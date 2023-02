Tom Mulcair : Complainte pour un système de santé

Justin Trudeau a jeté l’éponge dans la lutte pour maintenir le rôle du gouvernement fédéral en tant que gardien d’un système de soins de santé public, universel, accessible et équitable au Canada. Cela pourrait avoir des conséquences tragiques pour les personnes situées aux échelons inférieurs de l’échelle sociale et économique.

Cela pourrait également nuire à l’unité canadienne, car une autre caractéristique clé de notre système de santé, la transportabilité d’une province à l’autre, pourrait également être balayée en toute impunité.

Commençons par un aveu : quelque chose devait changer.

Tony Blair avait raison, il n’y a que deux catégories dans l’administration publique : les choses qui marchent et les choses qui ne marchent pas. Le corollaire est : si ce que vous faites ne fonctionne pas, alors essayez autre chose.

C’est le territoire dans lequel nous nous trouvons en ce moment. Un système de santé où être mis sur une liste d’attente est souvent la seule chose qu’ils peuvent vous offrir.

Les Canadiens ont toujours été séduits par notre système d’assurance-maladie. Après tout, cela nous a donné une chose à vanter auprès de nos cousins ​​américains “sans cœur”…

Je viens d’une très grande famille de dix enfants. Mes parents travaillaient tous les deux très dur, mais les factures des médecins étaient une réalité dont je me souviens qu’ils parlaient. C’était cher.

L’ASSURANCE MÉDICALE « A ÉTÉ UN SOULAGEMENT POUR DES FAMILLES COMME LA NÔTRE »

Lorsque l’assurance-maladie a été annoncée, ce fut un soulagement pour des familles comme la nôtre. En Saskatchewan, Tommy Douglas a remporté sa dernière élection sur la promesse d’instaurer une assurance-maladie, basée sur le prépaiement, la couverture universelle, un service de qualité et l’administration gouvernementale.

Douglas lui-même avait eu besoin de soins médicaux majeurs dans son enfance. Alors qu’il était reconnaissant envers le médecin qui s’est occupé de lui malgré l’incapacité de payer de ses parents, il voulait s’assurer que les soins de santé seraient disponibles pour les enfants, quelle que soit la situation financière de leurs parents.

Le gouvernement CCF (précurseur du NPD) de la Saskatchewan a dû faire face à un obstacle majeur dès que le plan a été promulgué. Le Collège des médecins et chirurgiens organise une grève des médecins. Tout aussi déterminé, le gouvernement a fait venir des médecins de Grande-Bretagne et des États-Unis pour travailler dans le cadre du nouveau système. En peu de temps, les médecins de la Saskatchewan sont retournés au travail et des accommodements ont été négociés. Le premier système d’assurance-maladie en Amérique du Nord était maintenant en place. L’intérêt public avait triomphé du profit privé.

Une décennie plus tard, le modèle de Douglas a été introduit partout au Canada, grâce à une entente entre le gouvernement fédéral et les provinces. Malheureusement, depuis ce temps, l’accessibilité est devenue un problème majeur qui s’est avéré extrêmement difficile à résoudre.

L’entente originale prévoyait un partage des coûts à 50-50 entre le gouvernement fédéral et les provinces.

UNE PROPOSITION « DÉCEVANTE »

Aujourd’hui, c’est plus près de 75-25, les provinces payant la part du lion. Les provinces devaient amener le gouvernement fédéral à 35 %.

C’est pourquoi la proposition fédérale de cette semaine est si décevante.

Ce qui aurait dû être 28 milliards de dollars cette année seulement sera en réalité inférieur à 5 milliards de dollars. Malgré des chiffres fictifs de près de 200 milliards de dollars fournis par Ottawa, les fédéraux n’offrent que 4,62 milliards de dollars par an, pendant dix ans.

Le communiqué de presse d’Ottawa était un chef-d’œuvre d’obscurcissement. Colonnes de personnages maquillés en crêpes. Ils ont même tenté d’inclure les dépenses liées à la pandémie dans la contribution d’Ottawa!

Comme lors du tout premier accord sur l’assurance-maladie, les provinces ont cédé une partie de leur compétence exclusive en matière de soins de santé. Ils ont accepté la demande fédérale éminemment raisonnable de fournir des informations transparentes et objectives sur des choses comme les temps d’attente et la couverture. Les premiers ministres considéraient à juste titre qu’il s’agissait essentiellement d’argent sans nouvelles conditions.

Du côté positif, pour la première fois depuis des décennies, nous semblons avoir été en mesure d’aller au-delà des débats sur les modalités pour mettre l’accent sur des résultats mesurables. Résultats.

Le problème, c’est qu’avec les sommes dérisoires offertes, il y a peu d’espoir d’un véritable changement qui sauvera les qualités essentielles du système. La pression en faveur d’une plus grande privatisation s’est ainsi installée, elle doit maintenant être contrôlée dans l’intérêt public, mais par qui ?

Les premiers ministres semblent avoir correctement lu la salle. La population ne veut pas de querelles, elle veut un accès et des listes d’attente réduites. Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a même canalisé Pierre Poilievre au cours du week-end en disant que le système était en panne. Lundi, Trudeau a fait écho au fait que, tout en évitant la formulation « cassée » de son ministre, il a déclaré que le système de santé canadien ne fonctionnait tout simplement pas.

Si Ottawa reconnaît que cette institution canadienne clé ne fonctionne pas, pourquoi refusent-ils toujours de respecter l’entente initiale et de payer leur juste part? Est-ce parce qu’ils ont adhéré au mantra selon lequel plus de concurrence, c’est-à-dire des soins privés à but lucratif, est une panacée qui résoudra tout d’une manière ou d’une autre ? !

DES FONDS PUBLICS POUR UN SERVICE PRIVÉ

Au Canada, nous semblons avoir un penchant pour les services gouvernementaux à deux vitesses. Lorsque les provinces subventionnent ce qui est censé être des écoles privées, les travailleurs finissent par voir leurs impôts payer les études « privées » des familles les plus riches.

Des fonds publics pour un service privé. Comme le système public a de plus en plus de problèmes, les parents sacrifient beaucoup pour inscrire leurs enfants dans les écoles privées. Une spirale descendante vicieuse des résultats du système scolaire public.

C’est la plus grande crainte alors que nous parlons de transférer une partie de la responsabilité de la prestation des soins de santé au secteur privé.

Doug Ford croit sincèrement qu’il va améliorer les soins de santé en sous-traitant certains des travaux les plus répétitifs à des cliniques privées. On espère que les économies d’échelle réduiront les temps d’attente et permettront un profit décent, tout en réduisant les coûts du gouvernement. Pas un pari sûr mais devenu quasi incontournable au regard des sous-performances du système public de distribution.

Il est étonnant de constater que la proposition de privatisation de Ford, qui aurait été un anathème pour M. Trudeau il y a à peine un an, que le premier ministre décrit maintenant allègrement comme étant “innovante”.

Les promesses de n’avoir besoin que “d’une carte d’assurance-maladie, pas d’une carte de crédit” ne vont pas plus loin. La vraie crainte est qu’il y aura deux systèmes : un accessible à ceux qui ont un peu d’argent et un pour les moins fortunés.

Ces cliniques devront être strictement réglementées.

Les propriétaires privés ne peuvent pas être autorisés à sélectionner les meilleurs patients, pour mieux prétendre à des résultats supérieurs. Fumeur? Obèse? Condition sous-jacente ? Désolé, vous devrez passer au système public.

Le payeur unique restera le gouvernement, qui doit donc rester aussi le guichet unique pour envoyer les patients vers ces cliniques privées. Sinon, les patients les plus coriaces seront renvoyés vers le système public qui sera, encore une fois, pointé du doigt comme étant trop coûteux et inefficace.

Les frais d’autorisation, d’inspection et d’accréditation nécessaires doivent être assumés par les cliniques privées. Contrairement à la négligence tragique qui a conduit aux multiples horreurs dans les foyers de soins pendant la pandémie, les provinces et les territoires devront en fait apprendre à appliquer les normes aux fournisseurs privés.

Nous avons un fort attachement émotionnel à notre système d’assurance-maladie parce qu’il est tellement égalitaire. Si juste. Malheureusement, il est devenu tout aussi médiocre dans trop de domaines. Un bon sentiment ne remplace pas un traitement en temps opportun. Le dogme politique ne rend service à personne. Nous sommes arrivés à un point d’inflexion, préparons-le et traitons-le correctement dans l’intérêt public.

Quand j’entends des politiciens dire que si nous introduisons enfin l’assurance-médicaments, il faut qu’elle soit purement publique, on est dans un domaine idéologique. Le Québec a, de loin, la couverture de médicaments sur ordonnance la plus complète au Canada. C’est un modèle hybride où l’assurance privée et l’assurance publique coexistent côte à côte. Ça marche.

La pureté doctrinale, basée sur un modèle entièrement théorique, ne peut se comparer à un résultat positif réel.

Il en va de même pour les soins de santé. Comme beaucoup de progressistes, j’ai mené le bon combat tout au long de ma carrière. Lutte contre les incursions des corsaires ! Mais si nous reconnaissons que le modèle actuel ne peut pas être corrigé, du moins pas à un coût qui peut être assumé par les provinces, alors nous devons nous adapter, mais nous devons aussi bien faire les choses.

Lorsque ce que vous faites ne fonctionne pas, essayez autre chose… mais faites-le les yeux grands ouverts, en vous assurant que la protection du public est la seule valeur guidant tout ajout privé au système.

Les Canadiens méritent les meilleurs soins de santé. Voyons comment le livrer en fait, pas en théorie. Cela devait commencer par le retour d’une contribution fédérale appropriée. Maintenant que ce n’est pas sur la table, il est temps de trouver un remède pour notre système de santé autrefois vanté qui ne tue pas le patient.