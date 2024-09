Tom Morello de Rage Against The Machine se moque d’Elon Musk

Célèbre pour ses hymnes alt-rock des années 90 comme « Bulls on Parade » et « Guerrilla Radio », Rage Against the Machine est depuis longtemps connu pour sa musique ouvertement politique, proche de l’anarchisme et critique du capitalisme.

De retour en 2020, le rocker Les fans de Trump se sont moqués pour avoir fait du mosh sur le morceau du groupe « Killing in the Name », une chanson qui dénonce ouvertement la brutalité policière et la suprématie blanche, et qui se termine par les paroles « Fuck you, I won’t do what you tell me » en boucle.