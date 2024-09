Tom Morello de Rage Against the Machine répond à Elon Musk

Elon Musk a décidé de faire référence à Rage Against the Machine dans un tweet moqueur et Tom Morello ne l’a pas laissé passer.

C’est pour le moins étrange de voir comment la musique de Rage Against the Machine et le nom du groupe ont été appropriés et recontextualisés au cours des dernières décennies depuis les débuts du groupe. N’oublions pas que l’ancien candidat à la vice-présidence Paul Ryan les a nommés parmi ses favoris, il y a des années.

Bien que les orientations politiques du groupe restent les mêmes, la perception de certaines personnes quant à ce qui dicte la « machine » dans le contexte du nom du groupe a beaucoup changé. L’une de ces personnes est l’homme le plus riche du monde, Elon Musk, qui s’est rendu sur sa plateforme de médias sociaux X pour exprimer ses pensées.

Elon Musk dénonce sa colère contre la machine

Il a tweeté : « Pourquoi tant de gens sont-ils enragés POUR la machine ? 😂 », ce qui a conduit des centaines de personnes à aimer le tweet.

On ne sait pas si le message était destiné à quelqu’un en particulier ou s’il s’agissait simplement d’une pensée parasite qui lui traversait l’esprit. On ne sait pas non plus comment un homme qui vaut plus de 250 milliards de dollars et qui possède l’une des plus grandes plateformes de médias sociaux peut pas en fait une partie de la machine.

Tom Morello interpelle Elon Musk

Cependant, le guitariste de Rage Against the Machine, Tom Morello, n’était pas du genre à laisser Musk partir sans lui répondre. Plusieurs heures plus tard, Morello est allé sur X et a tweeté : « C’est drôle parce qu’Elon était le gamin sur la couverture de L’Empire du Mal » et publié avec la pochette de la couverture.

Voyez-vous une ressemblance avec Musk dans l’œuvre d’art ?

Troller Musk à propos de X est devenu une sorte de passe-temps pour les musiciens au cours des dernières années.

Il y a quelques années, le guitariste de Blink-182, Tom Delonge, a tweeté Elon Musk en lui disant : « Quoi de neuf, mec. J’aimerais que tu arrêtes d’essayer de faire en sorte que les gens t’aiment. »

En 2023, Dave Davies, du groupe The Kinks, a interpellé Musk au sujet des changements qu’il avait apportés à la plateforme, ce qui a conduit à ce que chaque publication de son groupe soit accompagnée d’une étiquette d’avertissement.