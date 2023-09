Tom Marquand : Les cinq meilleurs gagnants du Top Jockey après avoir atteint la barre des 1 000 à Windsor lundi | Nouvelles des courses

Le jockey vedette Tom Marquand a décroché lundi son 1 000e vainqueur britannique avec une victoire sur Five Towns à Windsor. Sky Sports Racing revient donc sur certains de ses plus grands succès et de ses meilleures courses.

Galileo Chrome – Enjeux Pertemps St Léger (Doncaster – 2020)

La gloire classique de Tom Marquand avec Galileo Chrome était un signe des choses à venir, avec une course typiquement pleine de puissance pour tirer la victoire des mâchoires de la défaite dans le St Leger à Doncaster.

Dans une arrivée grande ouverte, Marquand a galvanisé le coureur de Joseph O’Brien et a pris le dessus sur le double vainqueur du Groupe 1, Pyledriver, Berkshire Rocco, le héros du Derby irlandais Santiago et le vainqueur du King George 2023 Hukum.

Compte tenu de la qualité de ce peloton, Marquand a su montrer sa force en selle et placer sa monture dans l’ombre du poteau pour s’imposer d’une encolure.

Image:

Marquand pose avec le trophée St Léger à Doncaster





Addeybb – Enjeux de champion QIPCO (Ascot – 2020)

Sûrement l’un des chevaux préférés de Marquand, Addeybb a offert au jockey pas moins de quatre victoires au plus haut niveau, dont trois en Australie.

Mais la plus importante de ses victoires sur Addeybb est sans doute survenue dans les QIPCO Champion Stakes 2020, où il a prospéré sur un terrain meuble pour vaincre complètement des joueurs comme Skalleti, Magical et le héros du Derby, Serpentine.

Alors que ses rivaux avaient du mal à maintenir ce qui était un rythme élevé à Ascot compte tenu de la description actuelle, Addeybb et Marquand ont démarré et se sont dégagés dans le dernier demi-tour pour gagner par un peu plus de deux longueurs dans un meilleur effort en carrière.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Marquand ravi s’est entretenu avec Matt Chapman de Sky Sports Racing après avoir piloté son 1000e vainqueur à Windsor



Alenquer – Enjeux du Roi Édouard VII (Royal Ascot – 2021)

La patience est un trait sous-estimé en tant que jockey, et Marquand a dû en montrer beaucoup avec sa course gagnante sur Alenquer dans les King Edward VII Stakes lors du quatrième départ seulement pour le poulain entraîné par William Haggas.

Alors que d’autres, dont les élégants Gear Up et Tasman Bay, rentraient chez eux, Marquand se dirigeait vers l’arrière avant de réaliser une course tardive, dépassant ce dernier et gagnant sur une longueur sur la ligne.

Marquand remporterait le Lingfield Winter Derby ainsi que la Group One Tattersalls Gold Cup au Curragh sur Alenquer.

Bayside Boy – Enjeux du jubilé de la reine Elizabeth II – (Ascot – 2022)

Marquand a également connu du succès avec l’équipe de Roger Varian, ayant guidé Bayside Boy vers une victoire choc 33/1 lors des Queen Elizabeth II Jubilee Stakes lors de la Journée des Champions.

Dans un peloton de stars comprenant Inspiral et Modern Games, ce fut une autre course magnifiquement chronométrée qui a vu Bayside Boy réaliser confortablement un meilleur effort en carrière, défiant tard et rapidement sur le rail opposé.

Cela a suffi pour prendre le dessus sur les stables confirmés Modern Games et William Buick ainsi que Jadoomi, clôturant une excellente saison 2022 avec un nouveau succès dans le Groupe 1.

Héros du désert – King Edward V Stakes – (Royal Ascot – 2023)

Image:

Marquand salue la loge royale après avoir chevauché Desert Hero jusqu’à la victoire sous les couleurs du Roi et de la Reine





Marquand respire la confiance en selle, mais il aura sûrement ressenti beaucoup de pression en chevauchant Desert Hero dans les King Edward V Stakes pour The King and The Queen.

Il a monté le premier vainqueur des Stakes pour King Charles III en octobre 2022 avec Perfect Alibi à Yarmouth, mais il ne fait aucun doute que la victoire sur Desert Hero figurera en bonne place sur le CV de Marquand.

C’est particulièrement remarquable compte tenu du passage que le joueur de trois ans a eu tout au long, devant se faufiler entre ses rivaux battus sur le rail, avant de finalement se mettre au clair et de se relever d’une tête sur la ligne, pour le plus grand plaisir du Royal. les propriétaires.

Une balade époustouflante qui a mérité à juste titre le titre de Randonnée du mois de juin.