Tom Lister d’Emmerdale dans un changement de carrière surprise 10 ans après le meurtre choc du méchant méchant Carl King

L’acteur d’EMMERDALE, Tom Lister, travaille maintenant comme nettoyeur de vitres.

La star, qui a joué Carl intrigant sur le feuilleton entre 2004 et 2012, a créé une entreprise à Blackpool pour gagner de l’argent supplémentaire entre les emplois.

S’exprimant sur Coastal Radio DAB, il a expliqué comment il avait commencé à nettoyer les fenêtres pendant Covid et que cela avait progressé à partir de là.

Il a expliqué : « Je travaille toujours et j’ai fait beaucoup de choses ces dernières années, mais c’est probablement l’une des périodes les plus délicates de ma carrière.

“J’ai eu beaucoup de chance, j’ai joué plus de 20 ans et j’ai travaillé assez solidement pendant cette période, que ce soit à la télévision ou dans le West End.

“Quand Covid est arrivé, le travail n’était tout simplement pas là, alors Steve Royal et moi avons créé une société de production, nous avons créé une pantomime en ligne, que nous avons vendue aux écoles locales.”

Il a poursuivi: «Mais ce n’était qu’une très courte période de temps, donc je ne faisais que des emplois réguliers comme la perte des autres. J’ai donc commencé à nettoyer les vitres de l’entreprise de mon pote et je l’ai fait pendant un certain temps et c’était génial de garder la tête froide.

“Et puis cela vient vraiment de progresser et j’ai en fait franchisé cette entreprise et je suis maintenant en train de le faire moi-même. J’ai donc des clients ici à Blackpool. Ça s’appelle Aqua Bright.

L’année dernière, Tom a révélé qu’on lui avait demandé de revenir en tant que fantôme de Carl King – mais qu’il avait dû refuser.

Il a déclaré: «On m’a en fait demandé de revenir en tant que fantôme, mais il n’y avait aucun moyen que je puisse le faire.

«Ensuite, je suis à la fin, ils ont trouvé quelqu’un qui me ressemblait de dos, puis ils ont simplement extrait quelques lignes d’un ancien audio!





“J’étais comme, ‘Qu’est-ce que tu fais?'”

Cependant, l’acteur a également révélé comment le fait d’avoir été tué dans le feuilleton – Carl s’est fait cogner la tête par Cameron Murray en 2012 – l’a forcé à avancer dans sa carrière.

Il a déclaré au podcast Soap From the Box: «Je pense que la finalité de ma sortie m’a vraiment aidé à penser que je ne peux pas constamment regarder par-dessus mon épaule lorsque les temps sont durs, en particulier au cours de la dernière année où les savons ont été l’un des les seules choses qui ont été faites.

“Je ne peux pas appeler certains de mes anciens amis et leur dire : ‘Hé, ça te dirait de revoir Carl King un peu ?’.

“Je dois avancer et tracer une nouvelle voie, cela signifie que je repense à Emmerdale avec rien d’autre que de bons souvenirs, mais que je passe à de nouveaux pâturages et, espérons-le, à des choses plus grandes et meilleures.”