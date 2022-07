Tom Mulcair : décrypter les conservateurs

La tromperie des conservateurs en éliminant Patrick Brown en tant que candidat donne une très mauvaise image d’un parti enclin à sermonner les autres sur la probité, l’éthique et l’intégrité.

Sur la base du mot unique et non testé d’un agent de longue date du parti, Brown a reçu le coup de foudre. Le problème, c’est qu’il a atterri sur Jean Charest, dont les chances de gagner passeront de minces à nulles si les conservateurs s’en tirent à bon compte.

Les personnes qui ont pris cette décision et en ont profité étaient très conscientes que ce qu’elles faisaient déciderait effectivement du résultat de la course. Pierre Poilièvre s’est vu décerner la victoire non pas par des députés conservateurs mais par des fonctionnaires du Parti.

Quand on regarde leurs liens avec l’ère Harper, toute cette manœuvre semble encore plus troublante. L’homme qui supervisait la décision (et l’annonçait vers minuit !) était l’ancien chef de cabinet de Stephen Harper. Pendant ce temps, l’ancien directeur de campagne de Harper est le conseiller principal de Pierre Poilievre, le candidat qui profite le plus de l’élimination de ses seuls rivaux sérieux.

« HARPER A CLAIREMENT UN CANDIDAT PRÉFÉRÉ »

Les initiés du parti avec qui j’ai parlé sont catégoriques : bien qu’il soit discret à ce sujet, Harper a clairement un candidat préféré, Poilievre.

Harper n’a jamais essayé de cacher son aversion pour Charest personnellement et politiquement. Dans la course qui a finalement été remportée par Erin O’Toole, Charest avait sérieusement pensé à jeter son chapeau dans le ring. Il était si loin sur cette voie qu’il avait en fait enregistré des publicités politiques devenues publiques.

À la fin, il y a eu la petite affaire de Charest toujours sous enquête par la police anti-corruption du Québec qui l’a rendu impossible à courir. Il a cependant été divulgué que Charest avait essayé de faire ce qu’il fallait et au moins d’informer Harper de ses desseins. Selon les rapports, cela ne s’est pas bien passé.

Les partis politiques jouent un rôle essentiel dans notre système de gouvernement. Contrairement aux Américains, nous n’avons pas d’élection directe pour le premier ministre.

Ce travail revient au chef du parti qui a le plus de sièges. C’est pourquoi les courses à la chefferie sont étroitement contrôlées par Élections Canada. C’est aussi pourquoi les tribunaux interviendront et réviseront des décisions sommaires : les partis politiques ne sont pas des associations privées. Ils sont quasi publics. Ils accordent des allégements fiscaux à leurs donateurs. Le public et notre système judiciaire ont un profond intérêt à les maintenir dans le droit chemin.

« LES JUGES NE PEUVENT PAS REGARDER DERRIÈRE LES RIDEAUX DE LA FÊTE »

Il y a quelques années, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rendu une décision importante dans une affaire survenue lors de la course du NPD qui se tenait pour me remplacer à la tête du parti. Le juge Nordheimer a déclaré que les décisions que prennent les partis politiques dans les courses à la chefferie sont assujetties à un contrôle judiciaire. Le Parti ne peut pas simplement ordonner, par des règles internes, que les juges ne puissent pas regarder derrière les rideaux du Parti.

Les parties doivent donc suivre les principes de justice naturelle. Celles-ci énoncent deux choses principales : personne n’est autorisé à être juge dans sa propre affaire et les décideurs doivent entendre les deux parties.

Le résultat est que les tribunaux peuvent intervenir et interviendront pour assurer l’équité dans les courses à la chefferie.

Cela vaut la peine de citer le juge Nordheimer :

« Dans cette situation particulière, l’intimé (NPD) s’est engagé dans un processus pour choisir son chef. Ce chef sera la personne qui sera proposée, par l’intimé, aux citoyens de ce pays comme candidat au poste de premier ministre. Par conséquent, la décision de l’intimé de choisir son chef comporte une importance considérable pour le public votant… Par conséquent, les décisions des partis politiques ont un effet très grave et exceptionnel sur les intérêts de chaque citoyen canadien. Le public votant a donc un intérêt très direct et significatif à s’assurer que les activités des partis politiques sont menées de manière appropriée, ouverte et transparente.

Transparent! Quelqu’un devrait expliquer le concept au comité conservateur qui supervise la course à la chefferie. Leur vote sérieusement divisé, sur la moindre preuve, n’a jamais été expliqué de manière plausible.

Cette obligation de transparence mérite également d’être prise en compte lors de l’analyse de ce que nous savons jusqu’à présent sur la décision d’exclure Brown de la course à la direction.

Les conservateurs plaident qu’ils ont tenté de « le mettre en conformité » avec les règles d’Élections Canada. Si un parti découvre une illégalité dans un processus relevant de la compétence d’Élections Canada, son travail consiste à veiller à ce qu’il fasse l’objet d’une enquête, et non à « le mettre en conformité », peu importe ce que cela signifie. Si la loi fédérale a vraiment été enfreinte, elle devrait être poursuivie, et non balayée sous le tapis.

LE “CHEMIN VERS LA VICTOIRE” DE CHAREST

Cela conduit inexorablement à la question de savoir si oui ou non une loi a effectivement été enfreinte. Comme me l’a dit un organisateur politique chevronné : « Embaucher des entreprises comme vendeurs et faire payer le personnel par les vendeurs n’est pas illégal tant que le vendeur est ensuite payé par la campagne. C’est de la gestion de trésorerie.

Alors pourquoi Patrick Brown a-t-il été condamné à la peine capitale, sans droit d’être entendu, par des personnes ayant des liens profonds avec Harper ?

La réponse se trouve peut-être dans un document que la campagne Charest a fait circuler dans les jours qui ont précédé la débâcle de Brown.

Ce document a été envoyé le 4 juillet et s’intitulait «Mise à jour de l’adhésion pour les partisans de Charest».

Il contient une analyse optimiste mais pas entièrement invraisemblable d’un “chemin vers la victoire” de Charest.

Voici une partie de ce qu’il dit :

« 450 000 membres partisans conservateurs sont dans moins de 100 circonscriptions, ce qui rend ce vote extrêmement concentré.

Parmi celles-ci, 20 circonscriptions comptent au total 100 000 membres. Cela équivaut à seulement 2 000 points.

Au Québec, le Parti a vendu 56 000 adhésions. Nous sommes très confiants de détenir au moins 80 % des points répartis dans les 78 circonscriptions.

La liste provisoire le confirme, il s’agit d’une course de chevaux. Nous avons toujours dit qu’il s’agissait de points. Le numéro gagnant est 16 901 et nos données confirment que Jean Charest est bien placé pour y parvenir… Jean Charest a un chemin vers la victoire.

CHAREST ÉTAIT-IL LA VRAIE CIBLE?

C’était la vraie cible de ces manigances, pas Patrick Brown mais Jean Charest. Comme cela a toujours été leur habitude, les Harperites savaient ce qu’ils voulaient – une victoire de Poilievre – et ils allaient l’obtenir, de gré ou de force.

Charest a encore un « chemin vers la victoire » ? Detruis-le…

Jamais dit explicitement, le seul espoir de Charest a toujours été de devenir le deuxième choix des électeurs de Patrick Brown. Ceux-ci, espérait son équipe, pourraient capturer suffisamment de points dans le système complexe de scrutin préférentiel / 100 points par circonscription des conservateurs.

Si Brown n’est plus candidat, il y a fort à parier que beaucoup sinon la plupart de ses partisans ne voteront tout simplement pas. Pourquoi s’embêter? Les espoirs de Charest pour les votes de deuxième place s’effondrent avec son «chemin vers la victoire».

Les Harperites obtiennent un TKO contre Charest, sans jamais lui tendre publiquement un gant.

Ils obtiennent également leur souhait : un parti conservateur idéologiquement pur qui a été préservé de l’influence impie des « progressistes » conservateurs.

Dans ce contexte, Brown semble avoir embauché une équipe A légale qui devrait donner des coups aux apparatchiks conservateurs qui ont réussi ce coup grossier.

S’il arrivait effectivement que Marie Henein puisse contre-interroger le témoin vedette du Parti conservateur, je vais essayer d’obtenir une place au premier rang. Ce sera la meilleure émission depuis Johnnie Cochran.



Tom Mulcair a été le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada fédéral entre 2012 et 2017.