Tom Mulcair : le dilemme de l’enquête électorale de Justin Trudeau

Maintenant que David Johnston a démissionné, le travail sérieux de mise en place d’une commission d’enquête peut commencer.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, s’est embarrassé en disant que les libéraux ne se sont jamais opposés à une enquête publique. Mais à ce stade, qui s’en soucie ?

L’important, c’est que les Canadiens auront enfin la chance de savoir ce qui s’est réellement passé avec l’ingérence du gouvernement chinois dans nos élections.

LeBlanc était pourtant sur la bonne voie lorsqu’il a mis la balle dans le camp adverse : vous trouvez des noms crédibles !

Les partis d’opposition ont semblé quelque peu réticents à assumer leur nouveau rôle et ont plaidé que le gouvernement était le mieux placé pour examiner et proposer des noms. Du même souffle, ils ont sommé les libéraux d’arrêter de tergiverser et d’appeler l’enquête tout de suite !

Ce sont des tactiques plutôt bizarres et peu crédibles qui ont vraiment redonné le dessus au premier ministre Justin Trudeau. Les électeurs canadiens seront prompts à juger ce genre d’esquive. Les partis d’opposition voulaient que le Parlement joue le rôle principal? On leur donne la chance. Ils feraient mieux de faire leur part et de proposer des suggestions acceptables pour les trois. La pression sera alors à nouveau sur Trudeau.

Il sera intéressant de voir si le chef conservateur Pierre Poilievre, le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet et le chef du NPD Jagmeet Singh pourront rapidement s’entendre sur des propositions bien nuancées. La responsabilité leur incombera maintenant, ce qui en fera une bonne décision des libéraux, pour une fois.

Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un seul commissaire. En fait, avec les montagnes de documents et de témoins à considérer, il serait sage de faire la même chose que ce qui a été fait dans l’Enquête sur les femmes autochtones assassinées et disparues : nommer trois commissaires.

La piste doit être confiée à un juge expérimenté et respecté. Le nom de Louise Arbour vient immédiatement à l’esprit. L’un des autres commissaires devrait avoir de l’expérience et de l’expertise en matière de sécurité et de renseignement. Le troisième devrait avoir une connaissance de haut niveau des rouages ​​du gouvernement.

L’un d’entre eux devrait aussi, idéalement, provenir de l’un des nombreux groupes ethnoculturels du Canada. Le mélange de la politique électorale et des intérêts des communautés de la diaspora n’a rien de nouveau et ne se limite certainement pas aux Canadiens d’origine chinoise. Une bonne connaissance et compréhension de ces réalités serait essentielle aux travaux de la Commission.

Le moment de l’annonce de LeBlanc est intéressant. Les Libéraux avaient espéré utiliser Johnston pour déchirer la rondelle jusqu’à la fin octobre lors de la deuxième phase largement inutile de son mandat. De cette façon, si la pression continuait pour une enquête complète, il arriverait trop tard pour interférer avec d’éventuels plans électoraux.

LE CALENDRIER DES ÉLECTIONS TOUJOURS À L’ESPRIT DES LIBÉRAUX

Maintenant, ils n’ont même pas cette feuille de vigne, mais le moment des élections est toujours une priorité pour la Big Red Machine. Les libéraux ont peut-être renvoyé la balle dans le camp de l’opposition, mais ils doivent quand même déclencher l’enquête. Oui, une fois nommée, il faudra encore plusieurs mois à la commission pour faire tout son énorme travail préparatoire. Tout, de l’embauche de personnel à l’interview de témoins potentiels. Mais il pourrait normalement commencer à la fin de l’automne.

On a beaucoup parlé de l’argument de Johnston selon lequel c’était tellement secret que des gens pourraient mourir si une enquête publique était tenue. Bien sûr, rien n’empêche une enquête complète de garder secret ce qui est réellement secret. Vous n’avez pas à expliquer par quelles techniques le Canada a obtenu des preuves directes qu’un haut fonctionnaire consulaire du gouvernement chinois à Vancouver aidait à orchestrer l’éviction d’un maire en exercice en raison de son soutien à la démocratie de Hong Kong et à la minorité ouïghoure. Ce qui est important, c’est que les Canadiens sachent que ce plan existait; savoir qui était au courant; et peut découvrir ce qui, le cas échéant, a été fait pour l’arrêter.

C’est sur ce dernier numéro que les roues se sont finalement détachées du train Johnston. Son témoignage de trois heures devant un comité parlementaire la semaine dernière a été atroce. Il a donné une réponse déconcertante aux questions directes de Singh sur l’ingérence dans le cas des conservateurs d’Erin O’Toole lors des dernières élections. Quelle que soit la crédibilité que son rapport pouvait avoir, il a maintenant été abattu.

Cette question classique du Watergate : « qu’est-ce que le Premier ministre savait et quand l’a-t-il su ? » seront au cœur de l’enquête. C’est ce que les Canadiens veulent savoir et c’est pourquoi Trudeau a mis en place le stratagème élaboré de Johnston en premier lieu. Pour éviter d’avoir à répondre à cette question précise sous serment.

Les déclarations passées de sa plus proche conseillère, Katie Telford, pourraient revenir le hanter. Presque par réflexe, son entourage se donne toujours beaucoup de mal pour essayer de créer l’image de Trudeau comme étant appliqué et studieux, ce qui n’est pas toujours une tâche facile.

Telford a clairement indiqué que le SCRS tenait le Cabinet du Premier ministre et le Bureau du Conseil privé (le ministère Trudeau) informés des principales menaces. Elle a ajouté que Trudeau avait tout lu. Cette vantardise entrera en jeu, car c’est la clé de l’enquête.

Comment, en effet, est-il possible que tout le reste ait été transmis, lu et compris à l’exception de l’ingérence directe du gouvernement chinois contre O’Toole et son Parti conservateur lors des élections de 2021 ? Ce n’est bien sûr pas plausible. Il était le principal adversaire des libéraux.

La raison de l’inaction est aussi banale que triste. Comme Bob Fife du Globe and Mail, l’auteur principal de nombreux articles sur le sujet, l’a exprimé : les libéraux ont fait obstruction à une enquête parce qu’ils risquaient de profiter de cette ingérence et qu’ils se sont retenus. C’est ce qu’ils ne veulent pas que les Canadiens voient. Comme avec le Watergate, ce n’est pas le comportement initial qui devient le centre d’intérêt, c’est la dissimulation et les raisons qui la sous-tendent.

JUSTIN TRUDEAU DÉCIDERA-T-IL DE RESTER ?

Ce qui nous ramène au moment des élections. Les Canadiens ont une aversion saine à l’idée de garder le même parti au pouvoir trop longtemps. C’est une bonne chose dans notre démocratie. Nous n’avons peut-être pas de limite de mandat, comme aux États-Unis, mais nous avons une approche qui consiste à « jeter dehors les clochards », lorsqu’ils sont là depuis trop longtemps.

Trudeau est l’un des meilleurs politiciens de sa génération et il connaît et comprend ce sentiment chez les Canadiens. Il a également très peur des dommages qu’une enquête complète pourrait faire à ses chances d’élection, s’il décide de rester dans les parages.

Pour l’instant, son gouvernement reste en place grâce au ruban adhésif et au câble de cautionnement de son accord avec le NPD de Singh. Cela pourrait changer rapidement si la commission commençait son travail sérieux et entendait des témoignages qui mettaient en lumière les malversations ou la négligence coupable du gouvernement. S’il est effectivement révélé que, face à la tentative d’un gouvernement étranger de saper nos élections libres et démocratiques, le gouvernement de Trudeau n’a pas agi, cela pourrait lui coûter l’élection.

Trudeau n’a pas encore décidé s’il restera pour un quatrième coup de pied dans la boîte. La tentation de partir et de commencer une vie sans doute réussie dans le monde des affaires privées, où il sera très sollicité, sera énorme après huit ans au pouvoir. Ce terme comprenait une pandémie et a sans aucun doute exercé une pression incalculable sur lui et sa famille. Il garde ses options ouvertes et le Parti libéral sait que Mark Carney et Chrystia Freeland l’attendent dans les coulisses.

Il y avait déjà de sérieuses raisons pour lesquelles Trudeau n’excluait pas une élection à l’automne : une nouvelle carte électorale qui aidera les conservateurs entrera en jeu s’il attend trop longtemps ; alors qu’il entame sa neuvième année de mandat en octobre, sa date de péremption sera bien en vue ; et bien sûr il y aura maintenant… cette enquête !

Demandez à Jean Chrétien ou à Jean Charest ce qui se passe lorsque le mastodonte d’une enquête publique complète et indépendante se met en branle. Vous ne pouvez pas contrôler la bête lourde malgré tous les leviers de pouvoir. Dans le cas de Chrétien (et de Martin), c’était la Commission Gomery dans le scandale des commandites. Pour Charest, il s’agissait de la Commission d’enquête Charbonneau sur la corruption dans l’industrie de la construction et la collecte de fonds pour son Parti libéral du Québec. Vous savez quand ces choses commencent, vous n’avez aucun moyen de savoir comment ou quand elles se terminent ou ce qu’elles découvrent entre-temps.

Ces leviers incluent le droit absolu pour Trudeau de demander à la gouverneure générale Mary Simon un bref électoral ou, moins dramatiquement, une prorogation. Il pourrait décider d’appuyer sur « pause » avec prorogation et de laisser ses options ouvertes. La prorogation vide tous les comités parlementaires et ces ennuyeux conservateurs n’auront pas ce véhicule pour rester dans l’actualité pendant l’été. Lui et ses ministres pourraient se rendre sur le circuit du barbecue, distribuer des sourires et des largesses du gouvernement. Si les résultats des sondages de Poilievre commencent à diminuer, Trudeau aura la possibilité de fixer la date de son discours du Trône de manière à permettre la tenue d’élections à l’automne qui pourraient avoir lieu avant la révocation du Parlement et avant que la commission ne puisse entamer sa sérieuse travail. Si les chiffres sont toujours défavorables, il pourrait tout aussi bien décider de tirer sur le déclencheur de son parachute et laisser Carney ou Freeland s’occuper du gâchis. Demandez à Paul Martin comment ce film se termine.



Tom Mulcair a été le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada fédéral entre 2012 et 2017