Tom Mulcair : Notre système de santé a été poussé à bout

Les Canadiens apprécient notre système de santé public et veulent préserver des soins universels gratuits qui seront toujours disponibles, peu importe votre richesse et où que vous viviez au pays.

C’est bon pour les patients qui ont besoin de soins et c’est aussi bon sur le plan économique, car cela améliore la mobilité interprovinciale. Cela réduit également le fardeau qui incombe aux particuliers et aux employeurs dans des pays, comme les États-Unis, où c’est chacun pour soi.

C’est un élément déterminant de notre identité nationale et reflète l’histoire du Canada et nos valeurs.

Notre système de santé a été mis à rude épreuve par la pandémie. Les provinces ont, à juste titre, demandé à Ottawa de payer une plus grande part. L’entente originale, il y a deux générations, prévoyait un partage des coûts à 50-50 entre le gouvernement fédéral et les provinces. Il y a un débat autour du chiffre exact, mais la part actuelle est plus proche de 70-30, la part du lion provenant des provinces.

L’une des premières choses à développer est une définition commune de ce qui est inclus. Vous ne pouvez honnêtement pas prétendre savoir qui contribue à quel pourcentage si vous n’êtes pas d’accord là-dessus.

TROUVER LA MEILLEURE VOIE À SUIVRE

C’était à la fois une source d’espoir et d’inquiétude de voir les provinces se réunir cette semaine pour discuter de la question au Nouveau-Brunswick. Espoir, parce que les provinces sont arrivées avec un ton beaucoup plus constructif que l’approche « envoyer le chèque » qu’elles ont adoptée dans un passé récent. Inquiétude, car certaines des « solutions » pourraient miner les fondements mêmes de notre système de santé.

Trouver la meilleure voie à suivre exigera de la bonne foi de tous les côtés. C’est tout simplement trop facile pour le gouvernement fédéral, et cela ne produit aucun résultat, alors que les provinces peuvent être réduites à néant comme une bande de gémissements perpétuels. C’est trop facile pour les provinces, et ça ne donne aucun résultat, alors qu’elles pointent du doigt Ottawa et n’apportent aucune solution concrète.

La situation est urgente et la dernière chose dont nous avons besoin est une autre longue étude avec un rapport massif qui ramassera la poussière à côté des autres rapports massifs générés chaque décennie environ. Nous connaissons les problèmes : financement insuffisant ; manque de responsabilité et désaccord sur la façon de mesurer les résultats.

Les grandes villes canadiennes ont également démontré qu’elles ont un rôle majeur à jouer en matière de soins de santé. Pendant la pandémie, des villes comme Toronto et Montréal disposaient de services de santé publique plus étroitement liés aux communautés, ce qui s’est avéré essentiel. Ils doivent également être à table.

Il existe des solutions. Il n’y a tout simplement pas de solutions faciles.

C’est compliqué. La complication commence par le simple fait constitutionnel que les soins de santé au Canada relèvent d’abord et avant tout de la compétence provinciale. Rien n’irrite plus un responsable provincial de la santé que l’idée qu’un bureaucrate à Ottawa veut évaluer son rendement. Il existe des moyens d’y remédier, le plus important étant la publication transparente et convenue d’informations objectives. Vous ne voulez pas que quelqu’un d’autre note votre travail ? Très bien, acceptez de fournir toutes les informations nécessaires pour évaluer, publiez-les et laissez le public votant évaluer.

LES SOINS DE SANTÉ PRIVÉS SONT-ILS EN MARCHE EN ONTARIO?

Les fédéraux ne dirigent pas les hôpitaux du pays, ce sont les provinces qui le font. Ou, pour le dire autrement, lorsque les seuls soins de santé que vous fournissez sont aux Forces armées, aux Premières Nations et dans les pénitenciers fédéraux, vous devriez être très modeste en prétendant évaluer la performance de quelqu’un d’autre. Ce type d’approche pourrait aider à éviter cette querelle inutile.

Lorsque Doug Ford lance une ligne préparée comme “Le statu quo ne fonctionne pas, les amis”, lors de la conférence de presse des premiers ministres, il est également facile de savoir où il se dirige. Il a déjà fourni des indices avec ses décisions post-électorales : moins de services pour les plus vulnérables comme les personnes âgées pauvres et, plus inquiétant, plus de soins de santé privés.

Le chant des sirènes des « économies » à réaliser en chargeant le secteur privé de fournir davantage de services de santé est une illusion.

C’est un peu comme les écoles privées qui peuvent se vanter de meilleurs résultats parce qu’elles peuvent choisir les enfants qu’elles admettent. Le système public, bien sûr, est là pour tout le monde.

En santé, notre système public est aussi là pour tout le monde. Les hôpitaux ne choisissent pas et c’est une bonne chose. Une personne sans abri ou une personne ayant de graves problèmes de santé mentale sera toujours admise et traitée de la même manière que n’importe qui d’autre.

LE PASSAGE À LA PRIVATISATION

Dans le secteur privé, il y aura beaucoup moins d’accès pour les personnes au bas de l’échelle. Oh, bien sûr, les hôpitaux et cliniques privés fourniront des chiffres montrant qu’ils peuvent effectuer une chirurgie de la cataracte ou faire un remplacement du genou ou de la hanche moins cher que le système public. Le problème, c’est qu’ils feront de gros profits en éliminant les patients les plus faciles. La comparaison n’est pas juste mais c’est un préjugé de plus en plus partagé. Ce passage à la privatisation est le cheval de Troie dans ce débat et c’est pourquoi l’établissement et le maintien des principes fondateurs de notre système (et l’application des règles de la Loi canadienne sur la santé) sont si essentiels.

Le premier ministre Justin Trudeau a eu la vie facile depuis que lui et le chef du NPD Jagmeet Singh ont appuyé sur leur bouton de répétition de trois ans. Il est passé par les motions. Les bureaucrates ont pris le relais, poussant leurs projets favoris.

L’exemple le plus récent est celui des technocrates qui s’arrangent pour apporter des changements fondamentaux aux règles sur les langues officielles au sein du gouvernement fédéral sans aucune autorité constitutionnelle, parlementaire ou politique. Les mêmes types de bureaucrates qui ont passé outre à la politique du Canada envers la Russie et ont décidé d’assister à une garden-party à l’ambassade de Russie, célébrant le régime en guerre contre l’Ukraine. Ce genre de chose!

Trudeau a un sujet qui pourrait être un projet d’héritage pour lui-même et son gouvernement. Outre la légalisation du pot, son bilan est assez mince en ce qui concerne les résultats. Malheureusement, il semble manquer de dynamisme, de vision et de volonté pour réellement faire quelque chose pour améliorer les soins de santé.

Comme l’a dit le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs : « Une action urgente est nécessaire si le gouvernement fédéral veut assurer la durabilité des soins et des services de santé partout au Canada. Il faut rapidement en faire un projet national rassemblant les meilleurs esprits de tout le pays.

C’est le bon moment pour agir. Tous les éléments sont réunis : une forte volonté publique de protéger et d’améliorer notre système. Des provinces qui montrent une volonté plus mûre de s’asseoir et de trouver des solutions ; et un système de santé qui a désespérément besoin de nouvelles idées constructives. Ce qui manque, c’est une réponse structurée et sérieuse de la part des fédéraux.

Trudeau a une occasion unique de s’attaquer à cette grande priorité nationale et d’accomplir quelque chose de fondamental pour l’avenir des soins de santé. Le problème est que, jusqu’à présent, il ne semble tout simplement pas intéressé.



Tom Mulcair a été le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada fédéral entre 2012 et 2017