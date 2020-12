Tom Parker a raconté comment son monde avait été «bouleversé» après son diagnostic de tumeur.

Le chanteur Wanted Tom, 32 ans, a reçu un diagnostic de glioblastome de stade quatre à la suite d’une crise massive plus tôt cette année.

Maintenant, Tom a partagé un selfie de lui-même plus tôt cette année, mais avec une légende profonde et longue.

Tom a légendé le cliché: « RÉALITÉ: Deux jours après la prise de cette photo, on m’a dit que j’avais une tumeur au cerveau de stade 4. Cela a bouleversé mon monde .. Je ne me souviens pas vraiment des premiers jours où on m’a dit. Je vivais dans une telle brume.

«Mais j’ai parcouru un long chemin même en si peu de temps. Merci à tous pour votre amour et votre soutien au cours des derniers mois. Et encore une fois merci à nos amis et à notre famille qui se sont vraiment rassemblés et ont aidé là où c’était nécessaire. avec les enfants et aider à la maison. «







(Image: Instagram / tomparkerofficial)



Il a poursuivi: « Mon incroyable manager @ damiensanders1973 que je rends fou 24h / 24 et 7j / 7 s’est mis en quatre pour m’aider à traverser cette période difficile.

«À ma belle femme qui a réussi à faire face aux larmes et qui s’occupe d’un enfant de 18 mois et d’un nouveau-né @being_kelsey, c’est la vraie guerrière ici!

« Je promets de vous tenir au courant de l’évolution des choses au cours des prochains mois. Et nous espérons une 2021 fantastique ».

La légende émotionnelle a suscité une vague de commentaires affectueux.







(Image: Instagram)



La femme de Tom, Kelsey, a répondu au message: « Je t’aime mon mari chéri .. Tu es notre héros, tu nous rends si fiers chaque jour [heart emojis]️ nous avons cette bataille xxx « .

Pendant ce temps, le coéquipier de Tom’s The Wanted, Max George, a commenté: « 2021 … votre année, tout comme les 60 prochains! [heart emoji] ».

La star de Made in Chelsea, Ollie Locke, a écrit: « Je t’aime mon pote !!! Je t’envoie tout l’amour du monde Xxx ».

Tom a passé son Noël avec Kelsey et ses deux enfants Aurelia et Bodhi et tient à se concentrer sur les meilleurs moments en ce moment.







(Image: TomParker / Instagram)



Le chanteur subit une chimiothérapie et une radiothérapie pour son glioblastome de stade quatre.

Il a reçu son diagnostic à la suite d’une crise plus tôt cette année.

Tom et Kelsey ont également récemment célébré 11 ans ensemble.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.