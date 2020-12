La star de Gogglebox, Tom Malone Jr, a fait un énorme pas en avant dans sa relation.

Le favori de la télé, 26 ans, a grillé « de nouveaux commencements » alors qu’il emménageait avec sa petite amie Bryony Briscoe.

L’heureux couple a célébré l’occasion mémorable en se blottissant sur le canapé dans des tenues assorties

Tom Jr, qui apparaît dans l’émission Channel 4 avec ses parents Tom et Julie et son frère Shaun, portait un pull gris tie-dye et un pantalon de jogging assorti tandis que Bryony portait une version violette de la tenue.

Ils serraient tous les deux des verres de champagne alors qu’ils se blottissaient sur le canapé.

Le danseur professionnel Tom Jr a légendé le doux claquement: « Vers une nouvelle maison et de nouveaux commencements »







(Image: tommalonejr / Instagram)



« Je t’aime », lui a dit Bryony dans la section commentaires, tandis que leurs fans se précipitaient pour les féliciter pour ce grand déménagement.

Bryony a partagé la même photo sur son propre compte, en écrivant: « La maison est où que vous soyez. Bravo à nous et nouveaux départs »

Son beau a commenté: « Jeeez je t’aime »

Alors que de nombreux adeptes du couple ont demandé si le fait d’emménager ensemble signifiait que Bryony le rejoindrait sur Gogglebox, Tom semblait mettre les choses au clair.

Il a écrit: « Ce sont de fausses nouvelles … elle n’a jamais voulu être dans la série, il y a beaucoup de gens dans la série qui ne vivent pas avec les gens avec qui ils filment. »







(Image: Instagram)



Le couple a commencé à se fréquenter en juin après s’être rencontrés par l’intermédiaire d’amis communs.

Depuis, ils sont partout sur les réseaux sociaux.

Le mannequin Bryony a rendu un hommage public à Tom le jour de son anniversaire, écrivant sur Instagram: « Joyeux anniversaire à ma meilleure moitié (mais plus ennuyeuse). J’ai hâte de célébrer avec vous. Je t’aime »

Tom a récemment déclaré qu’il serait prêt à quitter Gogglebox si la bonne opportunité se présentait pour lui, mais que ses proches resteraient sans lui.







(Image: Instagram)



La famille basée à Manchester fait partie de la série depuis la quatrième série en 2014.

Tom Jr a déclaré au Daily Star Online: « Si l’opportunité était suffisante, alors oui à 100% nous [one of the family] partirait mais je pense que nous pourrions rester sur Gogglebox. »

Il a poursuivi: « À cause des contrats et des trucs, malheureusement, vous ne verrez pas ma petite amie dans la série, mais oui, nous oublions que nous tournons. »