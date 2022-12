Tom Mulcair : 2023 sera probablement une année électorale

Alors que les Canadiens se dirigent vers les vacances, les choses se calment généralement sur le front politique. Les fêtes savent qu’il est temps d’arrêter de pousser leurs messages, car les gens sont trop occupés à emballer des cadeaux pour y prêter attention.

Ce mois de décembre, on a vu beaucoup plus de manœuvres que d’habitude et cela nous rappelle que la durée moyenne d’un gouvernement minoritaire au Canada est d’environ vingt mois.

Préparez-vous car la nouvelle année, 2023, sera probablement une année électorale. S’il choisit de rester, Trudeau en sera à son quatrième concours depuis sa première victoire en 2015, une perspective aussi fatigante pour ses troupes que pour les Canadiens.

Jagmeet Singh, par conséquent, ne fait que s’imposer sur son propre terrain politique en menaçant de retirer son soutien crucial aux libéraux de Trudeau à moins qu’ils ne deviennent sérieux en matière de soins de santé.

Le chef libéral a bien sûr le pouvoir de déclencher les prochaines élections à tout moment et d’éviter d’y être forcé. Singh, d’autre part, veut pouvoir dire qu’il n’a pas été largué, mais plutôt qu’il a démissionné de son accord avec Trudeau.

Avec la crise des soins d’urgence dans les hôpitaux pour enfants partout au Canada, les soins de santé en tant que problème national sont en effet de retour sur le devant de la scène. Le très raisonnable et tempéré ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, adopte une approche très raisonnable et tempérée. Il veut parler de résultats et éviter de se disputer sur les moyens. Très sage en effet.

Dominic Leblanc, comme à son habitude, a choisi de repousser les premiers ministres. Une routine de bon flic et de mauvais flic qui pourrait être le signe avant-coureur d’une rencontre attendue depuis longtemps entre le gouvernement fédéral et les provinces.

Les Canadiens veulent simplement que leurs gouvernements commencent à élaborer une nouvelle entente pour de meilleurs services et qu’ils cessent de faire de la politique mesquine avec leur santé. Trudeau semble enfin comprendre le message.

Singh sait qu’il y a des menaces existentielles pour le NPD dans l’accord qu’il a signé avec Trudeau. Se présenter comme le véritable défenseur du système de santé canadien est le port le plus sûr dans la tempête électorale qui s’annonce. Il jouera la carte de la santé d’ici les élections.

Oui, Singh peut se vanter d’avoir offert un programme dentaire pour les jeunes enfants. Le problème, c’est qu’au moment où les élections seront déclenchées, il n’obtiendra pas beaucoup de crédit pour un stratagème que les libéraux ont mis en place. Singh peut également avoir du mal à convaincre les gens à quel point il est mauvais de voter pour les libéraux alors que son NPD le fait à plusieurs reprises.

Le prochain gros élément de leur accord est l’assurance-médicaments et si les élections ont lieu avant qu’ils ne puissent y accéder, Trudeau peut maintenant dire “faites-moi confiance, j’ai livré les soins dentaires”…

L’éternel cri de ralliement libéral « ne divisez pas le vote » aura aussi plus de résonance que jamais. Bien sûr, les libéraux ont réussi à dépeindre Andrew Scheer comme une effrayante relique anti-choix et Erin O’Toole comme (invraisemblablement) une anti-vaccination ! Ils n’auront rien de la sorte à lancer sur l’ultra-réveillé Singh. Ils n’auront qu’à pointer Poilievre et, comme un conte effrayant autour du feu de camp, dire aux gens que Pierre le troll maléfique vient les chercher à moins qu’ils ne réélisent Justin le bon.

Le NPD a perdu une bonne partie de sa part de vote lors de l’élection partielle de cette semaine dans Mississauga-Lakeshore avec une augmentation concomitante du vote pour les libéraux gagnants. Les organisateurs d’Orange vont commencer à être nerveux.

Ce qui manque bien sûr aux préliminaires de la prochaine campagne, c’est une véritable discussion sur les priorités et les compétences. Quelles sont les premières choses qu’ils aimeraient réaliser ? Combien de ces éléments leur parti a-t-il l’expérience et l’expertise pour accomplir réellement ?

Poilievre est doué pour démolir, mais peut-il réellement accomplir autre chose que ses doublures autosatisfaites? Où est son équipe au-delà de la foule qui aime se faire virer par le Président pour un langage non parlementaire ? L’opposition consiste autant à attirer des électeurs qu’à repousser les gouvernements. Quels sont les nouveaux ministres conservateurs évidents qui peuvent faire mieux que ceux qu’ils attaquent quotidiennement?

L’HORLOGE BIOLOGIQUE POLITIQUE DE TRUDEAU TOURNE-T-ELLE?

Trudeau en est déjà à sa huitième année au pouvoir et il a suffisamment de sagesse collective pour le conseiller d’avoir compris que son “horloge biologique” politique tourne.

Il a des ministres hors pair comme Anita Anand, Marc Miller et François-Philippe Champagne qui aimeraient leur chance. L’exceptionnelle Chrystia Freeland en a assez de tambouriner des doigts sur la table et peut s’enfuir si Trudeau reste dans les parages.

S’il le fait, il y a des éléments de son bilan qui se démarquent pour les Canadiens en difficulté. Bien qu’il ait été plagié par le NPD, Trudeau a négocié et mis en place un plan pour offrir des services de garde abordables et de qualité. Tout un exploit.

Dans le même temps, les sous-performants chroniques dans des dossiers clés tels que la justice, l’immigration, les transports et la sécurité publique ont été autorisés à s’embrouiller, accumulant les erreurs jusqu’à ce qu’ils deviennent une crise. Depuis quand est-ce devenu une tâche herculéenne de délivrer un passeport ?

Une impression d’incompétence globale commence à coller à Trudeau. Il a besoin d’un nouveau balai pour balayer au BCP (Bureau du Conseil privé).

La pire note de Trudeau sur le bulletin progressiste est dans l’environnement. J’étais un fervent partisan de la décision de Trudeau de nommer Steven Guilbault dans ce dossier clé dans lequel il avait vraiment fait sa marque. Jamais, au cours de mes décennies en politique et au gouvernement, je n’ai été témoin d’une extinction aussi rapide et totale.

Quand Guilbault se promène aujourd’hui dans une réunion d’écologistes, ceux qui l’admiraient autrefois commencent maintenant à analyser leurs lacets.

Trudeau a acheté un oléoduc pour stimuler la production de sables bitumineux mais, toujours désireux de plaire, Guilbeault a surpassé son maître en se joignant au projet insensé d’extraction pétrolière en mer à Bay du Nord.

Guilbeault a l’audace d’essayer de le vendre comme “net zéro”, en se référant uniquement au processus d’extraction. C’est embarrassant qu’il pense qu’il peut faire oublier aux gens que le pétrole va être brûlé quelque part sur la planète, contribuant bien sûr au réchauffement climatique et au changement climatique.

Lors de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité à Montréal, Guilbeault vient de promettre de restaurer 19 millions d’hectares de terres. Cette noble entreprise, sans le moindre soupçon de plan (ou d’entente avec les provinces), n’a servi qu’à rappeler aux Canadiens une autre promesse insipide que Trudeau avait faite lors d’une élection précédente : planter un milliard d’arbres. Le nombre réel d’arbres plantés était voisin de zéro. Faites l’annonce et disparaissez, résume la stratégie libérale en matière de développement durable.

Même s’il n’est à la tête que depuis cinq ans, ce sera la troisième élection de Singh. Il a des côtelettes et est devenu un excellent débatteur. Il a également réussi à maintenir son très bon français, ce qui n’est pas une tâche facile dans un Ottawa majoritairement unilingue.

Il aura besoin de toutes ses compétences considérables pour rester dans l’œil du public dans le combat en cage à venir qui promet d’être renversé, traîner donneybrook entre les libéraux et les conservateurs.

POILIÈVRE EST-IL UN ANATHÈME POUR LE QUÉBÉCOIS MOYEN?

Poilievre a prouvé qu’il était exceptionnel avec les médias sociaux, bien en avance sur les autres leaders. Bien qu’ils rugissent toujours contre les “gardiens”, deux de ses propres barrières de sécurité, Jenni Byrne et John Baird, ont respectivement une expérience approfondie des élections et du gouvernement. Poilievre va en avoir besoin et doit commencer à les écouter, à moins qu’il ne veuille que la prochaine élection ressemble à la raclée qu’il vient de subir dans Mississauga-Lakeshore.

Le Bloc ne peut pas promettre et n’a pas à livrer. Tâche facile. Le Bloc pourrait toutefois se transformer en tueur sur la route grâce à Pierre Poilievre. Les électeurs québécois sont spectaculairement inconstants, ayant élu des majorités libérales, bloquistes, conservatrices et néo-démocrates depuis une génération.

Quoi que Poilievre soit d’autre, il est un anathème pour le Québécois moyen. Sa performance là-bas dans la course à la direction doit plus au micro-ciblage parmi les vrais croyants et les théoriciens du complot qu’à une profondeur de soutien.

Poilievre n’obtiendra pas le feu vert que Legault a donné à O’Toole. Trudeau s’amusera à répéter le conseil de Poilievre selon lequel le bitcoin est une protection contre l’inflation. Poilievre pourrait effrayer beaucoup d’électeurs du Bloc et les remettre dans les bras des libéraux.

Mais tout ça c’est pour l’année prochaine.

Si près de Noël, les Canadiens méritent une pause. Meilleurs voeux à toi et aux tiens pour les fêtes. Paix sur terre, bonne volonté à tous.



Tom Mulcair a été le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada fédéral entre 2012 et 2017