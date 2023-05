Tom Mulcair : David Johnston devrait partir gracieusement

Jeudi dernier, le NPD a donné avis d’une motion de l’opposition qui sera débattue aujourd’hui et mise aux voix plus tard cette semaine.

Cette motion demande à David Johnston de se retirer de son rôle de rapporteur spécial et obligerait le gouvernement à établir de toute urgence une commission d’enquête publique. Fondamentalement, il stipule également que l’enquête serait dirigée par une personne choisie avec le soutien unanime de tous les partis reconnus à la Chambre,

Il est rare qu’une motion de l’opposition ait autant d’importance.

La question qui était censée être au cœur du rapport bâclé de Johnston était la défense de nos institutions démocratiques. Cette motion remettrait cela à l’avant-plan.

Comme s’il n’était pas assez triste de voir la magnifique carrière d’un fonctionnaire exceptionnel se terminer en chute libre, Johnston semble avoir décidé de creuser.

« JE NE ME DÉCOURAI PAS »

Dans les 24 heures suivant la publication de la motion de l’opposition, Johnston a écrit un article d’opinion dans The Globe and Mail.

Dans cet article, Johnston a ressassé de gros morceaux du raisonnement brumeux de son rapport. Puis il a dit ceci :

« Alors que j’ai identifié de graves lacunes dans la façon dont nous répondons à l’ingérence étrangère, le travail n’est pas terminé. Et je ne me dissuaderai pas de le compléter. C’est le travail que j’ai entrepris, et je me sens obligé de le terminer au plus haut niveau possible. Ensuite, je laisserai aux Canadiens le soin de juger de cette contribution à la sauvegarde de notre démocratie.

Dans le contexte de son mandat qui était censé être entièrement consacré à la défense de la démocratie canadienne, ce n’est pas une mince ironie que Johnston semble croire qu’il est plus important que la volonté des députés élus.

Lorsque Johnston a été nommé pour la première fois, certains se sont opposés à sa nomination en raison de son amitié avec la famille Trudeau. Je connais bien Johnston et je l’ai toujours respecté. Je pensais que beaucoup de ces critiques étaient mesquines et même puériles. J’étais convaincu que Johnston ferait le même type de travail de haut niveau qu’il avait fait autrefois pour Stephen Harper qui avait besoin de conseils sur la façon d’enquêter sur les transactions passées de Brian Mulroney.

Johnston avait déclaré que la partie Airbus de l’affaire Mulroney était « un sol bien labouré ». Cela a bouleversé de nombreux journalistes, commentateurs et Canadiens ordinaires qui voulaient connaître la vérité sur toute cette affaire. La Commission Oliphant a été créée et, tout en trouvant à redire à Mulroney, elle a dû rester à l’écart de cette partie explosive du dossier. Sans aucun doute impressionné par ses compétences, Harper nomma plus tard Johnston gouverneur général.

Il n’est donc pas surprenant que Justin Trudeau fasse appel à ces mêmes compétences pour l’aider à traverser le plus gros scandale de ses près de huit ans en tant que premier ministre. C’était un appel que j’ai applaudi, connaissant Johnston comme moi.

Puis l’enfer s’est déchaîné à la Fondation Pierre Trudeau, où Johnston a tenu un rôle clé jusqu’à sa nomination comme rapporteur spécial.

Il y avait clairement eu une tentative de gagner de l’influence, par l’intermédiaire de cette fondation, par des dons de porte-parole du Parti communiste chinois. Le président et chef de la direction, ainsi que plusieurs membres du conseil d’administration, ont démissionné lorsque ceux qui étaient présents à l’époque ont refusé de se retirer des discussions.

Lorsqu’il est devenu clair qu’il allait devoir se pencher sur les activités de la Fondation, Johnston n’avait qu’une chose à faire, démissionner de son poste de rapporteur spécial. C’est une règle fondamentale de justice naturelle que vous ne pouvez pas être juge dans votre propre affaire. Johnston a enseigné le droit. C’est une règle qu’il connaît parfaitement.

Au lieu de démissionner, bien sûr, Johnston a persisté et a signé.

Sa conférence de presse a été catastrophique. Il se tournait régulièrement vers l’avocat qui l’accompagnait. Il s’avère qu’elle était une donatrice de longue date du Parti libéral. C’est quelque chose qu’il aurait dû vérifier, mais apparemment il ne l’a pas fait ou, s’il l’a fait, il n’a pas cliqué sur le fait que cela provoquerait une autre perception que le correctif était en place.

Le rapport était si faible qu’il en était presque risible. Tout simplement trop secret pour que Johnston en discute en détail, mais il s’avère qu’il avait également toute une équipe du cabinet de cet avocat travaillant avec lui sur le rapport. Ce qu’ils ont pu voir était sans aucun doute plus que ce que les députés étaient autorisés à regarder.

Johnston a plaidé ses références professionnelles en tant qu’avocat lorsqu’on lui a demandé si un juge n’aurait pas dû faire ce travail. Mais l’une des premières choses qu’un juge ferait serait de faire prêter serment aux témoins. Cela ne s’est apparemment jamais produit ici.

Au lieu de cela, nous avons la déclaration vague et totalement inadéquate selon laquelle les bonnes personnes qui travaillent toutes pour Trudeau ont dit qu’elles avaient tout remis. Vraiment?

Et, le vrai kicker, Johnston n’avait trouvé aucun cas de Trudeau ou de ses ministres n’ayant pas agi. On peut imaginer la scène, Johnston demandant à la chef de cabinet de Trudeau, Katie Telford, si Trudeau n’a jamais agi (sur Michael Chong ? Sur Erin O’Toole ?…). Bien sûr, il n’a rien trouvé.

Les audiences publiques de Johnston sont pour la plupart des tentatives dénuées de sens de se substituer à une véritable enquête. Il voudrait que les Canadiens le suivent alors qu’il déterre les prétendus échecs du règlement sur le partage de renseignements à Ottawa. C’est une distraction puissante qui ne mènera nulle part.

Johnston s’imagine entendre les communautés de la diaspora et partager son expérience et ses perles de sagesse. Plus de façade destinée à se substituer à une véritable enquête.

CANADA, JOHNSTON ET CHINE

Un journal montréalais pour lequel j’écris a publié le week-end dernier une photo d’une des rencontres de Johnston avec le président Xi. Sur cette photo, on me voit assis là avec Johnston alors qu’il m’avait invité à cette visite officielle après que j’ai quitté la direction du NPD.

J’ai beaucoup appris sur Johnston, sur la diplomatie et sur la Chine pendant le voyage. Le soir de notre dîner officiel avec Xi et de hauts responsables, le président chinois a quitté la table de manière inattendue pendant le repas. Il est revenu plus tard et je n’y ai rien pensé jusqu’à ce que nous partions et qu’aucun de nos appareils électroniques ne fonctionnait plus.

Il s’avère que Liu Xiaobo, lauréat du prix Nobel de la paix et militant chinois des droits de l’homme emprisonné depuis longtemps, venait de mourir. Il s’était battu pour mettre fin au régime du parti unique communiste en Chine. Il avait succombé à un cancer.

La raison pour laquelle nos appareils électroniques ont été ciblés reste floue. Nous avons parlé entre nous mais n’avons jamais vraiment eu l’occasion de débriefer. Nous avons supposé qu’il y avait une inquiétude officielle au sujet de la réaction contre la mort de quelqu’un qui avait soutenu les manifestations de la place Tiananmen. Les solides relations personnelles et familiales de Johnston avec la Chine et le régime chinois ne semblaient pas atténuées par ces événements. Pour moi, c’était un signal d’alarme.

TRUDEAU ET LA CHINE

Trudeau a tenté en vain d’entamer des négociations pour un accord de libre-échange avec la Chine. Lors de son deuxième voyage, des journalistes canadiens ont été malmenés par la sécurité chinoise et tout cela a tourné à la débâcle.

Trudeau n’est pas le seul à croire que vous pouvez avoir une relation commerciale normale avec la Chine. Harper a rédigé un accord de protection des investisseurs étrangers avec Pékin qui n’aurait jamais dû être signé.

Des entreprises canadiennes telles que le géant de la technologie Nortel, aujourd’hui en faillite, ont connu ce que c’est que de se faire voler leurs secrets et de les expédier en Chine, où des entreprises comme Huawei étaient alors libres d’en tirer profit. Heureusement, cette naïveté appartient au passé.

Le Canada a raison de vouloir la réciprocité avec la Chine. Nos économies sont à bien des égards complémentaires et l’amélioration du commerce peut être bénéfique pour nos deux pays. Mais la réciprocité dans le commerce exige un respect réciproque.

Certains de nos plus proches alliés : les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni ont formé une alliance qui nous exclut nettement alors que nous sommes une importante puissance du Pacifique. Cela devrait être un avertissement pour tous les Canadiens que ces amis proches ne nous considèrent pas dignes de confiance lorsqu’il s’agit de traiter avec la Chine.

Il est temps de réinitialiser notre relation avec cette importante puissance mondiale. L’obséquiosité naïve du passé ne peut plus être notre guide.

Quant à Johnston, si effectivement une majorité de la Chambre des communes dit qu’il doit démissionner, il n’aura pas le choix mais il ne devrait pas attendre d’être bousculé. Il devrait partir gracieusement pendant qu’il le peut encore.



Tom Mulcair a été le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada fédéral entre 2012 et 2017