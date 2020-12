La star de Gogglebox, Tom Malone Jr, a dénoncé les vils trolls qui ont envoyé des abus racistes à sa petite amie Bryony Briscoe.

La star de Channel 4 s’est ouverte sur les insultes méchantes que Bryony a reçues lors d’une conversation franche avec ses abonnés Instagram.

Alors qu’il participait à une séance de questions-réponses, on a demandé au danseur professionnel Tom à quels défis lui et Bryony étaient confrontés en étant dans un couple interracial.

Sans se retenir, Tom a partagé que lui et Bryony avaient tous deux reçu des messages désagréables sur les réseaux sociaux.







« Ils sont toujours derrière un faux compte et ils publient juste comme les choses stupides habituelles comme les emojis de singe qui ne sont clairement pas originaux, » expliqua Tom alors qu’il était assis à côté de Bryony sur le canapé.

Bryony, qui est mannequin, a ensuite déclaré que les trolls malades l’appelaient une « esclave en herbe ».

«Je reçois aussi des gens qui me disent de ne pas sortir en dehors de ma course.

« Mais, ils ne réalisent pas que je suis métis et puis quand ils se rendent compte que c’est » Eh bien, tu es ce que ton père est « et je deviens blanc, alors qu’est-ce que c’est? »







Tom a ensuite conseillé aux personnes qui sont dans des relations interraciales de simplement « être heureux » et d’ignorer toute critique envers les autres.

«À la fin de la journée, soyez simplement avec qui vous voulez être et soyez heureux parce que ces personnes ne sont même pas assez courageuses pour avoir leur propre nom ou leur propre visage sur leur compte, alors faites-les chier encore plus en étant heureux parce que c’est le plus gros majeur », suggéra-t-il.

Tom et Bryony ont fait un énorme pas en avant dans leur relation ce mois-ci en franchissant le pas et en emménageant ensemble.







La paire a documenté le jalon avec un claquement d’eux levant un verre de pétillant dans leur nouvelle demeure tout en portant des survêtements assortis.

Bien que Tom ait quitté sa maison familiale, on s’attend à ce qu’il s’arrête toujours chez papa Tom Snr et maman Julie pour le tournage de Gogglebox lorsque la série reviendra l’année prochaine.

Expliquant pourquoi Bryony n’avait jamais été vu sur leur canapé, Tom a expliqué aux fans: «À cause de contrats et d’autres choses, malheureusement, vous ne verrez pas ma petite amie dans la série.

« Je pense qu’à cause des contrats et autres choses, cela ne pourra pas arriver, mais vous pouvez toujours leur demander. »