La star de EX-GOGGLEBOX, Tom Malone Jr, a déclaré qu’il serait prêt à échanger le Grand Manchester contre les grands espaces dans le cadre de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here.

La star de 26 ans a quitté Gogglebox en février, peu de temps avant la nouvelle série, peu de temps après avoir emménagé avec sa petite amie, Bryony Briscoe.

Depuis lors, il est devenu une sensation TikTok grâce à ses mouvements de danse et à ceux de sa famille, et a mis à jour les fans avec ce qu’il a à venir via les médias sociaux.

Lançant un Q + A sur Instagram dimanche, un abonné l’a interrogé sur son apparition potentielle sur I’m A Celeb ou Dancing on Ice à l’avenir.

Tom suivra-t-il les traces de son collègue ancien Goggleboxer, Scarlett Moffatt?[/caption]

Il a répondu: «Oui, bien sûr, je pense. Je pense en fait que ce serait malade, et probablement très amusant.

Si Tom s’inscrivait à l’émission ITV jungle, il suivrait les traces de Scarlett Moffatt, qui a lancé une carrière de présentatrice après avoir quitté Gogglebox pour participer en 2016.





Elle a été couronnée Reine de la jungle cette année-là, et plus tard, il a présenté des passages sur Saturday Night Takeaway de Ant et Dec, Love Bites et le redémarrage de courte durée de StreetMate.

Amy Tapper a également quitté la série pour participer à d’autres émissions, apparaissant sur Celebs Go Dating en 2018.

Gogglebox est diffusé les vendredis à 21h sur Channel 4.