Tom Mulcair : Une incompétence pangouvernementale

Affaires mondiales a décidé que ce serait une bonne idée d’envoyer un haut représentant à l’ambassade de Russie pour célébrer la Journée de la Russie la semaine dernière.

Ils ont défendu la décision, malgré la position officielle du Canada selon laquelle la Russie a commis un génocide lors de son invasion illégale de l’Ukraine.

Lorsque l’enfer s’est déchaîné, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, s’est empressée de présenter ses excuses, mais il était trop tard. C’était une décision tellement déplorable qu’il n’y avait pas de rationalisation possible.

Les Canadiens, y compris de nombreux libéraux, ont été témoins et déplorés pendant des mois d’échec lamentable dans les processus administratifs et décisionnels les plus élémentaires du gouvernement.

C’est une approche pangouvernementale de l’incompétence.

INCOMPÉTENCE DE L’ENSEMBLE DU GOUVERNEMENT

Tout le monde, à la fois, a tout fait pour montrer à quel point le gouvernement fédéral et ses innombrables ministères et organismes sont devenus faibles en matière de simple gestion publique.

Ce n’est pas un accident à un endroit ou une exception, c’est généralisé. Les voyants rouges clignotent sur le tableau de bord du Bureau du Conseil privé, mais personne n’est responsable. Le BCP est le ministère du Premier ministre, mais la gestion des choses n’a jamais été le long costume de Justin Trudeau.

Nous avons maintenant un arriéré de deux millions de personnes à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, une augmentation énorme de 35 % en un an. Pensez-y une seconde : deux millions de cas.

Il est impossible d’éliminer cet arriéré et il ne fera que continuer à croître à moins que des décisions audacieuses ne soient prises. Par exemple, il y a déjà des milliers de demandeurs au Canada. En commençant par ceux qui sont ici depuis le plus longtemps (tant qu’ils n’ont jamais eu de casier judiciaire), nous devons commencer à envisager une amnistie pour aider à désengorger le système. Les vérifications et les révisions sans fin ont aggravé une mauvaise situation, et le ministre Fraser n’a aucune idée de la façon d’y remédier.

Des gens sont payés 50 $ l’heure pour faire la queue toute la nuit pour obtenir un numéro au bureau des passeports afin que les voyageurs puissent obtenir leur passeport parce que, apparemment, nous avons oublié comment les délivrer. Cela ne s’est jamais produit dans l’histoire du pays. Pourquoi est-ce que ça se passe maintenant ?

C’est probablement aussi bien parce que la calamité à Pearson signifie que vous n’irez nulle part de sitôt si vos projets de voyage impliquent le plus grand aéroport du Canada. Le désordre y est également sans précédent. Les temps d’attente ont augmenté, les vols sont annulés et la pleine saison touristique estivale n’a même pas commencé.

En écoutant le ministre Alghabra émettre l’hypothèse que ce doit être la faute des voyageurs, qui ont oublié comment sortir leur ordinateur portable pour le contrôle à l’aéroport, il faut se demander pourquoi il a encore un emploi. Blâmer les victimes ? Ah bon?

Curieusement, le même ministre vient de décider qu’il doit embaucher des centaines de nouveaux agents de contrôle. Mince, je pensais que c’était la faute des voyageurs.

Il était tout à fait prévisible qu’à la sortie de la pandémie, les gens voudraient à nouveau voyager. Il était également facile de prévoir que de nombreuses personnes auraient besoin d’un renouvellement de passeport après deux ans d’enfermement sans endroit où aller. C’était peut-être évident, mais le gouvernement canadien semble avoir été pris le pantalon baissé. Pourquoi?

La décision hâtive d’autoriser le remplissage des avions de non-vaccinés n’a fait l’objet d’aucune étude sérieuse, c’est le résultat de la panique. Quelles sont les conséquences prévisibles ? Des files d’attente plus courtes ? C’est l’espoir. Plus d’épidémies de COVID-19 ? Vraisemblablement.

Le jour où Trudeau a signé son accord avec Singh, obtenant essentiellement la majorité que les électeurs canadiens lui avaient refusée, l’écriture était sur le mur.

L’une des premières décisions de Trudeau après avoir mis le NPD au diapason a été d’approuver un nouveau projet pétrolier offshore gigantesque. Personne n’allait lui demander des comptes.

C’était une trahison complète de la signature de Trudeau de l’Accord de Paris sur le climat, mais qui s’en soucie ?

Les Nations Unies viennent de publier leur rapport le plus alarmant jamais publié et le Secrétaire général a supplié les nations du monde de ne pas approuver de nouveaux projets de combustibles fossiles. Trudeau n’aurait pas pu s’en soucier moins. Le Canada avait déjà le pire bilan du G7 depuis la signature de l’accord et il a tout de même été réélu.

Pourquoi se retenir alors qu’il n’y a pas de reddition de comptes à Ottawa? Les conservateurs sont dans une course à la chefferie, et autrement occupés. Le Bloc est devenu inutile et le NPD partage le lit superposé du bas avec les libéraux. Perceuse bébé perceuse!

Le procureur général David Lametti ne lèvera pas le petit doigt pour défendre la Charte canadienne des droits, alors même que l’égalité du français et de l’anglais devant les tribunaux est supprimée unilatéralement par la loi 96 du Québec.

Son travail est de défendre la constitution. Au lieu de cela, il protège les sensibilités de Legault, à la demande de Trudeau.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Medeccino, tergiverse à plusieurs reprises sur l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence, affirmant que cela avait été fait à la demande de la police. C’était faux. Il a essayé de s’en sortir en envoyant un sous-fifre pour lui donner ses excuses, et il avait l’air encore pire.

Tout notre système est censé reposer sur la responsabilité ministérielle. Vous êtes responsable devant le Parlement et le public de vos décisions et de votre performance. Pourquoi est-ce qu’aucun de ces ministres n’est jamais responsable?

La réponse est dans le PMO. Jet-setting avec l’Aga Khan en violation flagrante des lois éthiques ? Et alors? Enfreindre à nouveau la loi en fourrant votre nez dans la poursuite d’une grande entreprise ayant des liens profonds avec les libéraux ? Personne n’est parfait!

Lorsqu’il s’est présenté et a gagné pour la première fois en tant que chef libéral, Justin Trudeau a fait des observations franches sur la tendance de son père à centraliser le pouvoir du gouvernement au sein du cabinet du premier ministre. Il a promis d’être plus ouvert et respectueux de nos institutions.

Comme l’a découvert la journaliste Elizabeth Thompson, Trudeau est en fait plus secret que Stephen Harper. Le cabinet de Trudeau a adopté des dizaines d’ordres secrets depuis son arrivée au pouvoir et refuse même de révéler les sujets couverts.

Les États-Unis sont l’une des démocraties les plus prospères et les plus durables au monde, mais il y a 18 mois, un mégalomane mensonger a failli bouleverser son ordre constitutionnel. Les Américains réfléchis ont tiré une leçon majeure des événements du 6 janvier 2021 : ne prenez pas vos institutions démocratiques pour acquises.

Il en va de même ici au Canada. L’érosion de nos institutions, l’affaiblissement de la primauté du droit et le non-respect du principe fondamental de la responsabilité ministérielle ont un coût très élevé.

Nous n’avons peut-être pas de voyous armés escaladant les murs du Parlement, mais nos institutions démocratiques sont en effet fragiles et doivent être chéries et défendues.

Lorsqu’il n’y a pas de freins et contrepoids au pouvoir (et à l’incompétence), la médiocrité règne en maître.

Le Premier ministre plaide qu’ils « travaillent sans arrêt » pour résoudre la myriade de problèmes qu’ils ont créés. Les Canadiens, qui travaillent en fait sans arrêt, méritent mieux.



Tom Mulcair a été le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada fédéral entre 2012 et 2017.