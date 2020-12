Tom Parker a marqué le jalon de 11 ans d’amour avec sa femme Kelsey.

C’était instantané, coup de foudre, pour le couple lors d’une rencontre fortuite il y a 11 ans dans une boîte de nuit en 2009.

Mariés en 2018, ils ont également été les fiers parents d’Aurelia et de Bodhi.

Mais le couple a fait face à son « plus grand défi » cette année après que Tom, célèbre pour The Wanted, ait été diagnostiqué avec une tumeur cérébrale inopérable.

Tom a partagé un message d’amour pour sa femme avec le monde entier sur Instagram samedi.







Il a écrit: « Décembre 2009 ……… 11 ans après.

«Nous nous sommes rencontrés dans une boîte de nuit et je suis tombé éperdument amoureux de toi.

«Ce fut un voyage incroyable jusqu’à présent, beaucoup d’aventures, beaucoup d’amour et deux beaux enfants.

«Quelques petits obstacles à surmonter mais rien que nous ne puissions surmonter ensemble.







« Je t’aime tellement @being_kelsey. »

Son message était accompagné de deux photos – un retour sur leur première rencontre dans une boîte de nuit et une photo d’eux maintenant avec leurs enfants.

Kelsey a également rendu hommage à son mari avec une publication sur Instagram.

Son message était tout aussi jaillissant car elle a rappelé leur rencontre comme « folle, jeune et aventureuse ».







Elle a écrit: «Il y a 11 ans. Quand nous n’étions que des enfants, nous nous sommes rencontrés et sommes tombés amoureux d’un autre.

« Fou, jeune, aventureux et un peu ivre mais tellement amoureux.

«Cette année, nous avons fait face au plus grand défi, mais nous avons le plus important, c’est l’un l’autre et notre belle famille.

« Thomas Parker – tu es ma force. Joyeux anniversaire bébé, 11 ans d’amour @tomparkerofficial. »