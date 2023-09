Tom Mulcair : La démission de Rota suite à l’invitation de Hunka est une bonne chose

Anthony Rota a été un président exceptionnel de la Chambre des communes. C’est une personne appréciée et respectée de tous les partis, qui a exercé l’art de l’écoute et du compromis au sein de deux gouvernements minoritaires. Il fait bien son travail parce que c’est un bon député et une bonne personne. Les députés l’écoutent car il n’y a aucune trace de peur ou de faveur lorsqu’il traite avec le gouvernement ou l’opposition.

Rota n’a également eu d’autre choix que de démissionner à la suite de la débâcle politique et diplomatique sans précédent qu’il a provoquée en invitant Yaroslav Hunka, 98 ans, un ancien combattant nazi de sa circonscription de Nipissing—Timiskaming, dans le nord de l’Ontario, à entendre le discours de Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Il suffit d’écouter le choix des mots pour comprendre qu’il s’agissait d’un député qui écrivait ses propres trucs. Rota a félicité obstinément son électeur pour avoir combattu « les Russes » pendant la Seconde Guerre mondiale, oubliant que la Russie, en tant que composante clé de l’Union soviétique, était l’alliée du Canada tout au long de cette guerre. Si Rota s’en était rendu compte, il n’aurait pas présenté le vétéran. Ne vous y trompez pas, cela dépend entièrement de Rota, comme il l’a lui-même admis dans ses sincères excuses publiées dimanche.

Cette vérité évidente n’a pas empêché Pierre Poilievre et les conservateurs de faire de la petite politique avec cette affaire, essayant de rejeter la responsabilité sur le premier ministre Justin Trudeau. Le chef libéral n’a absolument rien à voir avec le choix totalement indépendant du Président quant aux sièges qu’il réserve pour un tel événement.

Les conservateurs ont envoyé l’ancien président Andrew Scheer pour tenter de brouiller les pistes en affirmant que le gouvernement fédéral a l’obligation de contrôler tout le monde. Tout ce qu’il a réussi à faire, c’est de rappeler à quel point il était un orateur médiocre sous la tutelle des « garçons en pantalons courts » du cabinet de l’ancien premier ministre Stephen Harper. Ils pourraient prendre les devants pour Scheer, ce dont j’ai été témoin direct. Rota est taillé dans une étoffe différente et a toujours pris ses propres décisions. C’était l’un d’entre eux. Période.

La visite de Zelensky avait été un parfait 10 pour Trudeau et la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly. Il a réussi à effacer le mauvais goût laissé par son annonce théâtrale de l’implication présumée du gouvernement indien dans l’assassinat d’un Canadien sur notre propre sol. Cette mesure avait été programmée pour aspirer tout l’oxygène de la salle au retour du Parlement et cela a largement fonctionné. Les partis d’opposition ont été effacés pour la journée. Mais cela a eu un prix : le gouvernement indien était furieux, ayant suspendu les services de visa indien pour les Canadiens et émis un avis aux voyageurs pour les Indiens vivant au Canada.

Tout s’est parfaitement déroulé lors de la visite de Zelensky – son discours était churchillien, l’accueil profond et sincère, le timing impeccable, le temps même spectaculaire en cette fin d’été. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

Alors que Trudeau et les principaux membres du cabinet partaient pour un autre événement très réussi avec Zelenskyy à Toronto, la nouvelle de la gaffe a commencé à se répandre. Comme beaucoup de jeunes Ukrainiens, ce vétéran avait rejoint les forces qui luttaient contre les Soviétiques, dont le génocide forcé dans les années 1930 avait coûté la vie à des millions d’Ukrainiens. Ces forces étaient l’armée allemande et, dans son cas, la célèbre Schutzstaffel, responsable de certaines des pires atrocités de la Seconde Guerre mondiale.

En reconnaissant qu’il n’avait aucun moyen de maintenir le respect pour l’institution qu’il chérit et de rester en poste, Rota a une fois de plus montré de quoi il était fait. Cela doit être un moment extrêmement difficile pour lui. Si l’histoire veut conserver le profond embarras causé par son erreur, elle devrait, en toute équité, reconnaître également l’importance de sa contribution à notre vie démocratique. Mais personne n’a jamais dit que la politique devait être juste.