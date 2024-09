Tom Parker Bowles remet les pendules à l’heure sur la réputation peu recommandable de la reine Camilla | Royale | Nouvelles

Le fils de la reine Camilla, Tom Parker Bowles, a rejeté les rumeurs concernant les habitudes de consommation d’alcool et de tabagisme de sa mère.

Tom a donné un aperçu sans précédent de la vie quotidienne du couple royal dans son nouveau livre de cuisine, Cooking and the Crown, qui détaille l’histoire de la nourriture au sein de la famille royale.

Lors d’un entretien avec Les temps pour son nouveau livre, le beau-fils du roi Charles a parlé de la perception « inexacte » selon laquelle la reine aime boire du gin et fumer et a déclaré :

« Si jamais quelqu’un rencontre ma mère, c’est toujours… Je veux dire, un fils dirait ça, mais c’est quelqu’un avec qui j’adore dîner. Et je vais me promener avec elle en Écosse. Tu auras toujours ton des disputes, des divergences d’opinions. Il serait très étrange que nous soyons d’accord. [on] tout. Effrayant. Je l’ennuyerais certainement parfois.

« Oh, tu sais qu’elle a cette réputation de boire du gin et de fumer ? Elle n’a jamais bu un verre de gin de sa vie. Elle ne fume pas. »