un glioblastome inopérable de stade 4 – que les médecins ont décrit comme « le pire des cas ».

Tom a déclaré : « Il y a presque un an, mon monde a été bouleversé par mon diagnostic.

«Ce fut quelques mois émouvants pour moi et ma famille. Mais je suis déterminé à combattre à la fois la maladie et la terrible situation du niveau chroniquement bas de la recherche qui permet de trouver un remède et un traitement pour le glioblastome.

« Dans ce documentaire, en plus d’explorer les aspects médicaux et humains de cette maladie, je suis déterminé à sensibiliser et à collecter autant d’argent que possible grâce au concert pour aider à faire avancer la recherche cruciale contre le cancer et développer de nouveaux traitements. »

Instagram

Tom Parker et sa femme ont accueilli leur deuxième enfant ensemble l’année dernière[/caption]

Instagram

Tom Parker dit que son diagnostic « a bouleversé mon monde »[/caption]

L’émission encore sans nom – qui est toujours en cours de tournage – voit des caméras pénétrer dans la maison de Tom, sa femme Kelsey, leur fille Aurelia, leur fils Bodhi, âgé de deux et sept mois.

Tom, né à Bolton, explorera également les traitements possibles et rencontrera d’autres patients atteints de cancer du cerveau.

L’émission fera partie de l’appel Stand Up To Cancer de Channel 4, la campagne nationale de collecte de fonds conjointe avec Cancer Research UK.

Tous les bénéfices du concert étoilé du Royal Albert Hall seront partagés entre Stand Up To Cancer et The National Brain Appeal.

Instagram

Le documentaire de Tom Parker fera partie de l’appel Stand Up To Cancer de Channel 4[/caption]

Instagram

Getty

Tom Parker, photographié à l’extrême gauche, a trouvé la gloire dans le boys band à succès The Wanted[/caption]





En janvier, Tom a posté sur Instagram que sa tumeur avait été « considérablement réduite » et qu’il poursuivait son traitement.

En avril, l’ancien membre du groupe Max George, 32 ans, a déclaré que les médecins étaient choqués par la façon dont Tom réagissait à la chimiothérapie et à la radiothérapie.

Il a ajouté: « Rien ne rabaisse Tom. »