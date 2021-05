Tom Malone Jr de GOGGLEBOX a révélé que sa superbe petite amie Bryony Briscoe subit des abus racistes «tous les jours» en admettant que c’est «écrasant».

La star de 26 ans a également déclaré que sa petite amie modèle était «The One» et avait fait allusion à des projets de mariage à l’avenir.

Tom Malone Jr de Gogglebox a riposté contre les abus racistes ignobles que lui et sa petite amie ont reçus[/caption]

Tom, qui a annoncé qu’il quittait l’émission Channel 4 après près de sept ans, a déclaré que le couple avait été inondé d’abus ignobles en raison de leur relation interraciale.

La star de la télévision a déclaré: «Au début du lock-out l’année dernière, la situation de George Floyd s’est manifestement produite et nous étions tous les deux très vocaux sur Black Lives Matter.

«Pour les gens qui étaient manifestement opposés à cela, leur moyen le plus simple de riposter à ce que nous défendions et de cibler le fait qu’elle est manifestement métisse et qu’elle a un héritage des deux côtés.

«C’est beaucoup, même maintenant, nous l’avons toujours. Ce n’est pas seulement elle aussi, nous en avons beaucoup en couple.

La star de la télévision a déclaré que les abus avaient été « trop importants »[/caption]

«Les gens disent que nous sommes un couple interracial. Ça peut être un peu trop, ça peut certainement être trop. »

Tom a expliqué l’étendue du harcèlement en disant qu’il peut être «persistant» et qu’il est devenu difficile à ignorer.

Il a déclaré: «C’était plus un choc de voir à quel point c’était fort et à quel point les gens étaient persistants.

«Les gens créaient un faux compte et vous le bloquez, puis un autre apparaît, c’est clairement la même personne avec de fausses photos et des trucs.

Il a déclaré que les commentaires étaient « quotidiens » et « accablants »[/caption]

«Ils le faisaient trois ou quatre fois de suite, ils continuent de le faire. C’est fou que les gens aient le temps de le faire.

« Quand c’est une fois dans une lune bleue, vous pouvez en quelque sorte l’ignorer et cela ne vous dérange pas vraiment, mais quand c’est accablant et que de multiples commentaires sont quotidiens sur chaque message. »

«Si vous allez sur mon TikTok, je réponds toujours aux commentaires racistes. Ils commenteront un ancien article sur Black Lives Matter. J’en ai littéralement juste eu un il y a environ cinq minutes.

Le favori de la télévision a expliqué qu’il souhaitait utiliser sa plate-forme pour dénoncer le racisme au Royaume-Uni.

Tom a dit qu’il voulait utiliser sa plate-forme pour dénoncer le racisme[/caption]

Tom a poursuivi: «Au début, je les bloque tous, puis je suis arrivé à un point où j’étais comme non, les gens doivent en parler.

«J’ai la chance d’avoir une plate-forme, alors je vais en parler et faire prendre conscience aux gens que ça continue – c’est toujours aussi grave parce que beaucoup de gens aiment croire qu’il n’y a pas beaucoup de racisme dans le Royaume-Uni plus.

«Mais il y en a, il y en a beaucoup et cela peut être brossé sous le tapis et ce n’est peut-être pas aussi grave que par le passé.

«Mais les gens qui ne l’ont pas vécu dans le passé, c’est très très mauvais. Ils n’ont rien à évaluer pour dire que c’était pire, c’est terrible.

La star de Channel 4 soutient la campagne de Katie Price contre les trolls en ligne[/caption]

Le chorégraphe de danse a déclaré qu’il soutenait également la campagne Track a Troll de Katie Price contre l’intimidation en ligne.

Il a ajouté: «Je suis d’accord avec Katie Price, que les gens devraient utiliser leurs identifiants lorsqu’ils s’inscrivent aux médias sociaux et être tenus responsables de tout ce que vous dites sur Internet.

« Tout ce que vous dites sur Internet doit pouvoir être retracé jusqu’à vous, vous devez donc en être responsable. »

Tom, qui a emménagé avec Bryony en décembre, a déclaré que la navigation s’est déroulée sans heurts et a laissé entendre que le mariage pourrait être envisagé.

Tom dit que le mariage est sur les cartes avec la superbe petite amie Bryony dans le futur[/caption]

Il a dit: «Ça a été bien, on a l’impression que nous sommes ensemble depuis bien plus longtemps que nous ne l’avons fait, ça s’est en fait beaucoup mieux passé que je ne le pensais.

«J’ai toujours été très stricte sur le fait que je n’entrerais pas dans une relation si je ne pensais pas que ce potentiel était là.

«À moins que je ne me voie me marier avec la personne, je n’entrerai pas dans une relation parce que je ne perdrais pas mon temps ou celui de l’autre personne. Le fait que je sois en couple avec elle signifie oui.

Tom, qui est apparu aux côtés de ses parents Tom Sr et Julie et de son frère Shaun, a déclaré qu’il avait quitté la série à succès pour poursuivre d’autres opportunités télévisées.

Tom dit qu’il a quitté l’émission à succès pour poursuivre d’autres opportunités télévisées[/caption]





Il a expliqué: «Au cours de la dernière année, j’ai certainement beaucoup grandi sur les réseaux sociaux et il y a beaucoup d’opportunités qui se sont présentées.

«De toute évidence, si vous êtes lié à quelque chose, il y a d’autres opportunités que vous ne pouvez pas saisir.

«Je pense que Strictly serait vraiment intéressant parce que j’ai dansé professionnellement mais je n’ai jamais fait de trucs de salle de bal, j’ai toujours fait des trucs de rue et de hip hop. J’aimerais donc voir si cela peut être reporté ou non, ce serait vraiment intéressant.

«J’adorerais faire Je suis une célébrité, je pense que ce serait amusant. J’aimerais aussi voir ce que je fais sur SAS Who Dares Wins. »