Tom Mulcair : Le bilinguisme en ligne de mire

Le bilinguisme cause-t-il des hémorroïdes ?

C’était, oserais-je dire, la question effrontée d’un de mes collègues dans les médias français. Il plaisantait, bien sûr, mais son ironie était en réponse à un article qui affirmait que l’exigence d’étiquettes bilingues sur les médicaments contribue à la pénurie de Tylenol pour enfants au Canada !

Historiquement, rien n’indique que l’exigence de longue date d’un étiquetage bilingue ait jamais causé une pénurie de médicaments.

Cela nous ramène à l’ancienne diatribe bilingue des cornflakes des années 1960.

Pour commencer, l’étiquetage français n’a pas besoin d’être traduit car il existe déjà ici et est également utilisé dans des dizaines de pays francophones. De plus, il existe des exigences réglementaires canadiennes détaillées et complexes en matière d’étiquetage qui doivent être respectées par les fabricants de produits pharmaceutiques. Vous ne pouvez pas simplement importer d’un pays anglophone, vous devez répondre à toutes ces autres exigences canadiennes en plus de l’obligation de bilinguisme. Il faudrait de toute façon une étiquette canadienne distincte.

C’est un faux-fuyant classique, mais dans quel but ?

Cela arrive à un moment où le bilinguisme officiel est mis à rude épreuve de toutes parts. Certains sénateurs ont récemment émis l’opinion qu’ils ne voient pas pourquoi les ambassadeurs de notre pays officiellement bilingue devraient même être obligés de parler français!

Chaque fois qu’il y a une nouvelle nomination à faire, on entend à cor et à cri que le bilinguisme est une exigence pour être nommé à la Cour suprême. Quiconque cherche à devenir juge à la Cour suprême aujourd’hui sait depuis l’école de droit que le Canada a deux langues officielles. Un avocat de ce haut niveau sait donc aussi qu’il devra avoir les deux langues pour être nommé. Il n’y a pas de surprise mais ça frappe le ventilateur à chaque fois.

‘UN MANUEL DU PROPRIÉTAIRE BILINGUE’

Lorsque j’étais chef de l’opposition, je me souviens d’avoir rencontré des représentants de l’industrie automobile. À l’époque, il y avait un gros problème concernant les prix élevés que les Canadiens payaient par rapport aux Américains pour la même voiture. Lorsque j’ai demandé à l’un des lobbyistes ce qui pouvait éventuellement justifier l’énorme différence, il a sorti ce bijou de nulle part : « Eh bien, vous savez, ici au Canada, nous devons produire un manuel du propriétaire bilingue.

Les regards incrédules de ses collègues m’ont fait comprendre que je n’étais pas le seul à comprendre qu’il inventait au fur et à mesure. Quand j’ai demandé si c’était la position officielle de leur association qu’un manuel bilingue ajoutait d’une manière ou d’une autre des milliers de dollars au prix d’une voiture, tout le monde voulait passer à un autre sujet.

À l’heure actuelle, à Ottawa, un projet de loi phare, le projet de loi C-13, est en cours d’adoption et quiconque se préoccupe de l’avenir du pays devrait y prêter attention.

C-13 est une modernisation de la Loi sur les langues officielles et une tentative d’introduire de nouvelles règles pour les entreprises sous réglementation fédérale. C’est compliqué. C’est aussi l’obstruction du Bloc et des conservateurs, mais pour des raisons très différentes.

La ministre chargée de le faire passer par le comité est Ginette Petitpas Taylor. Elle traverse une période particulièrement difficile et parce que les libéraux sont un gouvernement minoritaire, elle a besoin d’un partenaire législatif pour restreindre le débat et passer à la prochaine étape du processus.

Le NPD est déjà dans le sac avec les libéraux grâce à leur entente de toujours appuyer les mesures de confiance. Il n’y a rien dans cet accord qui obligerait le NPD à appuyer la clôture, ce qui serait très inhabituel pour n’importe quel parti d’opposition.

Les francophones hors Québec, qui méritent vraiment un répit et qui ont besoin d’outils législatifs pour protéger leur statut précaire, poussent fort pour l’adoption. On est déçu qu’une promesse clé de l’ancienne ministre Mélanie Joly, d’étendre les exigences bilingues d’Air Canada à toutes les compagnies aériennes, ait été abandonnée, mais « un demi-pain vaut mieux que rien », semble être le mot d’ordre.

Dans le même temps, le premier ministre Justin Trudeau a à plusieurs reprises échoué à suivre les babines en matière de bilinguisme officiel.

Il a nommé un lieutenant-gouverneur unilingue dans la seule province officiellement bilingue du Canada, le Nouveau-Brunswick, et lorsque les tribunaux l’ont frappé pour avoir désobéi à la constitution, il a décidé de faire appel.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a récemment vu son ministre de l’Éducation démissionner parce que son gouvernement conservateur avait décidé d’abolir les programmes d’immersion en français. Pour ajouter l’insulte à l’injure, Higgs a nommé un récent franchisé, d’un parti anti-francophone, au comité chargé d’examiner le bilinguisme dans la province. Trudeau a sermonné Higgs contre les réductions d’impôt au lieu de le combattre sur la question de la langue. Tout parle, pas d’action.

Trudeau n’a pas tardé à reprocher à Doug Ford la clause nonobstant, mais le projet de loi 96 du Québec utilise également la clause nonobstant pour supprimer l’égalité du français et de l’anglais devant les tribunaux. Jusqu’à présent, Trudeau n’a pas levé le petit doigt pour combattre Legault sur la question.

Les commissions scolaires anglophones du Québec sont protégées par la Constitution, mais pour combien de temps? Le premier ministre du Québec, François Legault, veut les démanteler et les parents anglophones s’inquiètent à juste titre de l’avenir du système scolaire de leurs enfants. C-13 pourrait en fait permettre à Legault de retirer plus facilement les planches en anglais. La réaction de Trudeau : les grillons.

POURQUOI EST-CE QUE CELA IMPORTE ?

Les médias francophones passent beaucoup de temps à analyser les sentiments et les actions anti-français à Ottawa et dans certaines provinces. Il ne se passe pas un jour sans qu’un article ne détaille le manque de services en français ou l’incapacité d’utiliser le français dans des ministères clés tels que les Affaires mondiales.

Les anglophones du Québec, souvent les plus fervents partisans des libéraux, commencent à se rendre compte que Trudeau et son malheureux ministre de la Justice les ont suspendus.

J’ai passé les 45 dernières années avec un pied dans chaque communauté linguistique. Des décennies à Québec et à Ottawa m’ont appris à toujours essayer d’être patiente et compréhensive face à ce qui est clairement de la discrimination, sinon pire, et qui existe des deux côtés.

Le problème, c’est que le bilinguisme est vraiment une caractéristique fondamentale du Canada qui est en train d’être réduite par la caractérisation non seulement comme un coût mais… même comme une menace pour la santé de nos enfants !

Ce serait drôle si ce n’était pas aussi dangereux et triste. Si on continue dans cette voie, où deux langues officielles deviennent trop lourdes à porter, je sais comment le message sera décodé dans la seule province à majorité française.

C’est peut-être vieux jeu, mais l’unité nationale est sur la table alors que le Parlement discute du projet de loi C-13. C’est tragique, mais l’échec constant de Trudeau à défendre les droits linguistiques des minorités (français hors Québec et anglais au Québec) pourrait avoir des conséquences dévastatrices à long terme pour le Canada.



Tom Mulcair a été le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada fédéral entre 2012 et 2017