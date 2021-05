Tom Malone de Gogglebox révèle plus de secrets de spectacle alors qu’il révèle que le chien «  fou  » Dave est encore pire qu’il n’apparaît à l’écran

TOM Malone Jr a révélé d’autres secrets de spectacle de Gogglebox, cette fois sur le chien « fou » de sa famille, Dave.

Jusqu’à cette année, Tom Jr est apparu dans l’émission aux côtés de ses parents Tom Sr et Julie, ses frères et sœurs Shaun et Vanessa.

9 Tom Malone a parlé de certains secrets de Gogglebox, y compris du chien « fou » Dave Crédit: Instagram / @ tommaloneyjr

Mais certaines des stars de la famille Malone sont leurs quatre chiens appelés Dave, Lucy, Izzy et Joe.

Dave vole régulièrement la vedette avec ses singeries et Tom Jr a révélé que le chien « fou » avait joué beaucoup plus une fois les caméras éteintes.

Il a fait la révélation lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram lorsqu’un fan lui a demandé « Est-ce que Dave est en fait aussi fou qu’à la télévision, c’est toujours comme ça. »

Tom a répondu: « Donc, sur Gogglebox, vous voyez souvent un extrait de ce à quoi ressemble vraiment David.

9 Il a révélé les secrets lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram avec des fans Crédit: Instagram / tommalonejr

9 Tom a révélé que les fans n’avaient qu’une idée de la folie du chien Dave parce qu’il était bien pire hors caméra Crédit: Instagram / tommalonejr

9 Tom avec ses parents Tom et Julie

« Dans la vraie vie, il est pire que ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c’est fou de n’avoir jamais rencontré de chien comme ça. »

Tom adore répandre des secrets et le mois dernier a révélé que son frère Lee « secret », jamais vu à la télévision, s’est marié et attend un bébé.

Le jeune homme de 26 ans a partagé des photos de mariage du grand jour de son frère aîné et a félicité les jeunes mariés sur les réseaux sociaux.

La star de la télévision a assisté au mariage de son frère hier lors d’une cérémonie intime à Trafford, dans le Grand Manchester.

9 Tom a dit qu’il n’avait jamais rencontré de chien comme Dave auparavant Crédit: Instagram / @ tommaloneyjr

Les parents Tom Sr et Julie auront des raisons de se réjouir en accueillant une nouvelle belle-fille dans la famille.

Tom a également révélé la nouvelle passionnante que les jeunes mariés attendaient un bébé en novembre 2021.

A côté d’une série de jolies photos de l’heureux couple, Tom a écrit: « Un grand bravo à mon frère aîné Lee Malone et à sa nouvelle épouse Sarah Walker !!! Bienvenue dans la famille !!!

« Et en tant qu’accord combiné, nous n’obtenons pas qu’un nouveau Malone … ils en attendent un autre en novembre !!! Je ne pourrais pas être plus heureux pour vous deux! 🍾 🥂 🥃. »

9 La famille Malone joue sur Gogglebox depuis 2014

Lee n’est jamais apparu dans la série à succès Channel 4, aux côtés de ses parents et frères et sœurs Tom Jr, Shaun et Vanessa.

Le fils aîné Lee n’est jamais apparu dans la série à succès Channel 4 et sa sœur Vanessa n’a fait une apparition que récemment.

Le favori de la télévision, Tom Jr, a révélé plus tôt cette année qu’il avait quitté la série après six ans sur le canapé.

Le chorégraphe et star de TikTok, qui sort avec le superbe mannequin Bryony Briscoe, a laissé entendre qu’il quitterait la série après que sa petite amie n’ait pas été autorisée à la rejoindre.

9 Tom aurait quitté la série après que sa petite amie Bryony n’ait pas été autorisée à y apparaître Crédit: tommalonejr / Instagram

Le Sun avait précédemment rapporté qu’il avait dit que « des problèmes de contrat » ​​signifiaient qu’elle ne pouvait pas comparaître.

Et maintenant, Tom l’a branché et dit qu’il est disponible pour d’autres travaux et opportunités à la télévision.

« Donc, après 6 ans et demi, il est enfin temps de poser la télécommande et de dire au revoir à Gogglebox », a-t-il écrit sur Instagram.

«J’ai adoré chaque minute et je suis éternellement reconnaissant à @ channel4 et @studiolambert de m’avoir permis de faire partie de l’émission.

9 Tom et Bryony sortent ensemble depuis près d’un an Crédit: Instagram

«Mais de nouvelles opportunités se présentent et il est temps de les explorer.

«J’ai hâte de profiter de l’émission en tant que spectateur et de ne pas avoir à m’inquiéter d’avoir dit quelque chose de stupide.

« PS. Ne vous inquiétez pas, ma famille @themalonesgb et @ shaunmalone95 sera toujours dans l’émission pour vous divertir tous les vendredis. Vers le futur. »

Tom avait précédemment déclaré aux fans qu’il emménageait avec l’étonnant du nord, qui compte 18000 abonnés Instagram.

9 Tom cherche de nouvelles opportunités à la télévision après avoir quitté Gogglebox Crédit: Instagram / tommalonejr

Il a tweeté: « Cette fois la semaine prochaine, je vais m’asseoir pour regarder un film de Noël avec ma belle petite amie dans notre nouvel appartement. J’ai hâte. »

Tom a rejoint Gogglebox pour la quatrième série et a été un spectacle régulier aux côtés de sa famille.

La star de la télévision est une chorégraphe de danse et a déjà joué avec Rita Ora, Fergie et Wiley.

Son équipe de danse Ruff Diamond était finaliste sur Sky One’s Got to Dance en 2013, bien qu’il danse maintenant avec Soul Mavericks.