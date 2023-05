Tom Lockyer sortira de l’hôpital peu de temps après l’effondrement de la finale des barrages du championnat, déclare le patron de Luton Town, Rob Edwards | Nouvelles du football

Le manager de Luton Town, Rob Edwards, a déclaré que Tom Lockyer sortira de l’hôpital peu de temps après son effondrement lors de la finale des barrages du championnat Sky Bet de samedi.

Lockyer a été transporté sur une civière après seulement huit minutes de la victoire des Hatters à Wembley contre Coventry et reste à l’hôpital.

Parler à Sky Sports Nouvelles avant les LMA Awards de mardi soir, le patron de Luton, Edwards, a annoncé que le joueur de 28 ans était en bonne voie de guérison et qu’il sortirait bientôt de l’hôpital.

Faits saillants de la finale des barrages du Sky Bet Championship entre Coventry et Luton



« Il va bien, merci d’avoir demandé », a déclaré Edwards. « Il est à l’hôpital en ce moment, il s’ennuie beaucoup. Tout le monde s’occupe de lui, tout le monde le soutient, il est entre de très bonnes mains et il sortira bientôt. »

Rob Edwards a déclaré qu’il était incroyablement fier de la promotion de son équipe de Luton en Premier League, mais a déclaré qu’il ne pouvait pas célébrer tant qu’il n’avait pas été informé que son capitaine Tom Lockyer allait bien après avoir été transporté à l’hôpital.



Rob Page s’attend à accueillir à nouveau Lockyer dans l’équipe du Pays de Galles en septembre, le manager ayant déclaré que Lockyer était de bonne humeur lors d’une conversation téléphonique de 20 minutes lundi.

« Vous allez toujours téléphoner à vos joueurs et leur montrer votre soutien », a déclaré Page après avoir confirmé que Lockyer serait absent des éliminatoires de l’Euro 2024 le mois prochain contre l’Arménie et la Turquie.

Rob Page a confirmé que Tom Lockyer aurait été dans ses projets internationaux avant de s’effondrer lors de la victoire finale de Luton contre Coventry



« C’était juste pour dire que nous sommes là pour lui, à quelque titre que ce soit. Je n’entre pas dans les détails de ce qui se passe ou de ce qui va se passer. Ce sont des conversations que nous allons avoir avec le Luton Town Football Club.

« Ce serait stupide de ma part de suggérer quelles étaient ces raisons (de son effondrement) et la chose la plus importante dans tout cela est la santé. Pour nous, il s’agit simplement de le mettre en forme et de le préparer pour notre camp en septembre. »

Le Pays de Galles, qui a récolté quatre points lors de ses deux premiers éliminatoires en mars, se rendra en Lettonie en septembre.

Comment les joueurs et le personnel de Luton ont réagi à la promotion

Dan Potts de Luton sur Sky Sports Football :

« Je suis dégoûté pour Locks (Lockyer), il méritait d’être là avec ce trophée. J’espère que nous pourrons le voir ce soir. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les joueurs de Luton Town chantent le nom de leur capitaine Tom Lockyer après avoir remporté la finale des barrages du championnat



Le PDG de Luton, Gary Sweet, sur Sky Sports Football :

« J’espère que Locks va bien. Je suis de tout coeur avec lui. Il subit des tests à l’hôpital. Il a été monumental cette saison. C’est mal de célébrer sans lui.

« Je ne sais pas comment nous récupérons cela. Nous devons le célébrer, il y a 36 000 fans avec nous. C’est aussi pour eux et la ville de Luton. J’ai des tas de membres du conseil et des gens qui sont tout avec nous dans ce voyage et c’est aussi pour eux. »