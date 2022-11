Tom Mulcair : Avec l’approche de Doug Ford, tout le monde va perdre

Pour Halloween, Doug Ford a décidé de se déguiser en briseur de syndicat, vers 1930. Vous savez, le genre de gars qui se sent dur quand il est avec une bande de voyous payés par les patrons pour brutaliser des travailleurs honnêtes qui veulent juste un égal Pause.

Au cours des deux dernières années, j’ai souvent attaqué François Legault pour avoir utilisé la « clause nonobstant » pour protéger ses attaques contre les droits des minorités religieuses et linguistiques de la Charte. Les immigrants et les Anglais ont été une bonne chair à canon pour le premier ministre populiste du Québec.

J’ai donc été consterné, mais pas complètement choqué, de voir Doug Ford voler sans vergogne une page de son livre de jeu “ami François” et utiliser exactement la même stratégie pour supprimer les droits du travail garantis par la Constitution. Parce que, ne vous méprenez pas, la raison pour laquelle Ford envisage d’utiliser la clause nonobstant, c’est parce qu’il envisage d’attaquer les droits des travailleurs inscrits dans la Charte.

La route a été longue, mais la Cour suprême du Canada a même reconnu le droit des membres de la GRC de négocier collectivement et équitablement. Il s’est débarrassé d’un système rétrograde des représentants divisionnaires des patrons. Les agents de la GRC ont maintenant le droit d’avoir leurs propres dirigeants choisis pour les défendre et négocier en leur nom.

Ford s’attaque à cet édifice sans mandat et sans jamais avoir le courage de dire aux Ontariens ce qu’il ferait s’ils le réélus. Il s’attaque à ceux qui se trouvent au bas de l’échelle économique dans le système d’éducation de l’Ontario. Menacer de leur retirer leur droit de négocier et de refuser leurs services. Faire tout ce qu’il peut pour continuer à les garder sous-payés et incapables de faire face à la hausse des coûts.

C’est le type de toadyism qui a surpris parce que Ford avait fait un si bon travail pour cacher ses plans pendant la campagne. De brandon populiste à “laquais courant” en quelques mois. Tout un exploit.

“La loi et l’ordre” Ford s’est avéré être un fraudeur car il refuse de respecter sa citation à comparaître devant la Commission d’enquête de la Loi sur les mesures d’urgence. Maintenant, les électeurs peuvent voir que “pour le peuple” était autant un subterfuge que “faire avancer les choses”… Ford n’est là que pour Ford – pas pour le peuple – et les travailleurs sont ceux qui ont fini… comme le dîner !

Dans la tradition du démagogue qu’il est, Ford prétend se consacrer entièrement à la défense des droits des familles à envoyer leurs enfants à l’école. En fait, ce qu’il fait, c’est trouver le plus petit dénominateur commun et réduire tout le système à cela. Avec l’approche de Ford, tout le monde sera perdant. Étudiants, parents, travailleurs et, en fin de compte, la société dans son ensemble.

Ford prétend se soucier des familles et de l’inflation qui leur vole leur pouvoir d’achat. Pourtant, lorsqu’il a le choix, au lieu d’aider les travailleurs, il les attaque, leur enlève leurs droits et piétine leur capacité à obtenir un salaire équitable qui leur permettrait de vivre décemment.

J’ai été élu du plus grand syndicat professionnel du secteur public, le SPGQ, au Québec dans les années 1980. C’était aussi une période de difficultés financières et de forte inflation.

René Lévesque en était à son deuxième mandat et une gestion financière incompétente menait à une crise. La province a décidé que les travailleurs de la fonction publique, toujours des cibles faciles, paieraient le prix fort pour aider à changer les choses. Lévesque ordonna à son négociateur, un certain Lucien Bouchard, de faire le sale boulot. Les salaires de nombreux travailleurs du secteur public ont en fait été réduits de 20 % !

Lévesque n’a jamais combattu une autre élection.

Ford a des choix difficiles à faire. Jamais un enfant prodige en matière de finances publiques, il semble déterminé à prendre la voie facile et à blâmer les travailleurs du secteur public pour son incapacité à gérer. Bien sûr, il était et reste possible de négocier des salaires équitables qui tiennent compte de l’inflation et de faire ce que Ford prétend vouloir faire, préserver le niveau de vie des familles.

Mais la préoccupation de Ford pour les familles de travailleurs pendant la campagne était tout pour le spectacle. Larmes de crocodile. Maintenant, le vrai Dougie sort. Celui dont les députés d’arrière-ban prononcent des discours émouvants sur la protection des travailleurs ontariens contre l’inflation, mais qui utilise la clause dérogatoire pour leur retirer le droit de négocier équitablement un salaire décent.

Toutes les provinces, ainsi que le gouvernement fédéral, feront face à des moments difficiles au cours de l’année à venir. Avec la guerre génocidaire de la Russie contre l’Ukraine qui s’éternise et la facture complète des dépenses liées à la pandémie qui s’ajoute désormais à la dette collective, il n’y a pas de choix facile. C’est pourquoi il est si décevant de voir la plus grande province du Canada succomber au chant facile des sirènes antisyndicales.

Les familles de travailleurs de l’Ontario méritent mieux. Transformer les fonctionnaires en boucs émissaires peut être un stratagème satisfaisant à court terme. À long terme, personne ne gagne lorsque les services sur lesquels nous comptons tous, des soins de santé à l’éducation en passant par les transports, sont tous réduits en raison d’une réflexion à court terme et d’une administration faible.

La « nation Ford » exclut apparemment les travailleurs du secteur public. Ils retiendront probablement la leçon aux prochaines élections.



Tom Mulcair a été le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada fédéral entre 2012 et 2017