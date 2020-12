Le chanteur de Shamed Kasabian, Tom Meighan, a rompu son silence après avoir agressé son partenaire et avoir été renvoyé du groupe.

Le chanteur a reçu 200 heures de travail non rémunéré et une ordonnance communautaire de 18 mois après avoir plaidé coupable d’avoir agressé son partenaire Vikki Ager devant le tribunal de première instance de Leicester.

Le couple met maintenant les événements «qui changent la vie» derrière eux et se tourne vers l’avenir, avec l’espoir de reconstruire la carrière de Tom.

Ils disent que l’incident était une querelle d’ivrogne et non la violente agression domestique qu’il a été décrit comme au tribunal.

S’adressant à Cornwall Live, Tom a dit qu’il voulait s’excuser auprès de « mon partenaire pour tout le stress que cela a causé, je veux m’excuser auprès de Kasabian et je veux m’excuser auprès des fans – toutes les personnes que j’ai laissées tomber », bien qu’il pense qu’il était fait un exemple de en raison de sa renommée.







Vikki, son partenaire depuis quatre ans et demi, a déclaré que c’était un incident ponctuel et qu’elle n’avait jamais connu Tom violent avant ou depuis. Elle avait demandé à la police de ne pas engager de poursuites, demandant plutôt du soutien pour Tom.

Le chanteur de Top 10 hits Fire, Empire et LSF dit qu’il a été diagnostiqué avec un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention (TDAH) peu après l’agression et a arrêté de boire de l’alcool il y a huit mois. Vikki pense que la comparution devant le tribunal et le limogeage du groupe lui ont sauvé la vie.

«Nous avons trop bu. Je regrette tout ce qui s’est passé cette nuit-là – ce dont je me souviens », a-t-il déclaré. «Je ne le tolère pas – c’est horrible. J’adore mon partenaire en morceaux.

«J’étais à un point d’ébullition dans ma vie – je ne savais pas où les choses allaient. Je me noyais de boisson à cause de mes problèmes et des choses qui se passaient autour de moi.

«Nous nous sommes disputés et j’en ai pris le plus gros. J’étais entièrement responsable de ce qui s’est passé, mais nous nous aimons et nous nous en remettons.







Il a ajouté: «J’ai atteint un point de ma vie où j’ai en quelque sorte perdu la tête. Ce que je fais dans ma vie n’est pas réel et cela vous affecte et j’ai ignoré les signaux et cela a rampé et rampé et cela m’a eu.

«C’était le point le plus bas de ma vie – je me sentais mort. J’étais un cadavre qui se promenait. J’avais l’impression d’être mort le jour du procès. Je ne pouvais pas être plus bas. Les médias en ont fait une chose, mais j’ai une conscience et je dis à Vix à quel point je suis désolé.

Son partenaire a ajouté: «Il s’excuse quotidiennement. Il le fait vraiment. Beaucoup de gens ont des arguments et les nôtres ont été poussés à un niveau extrême.

«J’ai donné aussi bien que j’ai obtenu. Nous nous battions tous les deux. Nous étions vraiment ivres et je ne bois pas normalement. C’était plus une querelle, ce n’était pas de la violence domestique.

«La santé mentale y a joué un rôle considérable et un manque de soutien pour la santé mentale. Tom n’est pas cette personne et je ne pense pas que Tom était lui-même depuis longtemps. Ce n’est pas une personne violente. Il n’avait jamais rien fait de tel auparavant.

Vikki a-t-il appelé la police?

Elle a dit: «Non, ma fille a téléphoné à la police parce que nous avions une dispute et qu’elle n’avait pas besoin de l’entendre. J’ai toujours des messages sur mon téléphone où je demandais à la police de ne pas le poursuivre. Je leur ai demandé à plusieurs reprises de ne pas aller plus loin. J’ai dit, ce n’est pas Tom, il a besoin de soutien. Ils ont dit qu’il était allé au CPS.

«Tom avait besoin d’un appel au réveil, mais c’était au-delà et ils sont allés en ville sur lui.







Le chanteur, qui a commencé Kasabian avec des amis de l’université Serge Pizzorno et Chris Edwards en 1997, a déclaré: «C’était horrible. La famille de Vix connaît ma famille, mon père connaît son père – cela affecte tout le monde. Je connais son frère de l’école. Nous sommes assez serrés.

«J’ai eu un soutien massif d’amis et de ma famille – les gens savent que ce n’est pas moi. Les gens auront d’autres opinions, c’est ce que c’est, je ne peux rien y faire. Mais j’ai eu le soutien des fans, ce qui a été formidable.

«Je n’excuse pas mon comportement, c’est arrivé, et cela fait partie de nos vies maintenant. J’ai fait une erreur et j’ai été arrêté et j’ai dû faire face aux conséquences.

Sa petite amie était d’accord: «Ils savent que ce n’est pas ce qui a été imprimé – ils savent que ça n’aurait jamais pu être ainsi, parce que Tom n’est pas comme ça. Si j’ai un mal de tête, il «laisse moi m’occuper de toi». Il est si gentil, il ne pouvait pas en faire assez pour s’occuper de moi.

Alors que personne d’autre ne voulait le toucher après le procès, Tom a rencontré Coalition Music, basée à Cornwall, dirigée par Katrina Russell (qui travaillait avec Oasis à Creation Records), Jules Bain et Lou Martin.

Kat a déclaré: «D’un point de vue féminin, Jules, moi et Lou – des femmes fortes qui ont toutes une forte opinion sur ces questions – ne géreraient pas Tom ou n’auraient rien à voir avec lui s’il s’agissait d’une situation de violence domestique. . »

Vikki a ajouté: «Et je ne serais pas avec lui maintenant si c’était le cas. Je ne serais pas assis ici à Cornwall. C’était un appel à l’aide et cela nous a définitivement rendus plus forts.

«C’était une querelle, qui était censée être plus qu’elle ne l’était… c’était horrible. À certains égards, ce qui s’est passé était une bonne chose car cela l’a sauvé. Je pense vraiment qu’il aurait pu mourir, car il avait l’impression de n’avoir rien pour quoi vivre.







Tom, 39 ans, a toujours du mal à parler de Kasabian, qui l’a limogé suite à son arrestation.

«Je ne peux pas dire si le groupe se remettra un jour. C’est cru – c’est comme un animal blessé, il est infecté mais l’infection est en train de disparaître maintenant. J’ai passé ma vie avec eux… et ça doit être déchirant pour eux aussi de m’avoir vu comme ça.

«La façon dont les choses se sont déroulées n’était pas une très belle façon de quitter le groupe… ou d’être invité à quitter le groupe. On m’a demandé de partir, j’ai été limogé par le groupe. Je ne veux pas continuer, mais nous nous sommes séparés, tout le monde le sait.

«Je ne veux pas parler au nom des autres, je ne veux pas parler pour Serge ou Chris … nous étions ensemble depuis longtemps, nous avions vécu tellement de choses ensemble. Parfois, vous grandissez par amour. Est-ce que ça devient ennuyeux? Comment nous réinventons-nous? Le principal pour moi, c’est d’en profiter et une fois que cela disparaît, vous êtes mort.

«Cela devenait un tapis roulant et avec ma consommation d’alcool… je les aime les garçons, ce sont mes frères… ça a fait pleurer beaucoup de gens quand ce groupe s’est séparé.

À ce moment-là, Tom a commencé à se ressaisir et a demandé à faire une pause dans l’interview.

À son retour, il a cité la chanson de Stone Roses I Am The Resurrection et a voulu parler de l’avenir et de la façon dont – malgré la condamnation pour agression et la perte du groupe – il est positif pour l’avenir, mais pas avant de proposer deux métaphores de cinéma .







Il a dit: «Je me sentais juste comme ET – quand il est laissé seul lorsque le vaisseau spatial part. Vous connaissez Superman 3 quand Superman tue le mauvais Superman? C’est ce que je suis en train de faire. C’est une sorte de renaissance.

«Je me sens vraiment heureux maintenant, avec Vix et tout ce qui se passe avec mon avenir, rencontrer la direction – qui a été incroyable. Je suis haut sur la mademoiselle et les enfants maintenant.

Il a écrit et enregistré des démos pour 13 chansons, qu’il prévoit d’enregistrer aux Cube Studios, près de Perranporth, en janvier, en vue d’une sortie 2022.

«J’ai écrit sur moi et Vix – avant cet incident et tout a commencé; chansons sincères, belles et chaleureuses basées sur la biographie. C’est très différent de Kasabian. Cela surprendra les gens. Il était temps pour moi de réfléchir, de me ressaisir et de progresser et de progresser.

Vikki a ajouté: « Ce sera très émouvant – vous entendrez une âme brisée, puis une âme réparée. »