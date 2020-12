La star de Gogglebox, Tom Malone Jr, a laissé entendre qu’il pourrait quitter l’émission Channel 4, car il a révélé que les patrons ne permettraient pas à sa petite amie d’apparaître.

Le joueur de 26 ans a déclaré qu’il serait prêt à quitter la série si la bonne opportunité se présentait, mais pense que le reste de sa famille resterait toujours dans la série.

Il a également révélé qu’il devrait emménager avec sa petite amie Bryony avant Noël et ne pense pas que les patrons la laisseront jouer dans Gogglebox en raison de problèmes de «contrat».

Tom et sa famille basée à Manchester, The Malones, sont apparus sur Gogglebox depuis le début de la quatrième série en 2014.







Il a déclaré au Daily Star Online: « Si l’opportunité était suffisante, oui à 100% nous [one of the family] partirait mais je pense que nous pourrions rester sur Gogglebox. »

Tom a poursuivi: « À cause des contrats et d’autres choses, malheureusement, vous ne verrez pas ma petite amie dans la série, mais oui, nous oublions que nous tournons. »

La star de la télévision a admis qu’il aimerait que Bryony apparaisse dans l’émission si elle était autorisée.







«Nous allons bientôt emménager ensemble», a-t-il poursuivi.

« Je pense qu’à cause des contrats et des trucs ça ne pourra pas arriver mais tu peux toujours leur demander. »

Mirror Online a contacté Channel 4 pour commenter.







Tom a confirmé qu’il emménagerait avec Bryony sur Twitter lundi.

Il a tweeté: « Cette fois la semaine prochaine, je vais m’asseoir pour regarder un film de Noël avec ma belle petite amie dans notre nouvel appartement. J’ai hâte. #Blessed. »

* Gogglebox continue vendredi à 21h sur Channel 4