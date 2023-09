Tom Marquand : Star Jockey évoque le 1 000e vainqueur historique à Windsor sur Five Towns | Nouvelles des courses

Tom Marquand a amené lundi soir son 1 000e vainqueur en Grande-Bretagne à bord de Five Towns à Windsor.

Le joueur de 25 ans, qui s’est bâti la réputation d’être l’un des meilleurs jockeys du moment, avait déjà atteint ce chiffre en Grande-Bretagne et en Irlande, mais a maintenant franchi le cap sur son sol national après s’être associé avec succès à une pouliche correctement entraînée par son patron, William Haggas.

Marquand a débuté sa carrière chez Richard Hannon en 2014 et seulement un an plus tard, il a été sacré champion des apprentis à l’âge de 18 ans.

Tom Marquand et Desert Hero gagnent à Royal Ascot





Son premier succès au niveau du groupe est survenu en 2017 lorsqu’Anna Nerium a décroché les Dick Poole Stakes de Salisbury, mais il devra attendre 2020 pour sa première victoire dans le Groupe 1, qui s’est produite à juste titre en Australie, où Marquand a passé beaucoup de temps à perfectionner son art.

Il a gagné le surnom d’« Aussie Tom » pour ses exploits dans l’hémisphère sud et a associé Addeybb, formé par Haggas, à trois victoires de grandes courses en Australie avant de se combiner également pour la gloire des Champion Stakes à Ascot en 2020.

Ce triomphe est survenu peu de temps après que Marquand ait décroché son premier succès en Classique, alors qu’il s’est révélé un adjoint compétent à bord du Galileo Chrome de Joseph O’Brien dans le St Leger à Doncaster.

Plus tôt cette année, il est entré dans les livres d’histoire de Royal Ascot en dirigeant le Desert Hero de Haggas pour remporter les King George V Stakes.

C’était la première fois que les couleurs du roi et de la reine étaient portées à la victoire lors d’une réunion royale depuis la mort de la reine.

Marquand a épousé son compatriote jockey Hollie Doyle en 2022, le couple étant respectivement deuxième et troisième derrière William Buick dans le championnat des jockeys de cette saison.

« C’est fantastique », a déclaré Marquand à Sky Sports Racing. « Il faut beaucoup de chevaux et beaucoup de monde pour monter 1 000 gagnants, donc je suis très chanceux d’avoir eu ce soutien. »