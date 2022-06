Tom Marquand : Aucune raison pour qu’Alenquer ne trouve pas plus d’améliorations dans Eclipse | Nouvelles de la course

A une semaine de Coral-Eclipse et Tom Marquand a de grands espoirs pour une grande course d’Alenquer – avec une forme de parcours éprouvée un plus indéniable.

Le poulain formé par William Haggas s’est annoncé comme un artiste talentueux lors de l’atterrissage du Sandwn Classic Trial de la saison dernière, où il avait ensuite eu le héros de Derby et du roi George, Adayar, à une demi-longueur de la deuxième place.

Alenquer lui-même a ensuite gagné à Royal Ascot et chassé Mishriff à la maison dans le Juddmonte International, et cette année, il a battu son canard du groupe un avec une victoire dans la Tattersalls Gold Cup au Curragh.

Cette forme a bien fonctionné, et Marquand a déclaré : “The Coral-Eclipse n’est en aucun cas un Groupe Un facile et étant réaliste, il doit probablement faire un autre petit pas en avant, pas un saut, mais il n’y a aucune raison pour qu’il ne le fasse pas.” ‘t.

“Sandown est une belle piste et ce sera un terrain équitable car ils font un excellent travail là-bas. C’est un raide 10 stades là-bas et il a remporté son groupe un sur un raide 10 au Curragh.

“La forme de sa victoire dans le Groupe 1 au Curragh a bien fonctionné avec State Of Rest qui a remporté le Prince of Wales à Royal Ascot et Broome qui a remporté le Hardwicke.

“Bien que cela ne change pas la vie, c’est un bonus de voir tout se mettre en place dans les semaines à venir.

“Nous avons quelques cordes à notre arc dans le fait qu’il aime Sandown et que la finition rigide devrait à nouveau lui convenir parfaitement.

“Nous savons qu’il aime un combat qui, à Sandown, si vous en voulez un à vos côtés quand ils viennent au poteau furlong claquant sur vos talons, vous le voudriez.”

Il a ajouté: “L’Irlande s’est bien mieux déroulée que je n’aurais pu l’imaginer. Ryan (Moore en haute définition) a fait un bon galop pour tirer l’endurance de Lord North et l’a joué vers nous.

“Il était vraiment dur ce jour-là et il est resté le mile et le quart raides au puits de Curragh et il a dû endurer à la fin.

“Je ne dirais pas que nous avons vu un nouvel Alenquer au Curragh, juste une version un peu plus forte de lui. Pour être honnête, c’est ce que nous pensions être toujours là.

“J’étais convaincu que son groupe 1 parcourrait plus d’un mile et demi, mais c’était formidable qu’il dépasse 10 pour ses futurs espoirs après avoir terminé la course.

“Je suis ravi qu’il ait obtenu son Groupe Un au début de l’année et j’espère que d’autres suivront.”