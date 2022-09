Tom Mulcair : le lapsus anti-immigrant de Legault annonce une tendance

Les élections québécoises sont dans la dernière ligne droite et ce qui semblait être un malheureux lapsus anti-immigrants de François Legault s’est avéré être le signe avant-coureur d’une tendance.

Il veut ce combat sur les soi-disant “questions d’identité”.

Non content de confondre les immigrants avec la violence et l’extrémisme, il a ajouté que les personnes qui ne parlent pas assez français à leur arrivée nuiront à la cohésion du Québec, même si leurs enfants seront tenus par la loi de fréquenter l’école française.

On en oublierait presque que le Québec a eu le pire bilan de décès pour 100 000 habitants pendant la pandémie. Ou, peut-être que c’est tout le but? Changer de chaîne…

Legault s’est réveillé jeudi, jour du débat, en apprenant qu’il avait considérablement reculé dans les sondages. Léger l’a fait chuter de 42% à 38%. Les sondages post-débat montrent que les libéraux, le parti de gauche Québec solidaire et les conservateurs sont ex aequo, le Parti québécois n’étant pas loin derrière. Cette scission entre les partis d’opposition signifiait que, du moins pour le moment, Legault avait toujours une emprise sur la majorité. Mais il ne prenait aucun risque.

Au cours du week-end, il soufflait sur les braises d’un différend qui couvait avec une communauté des Premières Nations du Québec. Vous ne pouvez jamais avoir assez d’hommes fantômes.

Ce n’est pas comme s’il n’y avait rien d’autre à discuter. Les écoles du Québec sont dans un état de délabrement total. L’année scolaire a commencé avec des centaines d’enseignants non qualifiés qui ont été embauchés en raison d’un manque de planification regrettable depuis que Legault a éliminé les commissions scolaires francophones.

Alors que l’éducation, par exemple, a fait l’objet de propositions de toutes parts, il y a des sujets importants qui sont devenus orphelins. La course à cinq a parfois ressemblé plus à une vente aux enchères qu’à une élection avec des partis essayant de surenchérir. Si un sujet demande plus de réflexion que de bruit et de fureur, il est parfois négligé.

On a plus parlé d’un hypothétique tunnel entre Québec et Lévis que de l’effondrement du système de justice de la province.

L’un est une chimère, l’autre devient un cauchemar.

La semaine dernière, l’Association du Barreau du Québec, habituellement taciturne, a lancé un rare plaidoyer public pour une augmentation des dépenses pour la justice. Comme il l’a fait, au milieu d’une campagne électorale, ce plaidoyer a été remarqué. Ils réclamaient une augmentation des dépenses de 100 %, passant de 1,1 % du budget provincial à 2,2 % et la demande n’était pas exagérée.

Tout le monde a vécu une expérience avec le système de santé, que ce soit pour soi ou pour un proche. Presque tout le monde a une connaissance directe du système éducatif, soit en tant qu’étudiant, soit en tant que parent.

Le système judiciaire est différent. Nous voyons plus souvent les résultats de cette panne dans les nouvelles, pas de première main. Au Québec, il est devenu monnaie courante que des criminels notoires s’en tirent parce que le système n’a pas pu organiser leur poursuite à temps. Les victimes et les autres témoins sont obligés de revenir encore et encore au tribunal, car il n’y avait pas de sténographe ou d’autre fonctionnaire disponible. Ces cas font parfois la une des journaux, mais il n’y a pas de suivi.

Même le système de la Cour des petites créances du Québec est désespérément entravé par des délais exagérés. Un simple litige peut désormais mettre des années à être entendu. Justice différée est maintenant, régulièrement, Justice refusée. Rien d’étonnant là-dedans, étant donné que le ministre de la Justice du Québec a passé son temps à encadrer des lois anti-minorités comme les projets de loi 21 et 96, qui discriminent respectivement les minorités religieuses et linguistiques.

Les procureurs du Québec sont terriblement sous-payés par rapport à leurs homologues ontariens. Le recrutement n’est pas aussi difficile que la rétention. Embaucher un jeune avocat avec des conditions de départ décentes est relativement facile. Une fois qu’ils ont appris le niveau de stress et de difficulté par rapport à leur niveau de salaire après quelques années, beaucoup commencent à graviter vers le secteur privé. L’expérience et l’expertise sont perdues et la société dans son ensemble, et pas seulement le système judiciaire, en paie le prix.

Un nombre record de fusillades à Montréal a mené à une surenchère politique de promesses… pour l’avenir. À l’heure actuelle, la réalité est qu’une jeune recrue policière se verra offrir une rémunération beaucoup plus élevée dans l’une des banlieues périphériques qu’à Montréal. Les amener à risquer leur vie dans la métropole est un défi et l’amélioration des conditions de travail est un préalable évident. La responsabilité ultime est provinciale et une intervention législative est attendue depuis longtemps pour corriger l’indolence à l’hôtel de ville de Montréal.

Les soins à domicile avancés sont un domaine où le Québec a malheureusement aussi pris du retard et ce n’est pas par manque de capacités ou d’infrastructures. C’est juste une très mauvaise planification et exécution.

Des soins à domicile bien mis en œuvre et plus étendus pourraient alléger la charge du système, car environ les deux tiers des patients pourraient éviter d’être hospitalisés.

La Dre Geneviève Dechène est une experte de premier plan dans le domaine qui travaille avec une équipe pionnière de soins intensifs à domicile qui offre un service incroyable par le biais des cliniques communautaires locales existantes. Ce genre de soins était censé se généraliser, mais Legault n’a jamais livré.

Maintenant, au milieu de la campagne, Legault dit qu’il a une meilleure idée. Dechène a récemment écrit un article réfléchi exposant les défauts flagrants de la proposition insipide de Legault. Aux fins de la campagne, tout ce qu’il voulait, c’était l’annonce. Les résultats ne semblaient pas avoir d’importance. Ainsi, après quatre ans de stagnation, Legault a affirmé qu’il enverrait des médecins des hôpitaux en difficulté du Québec pour se disperser d’une manière ou d’une autre à travers la province et fournir ces soins à domicile.

Comme sa proposition de tunnel, elle était écrite au dos d’une enveloppe et était totalement fictive. Il s’est habitué à bluffer à travers n’importe quoi après 2 ans et demi de questions sur le softball d’un média docile pendant la pandémie. Il semble qu’il n’était pas préparé à ce que ses propositions soient examinées et, oh ! Horror !, en fait démonté et examiné. Ça ne va pas bien.

RESURGENCE DU PARTI CONSERVATEUR

Cette campagne a produit une surprise singulière : la résurgence d’un parti conservateur viable pour la première fois en un siècle.

Après avoir pris part au débat, le chef conservateur Eric Duhaime a organisé le plus grand événement de tous les partis jusqu’à présent dans la campagne, remplissant une grande arène à Québec. Legault est censé posséder toute cette région, mais maintenant, les conservateurs font fuir plusieurs de ses ministres.

C’est pourquoi Legault redouble d’efforts sur les questions d’identité. Les conservateurs ont déjeuné au sujet du petit gouvernement et de la responsabilité financière. Cibler les minorités est un refuge pour Legault, mais le public commence à en avoir assez.

Lors du débat de jeudi soir, Legault (qui a 20 ans de plus que la moyenne d’âge de ses quatre adversaires) a semblé fatigué et ennuyé, dans une égale mesure.

Legault s’attendait à gagner cette chose dans un ébat. Au lieu de cela, les conservateurs lui mordillent le talon droit tandis que le très progressiste Québec solidaire (QS) mordille sa gauche.

Legault pensait également que le recrutement de quelques séparatistes de haut niveau lui permettrait de garder cet électorat dans le giron. Mauvais calcul alors que les jeunes leaders audacieux de QS et du Parti québécois se pavanent avec confiance dans leurs affaires souverainistes, laissant Legault ressembler à un aspirant.

LE CHEF LIBÉRAL A ÉTÉ “EXCELLENT DANS LE DÉBAT”

Les libéraux du Québec, après des débuts organisationnels très chaotiques, se sont installés derrière le chef Dominique Anglade. Elle a été choisie pendant la pandémie et le contrôle monopolistique de Legault sur chaque microphone et caméra a rendu difficile pour elle de se faire connaître. Fille de réfugiés haïtiens (son père a été emprisonné par le régime Duvalier), elle a brillé au plus haut niveau des affaires avant d’entrer en politique avec Legault.

Lorsque Legault s’est rangé du côté de la décision discriminatoire d’une fédération de soccer d’exclure un garçon sikh à cause de son couvre-chef, Anglade a quitté la CAQ (“Mes parents ne m’auraient jamais pardonné”, m’a-t-elle dit un jour) et est devenue senior. Ministre libéral avec un portefeuille clé de développement économique.

Elle a clairement bien réussi en affaires et avec ses investissements, car la valeur de ses actifs est en tête de la liste des candidats à 12,5 millions de dollars.

Anglade était excellente dans le débat qui, pour de nombreux Québécois, était leur introduction à elle. Elle ne devrait avoir aucun mal à conserver le statut d’opposition officielle pour son parti mais espère en faire encore plus.

À moins de deux semaines de la fin, tout dépendra de la participation des électeurs et de l’efficacité de la machine de chaque parti.

Cette élection se transforme plus en une course de chevaux que prévu au départ.



Tom Mulcair a été le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada fédéral entre 2012 et 2017