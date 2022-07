Tom Morello de Rage Against the Machine taclé accidentellement par la sécurité lors d’un concert à Toronto

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Tom Morello, guitariste principal du groupe de rock de Los Angeles Rage Against the Machinne, a été accidentellement taclé par un agent de sécurité qui poursuivait un fan qui s’est précipité sur scène lors d’un concert à Toronto samedi soir.

Morello et le groupe jouaient leur dernière chanson, “Killing in the Name”, lorsqu’un fan en chemise rouge a sauté sur scène, selon vidéo mise en ligne.

Dans la vidéo, on peut voir un agent de sécurité courir après le fan, mais s’attaquer accidentellement à Morello – qui tombe de la scène – alors que le fan saute et tente de s’échapper dans la foule. D’autres agents de sécurité saisissent alors le ventilateur avant qu’il ne puisse s’échapper.

Le groupe arrête la chanson lorsque le chanteur principal Zach de la Rocha , qui était assis sur une chaise après s’être blessé à la jambe lors d’un concert précédent, remarque l’incident et crie: “Attendez! Attendez!”

Morello se relève rapidement et pompe ses bras en l’air vers la foule, qui a poussé des acclamations bruyantes pour le guitariste, selon des séquences vidéo.

Il ne semble pas que Morello ait été blessé lorsque le groupe a redémarré la chanson pour clore le spectacle.

Plus tôt ce mois-ci, le groupe est revenu sur scène pour la première fois en 11 ans et s’est élevé contre la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade.

Lors du spectacle du 9 juillet au Alpine Valley Music Theatre dans le Wisconsin, le groupe a diffusé plusieurs sous-titres sur un écran sur scène faisant exploser la haute cour avec une légende allant jusqu’à suggérer une élimination du tribunal, a rapporté le Milwaukee Journal Sentinel au temps.