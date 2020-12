La star de Gogglebox, Tom Malone, a partagé une photo de ce à quoi il ressemblait avant d’être célèbre – et il est méconnaissable.

La page Twitter partagée de la famille a publié une photo de retour de Tom et de sa femme Julie au cours du week-end.

Ces jours-ci, Tom est chauve, mais sur la vieille photo, qui n’était pas datée, il arborait une chevelure pleine et une moustache épaisse.

Pendant ce temps, Julie semble avoir à peine vieilli d’un jour car elle apparaît exactement comme elle le fait maintenant.

La photo semble montrer le couple lors d’une soirée au pub ensemble alors qu’ils se jouaient avec amour.







(Image: themalonesgb / Instagram)







(Image: canal 4)



« A l’époque! » ils ont sous-titré le tweet.

Les abonnés Twitter de la famille ont été choqués de voir à quel point Tom est différent en un instant.

L’un d’eux a tweeté: « Quelle image brillante! J’ai à peine reconnu Tom! Vous n’avez pas changé Julie. »







(Image: TWITTER)



« Tom regarde tous tes cheveux! » un autre posté.

Un troisième a déclaré: « Julie, tu n’as pas changé un peu !!! Tom tu as définitivement l’air mieux maintenant. »

« Eh bien, l’un de vous n’a pas beaucoup changé », a écrit un quatrième.

« J’adore le grand homme taché, » un autre rit.







(Image: canal 4)



Les Malones ont rejoint Gogglebox en 2014.

Les fils de Tom et Julie, Shaun et Tom Jr, apparaissent avec eux dans l’émission, mais leurs autres enfants, le culturiste Lee et l’infirmière du NHS Vanessa, choisissent de ne pas participer.

* Gogglebox est diffusé le vendredi à 21h sur Channel 4